Ушел из жизни Эшли Купер. Он восемь раз выигрывал турниры Большого шлема

Сегодня, 22 мая на 84-м году жизни скончался известный австралийский теннисист Эшли Купер.
Согласно источнику, он умер после продолжительной болезни. Другие детали случившегося не уточняются.
Напомним, за всю карьеру Купер два раза выигрывал Открытый чемпионат Австралии. Также он побеждал на Уимблдоне и Открытом чемпионате США. При этом австралиец выиграл четыре турнира Большого шлема в парном разряде.
Добавим, что в составе сборной Австралии Купер стал двукратным обладателем Кубка Дэвиса.
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