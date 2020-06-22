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22 июня 14:33
автор: Ефимов Андрей

Андрей Рублев: Отправляюсь на двухнедельный карантин

Российский теннисист Андрей Рублев, принимавший участие в турнире Adria Tour в Задаре, сообщил, что отправляется на двухнедельный карантин.

«То, что сейчас происходит в мире, является нашей ответственностью. Это глобальная проблема, и она затрагивает всех нас. Нам нужно сделать все необходимое, чтобы помочь уменьшить распространение этого вируса. Так что я собираюсь отправиться на карантин в течение следующих 14 дней. Спасибо за Вашу поддержку», - написал Рублев в своем твиттере.

Ранее стало известно, что тест Рублева на коронавирус показал отрицательный результат.

Напомним, что в воскресенье болгарин Григор Димитров, принимавший участие в выставочном турнире Adria Tour в Задаре (Хорватия), сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус. Утром в понедельник стало известно, что положительные результаты на COVID-19 получили хорватский теннисист Борна Чорич, тренер Новака Джоковича по физической подготовке Марко Паники, а также тренер Григора Димитрова Кристиан Гро.

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