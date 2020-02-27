«Спасибо за все, что ты сделала для тенниса»: Джокович выложил совместное фото с Шараповой Первая ракетка мира серб Новак Джокович на своей странице в Twitter, отреагировал на решение россиянки Марии Шараповой завершить профессиональную карьеру.

– Потрясающая карьера. Потрясающий лидер. Потрясающий человек. «Спасибо за все, что ты сделала для тенниса, Мария Шарапова. Не могу дождаться, чтобы увидеть, как ты продолжишь свой путь вне корта, – написал Джокович.

Amazing career. Amazing leader. Amazing human. Thank you for all you’ve done for tennis @MariaSharapova. I can’t wait to watch your journey continue off court. ❤️ pic.twitter.com/uhxE963zZM — Novak Djokovic (@DjokerNole) February 27, 2020

Напомним, что вчера 32-летняя Шарапова объявила о завершении карьеры. Бывшая первая ракетка мира выиграла пять турниров «Большого шлема» в одиночном разряде с 2004 по 2014 годы.

Всего в послужном списке Марии 39 выигранных турниров WTA (36 в одиночном разряде). В 2008 году она помогла сборной России выиграть Кубок Федерации, а в 2012 году завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Лондоне в одиночном разряде.