ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Презентована волонтерская программа чемпионата мира по волейболу FIVB 2022

На Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, который проходит со 2 по 5 декабря в московском «Манеже», презентована волонтерская программа Чемпионата мира по волейболу среди мужских команд FIVB 2022.
Презентована волонтерская программа чемпионата мира по волейболу FIVB 2022
04 декабря 2021 15:30

На сегодняшний день ни одно крупное спортивное мероприятие не обходится без помощи волонтеров. Волонтеры помогают решать огромное количество организационных вопросов, создавать на мероприятии незабываемую атмосферу и имидж принимающей стороны, а также необходимый настрой для участников и ощущение праздника для гостей и его зрителей.

«Волонтеры - лицо чемпионата, лицо соревнований. Зачастую волонтеры – первые кого, встречают болельщики, спортсмены, журналисты. Самые первые впечатления о принимающей стране и о турнире в целом складываются от того, как волонтер встретит, как улыбнется, на каком уровне его иностранный язык, как и что он подскажет гостям из других стран или спортсменам – помощь волонтеров очень важна», - отметил генеральный директор АНО «Оргкомитет Волейбол 2022» Роман Станиславов.

ЦИФРЫ

Ожидается регистрация более 30 000 кандидатов, из которых будут отобраны 3 500 волонтеров. Все они будут задействованы по 18 функциональным направлениям от аккредитации и организации соревнований до телерадиовещания и транспорта. При регистрации в программе волонтеры смогут изначально выбрать, интересующие их направления.

РЕГИОНЫ

Турнир пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года в 10 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Уфе, Екатеринбурге, Новосибирске, Кемерове и Красноярске. Оргкомитет сотрудничает с Ассоциацией волонтерских центров (АВЦ), объединяющей волонтерские организации по всей стране. АВЦ будет оказывать содействие в продвижении и реализации Программы, а также в поддержке волонтерских центров в регионах.

Региональные ресурсные добровольческие центры в городах-организаторах Чемпионата помогут Оргкомитету реализовать набор и отбор волонтеров. В программе будут задействованы следующие волонтерские центры:

  • - Ресурсный центр Мосволонтер (Москва)
  • - Центр городских волонтеров (Санкт-Петербург)
  • - Центр развития добровольчества (Ярославль)
  • - Калининградский добровольческий центр (Калининград)
  • - Дирекция спортивных и социальных проектов (Казань)
  • - Волонтеры Урала (Екатеринбург)
  • - Волонтерский центр БГМУ (Уфа)
  • - Волонтерский корпус Новосибирской области (Новосибирск)
  • - Региональный центр развития добровольчества (Кемерово)
  • - Корпорация развития Енисейской Сибири (Красноярск)

ТРЕБОВАНИЯ К ВОЛОНТЕРАМ

  • - Старше 18 лет;
  • - Знание иностранных языков;
  • - Возможность участия в качестве волонтера не менее 12 дней;
  • - Готовность принять участие в тренингах;
  • - Опыт волонтерской деятельности будет преимуществом;
  • - Умение работать в команде.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ СТАТЬ ВОЛОНТЕРОМ?

  1. Подать заявку. Регистрация в программе будет открыта в первом квартале 2022 года.
  2. Заявку в команду волонтеров сможет подать любой желающий старше 18 лет. Полные требования к волонтерам различных функциональных направлений будут указаны в описании заявки.
  3. Пройти интервью
  4. Получить подтверждение об успешном прохождении отбора
  5. Пройти программу обучения
  6. Получить аккредитацию и экипировку

СЕРВИСЫ ДЛЯ ВОЛОНТЕРОВ

Во время Чемпионата мира каждому волонтеру будет предоставлена брендированная экипировка, бесплатный проезд на общественном транспорте в городе-организаторе. Все волонтеры будут застрахованы начиная с первого дня смены и каждому положено питание (1 и 2 раза в день в зависимости от длины рабочей смены). Иностранным и иногородним волонтерам будет предоставлено проживание.

ГОРОДСКИЕ ВОЛОНТЕРЫ

Городские волонтеры всегда были неотъемлемой частью организации и проведения крупных спортивных мероприятий и обеспечивали создание атмосферы гостеприимства и комфорта для гостей города. Программа Городских волонтеров реализуется волонтерскими центрами городов-организаторов. Своим радушием и гостеприимством, самоотдачей и слаженной работой они помогут сформировать положительный имидж каждого региона. Городскими волонтерами смогут стать кандидаты от 14-16 лет (в зависимости от города).

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
СКА выиграл у "Йокерита"Сердар Азмун не прочь остаться в "Зените"Электрический премиальный седан BMW i7 представят в 2022 годуВот зачем шейхам понадобился «Спартак»Российская скромница сводит с ума Сеть: нереальная красавицаКатастрофа в лыжном спринте. Соперники подрезали наших
17 сантиметров решат многое. Расклад и ставки на чемпионский бой Хейни — Диас
5 декабря в Лас-Вегасе Девин Хейни будет защищать пояс WBC в легком весе в поединке против Джозефа Диаса. «Плеймейкер» взвешивает шансы боксеров.
Нерукопожатный Матюнин. «Ростов» отобрал очки у «Зенита» в матче с двумя пенальти и странным голом
В первом матче 17-го тура РПЛ лидер чемпионата не смог переиграть «Ростов» (2:2), потеряв важные очки в золотой гонке.
Русский бунт. Протест фанатов ЦСКА поддержат почти все их друзья и враги в РПЛ — и с этим придется считаться
На матчах 17-го тура РПЛ, который стартует 3 декабря, многие фанаты планируют покинуть трибуны по ходу игр.
У Фонта с Алдо нокаута не будет. Расклад и лучшие ставки на UFC on ESPN 31
В ночь на 5 декабря в Лас-Вегасе состоится турнир UFC, главным событием которого станет бой в легчайшем весе между Робом Фонтом и Жозе Алдо. «Плеймейкер» оценил шансы в этом и других поединках бойцовского вечера.
17-й тур РПЛ с дебютом женщин в комнатах VAR: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
3 - 5 декабря пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о семнадцатом туре, в котором бесплатно будут показаны только два матча.
Капризов — отличный заменитель Овечкина! Русский лидер «Миннесоты» поймал голевую волну (видео)
Две заброшенные шайбы и голевая передача Кирилла Капризова принесли «Миннесоте» победу над «Нью-Джерси» (5:2) в матче чемпионата НХЛ.
801 гол Роналду: составляющие великого рекорда
В матче против «Арсенала» (3:2) форвард «МЮ» Криштиану Роналду забил свои 800-й и 801-й голы на уровне клубов и сборных. Их чего сложился этот рекорд - в нашем видео.
Кому и сколько забивал в НХЛ Овечкин: от Гашека до Лундквиста, от Набокова до Бобровского
По состоянию на 2 декабря 2021 года на счету Александра Овечкина 749 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. От него пострадал уже 151 голкипер! Подробная статистика - в нашей видеоподборке.
Перевертыши от ЦСКА: после блокбастера с 10 голами триллер с единственной шайбой в овертайме (видео)
Красно-синие выиграли четвертый матч подряд, победив в Москве команду своего бывшего тренера Игоря Никитина (1:0 ОТ).
Хэмилтон заберет поул и гонку, Ферстаппен — лучший круг. Расклады и ставки на Гран-при Саудовской Аравии
3 - 5 декабря на городской трассе в Джидде пройдет 21-й этап «Формулы-1». «Плеймейкер» оценивает шансы пилотов.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика