Надаль стал первым участником ¼ финала «Ролан Гаррос»

Испанец Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции, обыграв американца Себастьяна Корду.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:1, 6:2, а ее продолжительность составила 1 час 55 минут.

За выход в полуфинал 34-летний Надаль поспорит с победителем матча Александр Зверев (Германия) – Янник Синнер (Италия).

Напомним, в прошлом году именно испанец выиграл «Ролан Гаррос». В финальном поединке он одолел австрийца Доминика Тима.

97-2 at #RolandGarros is remarkable.



So is this...



It's the eighth time @RafaelNadal has reached the quarters without dropping a set at this event.



🇪🇸 V-A-M-O-S 🇪🇸 pic.twitter.com/O9MHdBv50L