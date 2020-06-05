Рублев и Хачанов сыграют на выставочном турнире Тима - Советский спорт
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05 июня 2020 17:33ТеннисШарафудинов Виктор

Рублев и Хачанов сыграют на выставочном турнире Тима

Соревнования пройдут в австрийском Кицбюэле с 7 по 11 июля.

Австрийский журналист Лукас Царер в своем твиттере опубликовал список теннисистов, которые примут участие в выставочном турнире, который организовывает финалист Открытого чемпионата Австралии Доминик Тим.

Соревнования пройдут в Кицбюэле с 7 по 11 июля. Помимо самого австрийца Тима в турнире выступят двое россиян Андрей Рублев и Карен Хачанов, а также Маттео Берреттини (Италия), Гаэль Монфис (Франция), Борна Чорич (Хорватия) и Деннис Новак (Австрия). Еще один участник станет известен позднее.

Напомним, что ATP и WTA из-за пандемии коронавируса приостановили теннисный сезон до конца июля.

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