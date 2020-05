Ушел из жизни Эшли Купер. Он восемь раз выигрывал турниры Большого шлема

Сегодня, 22 мая на 84-м году жизни скончался известный австралийский теннисист Эшли Купер.

Согласно источнику, он умер после продолжительной болезни. Другие детали случившегося не уточняются.

The tennis family is mourning the passing of Ashley Cooper. Vale to a legend of Australian tennis and our deepest sympathy to his family and many friends. https://t.co/ScyV5WiGaA