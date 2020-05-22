Ушел из жизни Эшли Купер. Он восемь раз выигрывал турниры Большого шлема Об этом сообщает Reuters.

Сегодня, 22 мая на 84-м году жизни скончался известный австралийский теннисист Эшли Купер.

Согласно источнику, он умер после продолжительной болезни. Другие детали случившегося не уточняются.

The tennis family is mourning the passing of Ashley Cooper. Vale to a legend of Australian tennis and our deepest sympathy to his family and many friends. https://t.co/ScyV5WiGaA — TennisAustralia (@TennisAustralia) May 22, 2020

Напомним, за всю карьеру Купер два раза выигрывал Открытый чемпионат Австралии. Также он побеждал на Уимблдоне и Открытом чемпионате США. При этом австралиец выиграл четыре турнира Большого шлема в парном разряде.

Добавим, что в составе сборной Австралии Купер стал двукратным обладателем Кубка Дэвиса.