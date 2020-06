ATP опубликовала календарь возобновления сезона

ATP выпустила предварительный календарь, в котором впервые с момента приостановки турниров в марте из-за Covid-19, был определен путь для возобновления сезона.

Как сообщает пресс-служба ассоциации, соревнования планируется возобновить 14 августа на турнире Citi Open в Вашингтоне (США). Далее 22 августа стартует турнир ATP в Цинциннати, за которым последует Открытый чемпионат США (31 августа - 13 сентября). После пройдут соревнования в Австрии, Испании и Италии, а затем старт возмет Ролан Гаррос (27 сентября - 11 октября).

Отмечается, что в июле планирует дальнейшее обновление календаря.

