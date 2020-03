«Ролан Гаррос» перенесли на осень

Официальный сайт «Ролан Гаррос» сообщил о том, что турнир перенесен с традиционных дат на осень нынешнего года из-за пандемии коронавируса.

Матчи Открытого чемпионата Франции по теннису пройдут с 20 сентября по 4 октября.

⚠️The Roland-Garros tournament will be played from 20th September to 4th October 2020.#RolandGarros pic.twitter.com/eZhnSfAiQA