Рублев признан самым прогрессирующим тенниситом года по версии АТР

Россиянин Андрей Рублев назван самым прогрессирующим игроком 2020 года по версии Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Отмечается, что он опередил в голосовании аргентинца Диего Шварцмана, итальянца Янника Синнера и француза Уго Умбера.

Напомним, в этом году Рублев выиграл турниры в Вене, Санкт-Петербурге, Гамбурге, Аделаиде и Дохе.

