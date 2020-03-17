«Ролан Гаррос» перенесли на осень Открытый чемпионат Франции должен был пройти в Париже с 24 мая по 7 июня.

Официальный сайт «Ролан Гаррос» сообщил о том, что турнир перенесен с традиционных дат на осень нынешнего года из-за пандемии коронавируса.

Матчи Открытого чемпионата Франции по теннису пройдут с 20 сентября по 4 октября.

⚠️The Roland-Garros tournament will be played from 20th September to 4th October 2020.#RolandGarros pic.twitter.com/eZhnSfAiQA — Roland-Garros (@rolandgarros) March 17, 2020

Таким образом пауза между двумя турнирами «Большого шлема» составит всего одну неделю, ведь US Open должен пройти с 24 августа по 13 сентября.