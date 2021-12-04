Презентована волонтерская программа чемпионата мира по волейболу FIVB 2022

На сегодняшний день ни одно крупное спортивное мероприятие не обходится без помощи волонтеров. Волонтеры помогают решать огромное количество организационных вопросов, создавать на мероприятии незабываемую атмосферу и имидж принимающей стороны, а также необходимый настрой для участников и ощущение праздника для гостей и его зрителей.

«Волонтеры - лицо чемпионата, лицо соревнований. Зачастую волонтеры – первые кого, встречают болельщики, спортсмены, журналисты. Самые первые впечатления о принимающей стране и о турнире в целом складываются от того, как волонтер встретит, как улыбнется, на каком уровне его иностранный язык, как и что он подскажет гостям из других стран или спортсменам – помощь волонтеров очень важна», - отметил генеральный директор АНО «Оргкомитет Волейбол 2022» Роман Станиславов.

ЦИФРЫ

Ожидается регистрация более 30 000 кандидатов, из которых будут отобраны 3 500 волонтеров. Все они будут задействованы по 18 функциональным направлениям от аккредитации и организации соревнований до телерадиовещания и транспорта. При регистрации в программе волонтеры смогут изначально выбрать, интересующие их направления.

РЕГИОНЫ

Турнир пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года в 10 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Уфе, Екатеринбурге, Новосибирске, Кемерове и Красноярске. Оргкомитет сотрудничает с Ассоциацией волонтерских центров (АВЦ), объединяющей волонтерские организации по всей стране. АВЦ будет оказывать содействие в продвижении и реализации Программы, а также в поддержке волонтерских центров в регионах.

Региональные ресурсные добровольческие центры в городах-организаторах Чемпионата помогут Оргкомитету реализовать набор и отбор волонтеров. В программе будут задействованы следующие волонтерские центры:

- Ресурсный центр Мосволонтер (Москва)

- Центр городских волонтеров (Санкт-Петербург)

- Центр развития добровольчества (Ярославль)

- Калининградский добровольческий центр (Калининград)

- Дирекция спортивных и социальных проектов (Казань)

- Волонтеры Урала (Екатеринбург)

- Волонтерский центр БГМУ (Уфа)

- Волонтерский корпус Новосибирской области (Новосибирск)

- Региональный центр развития добровольчества (Кемерово)

- Корпорация развития Енисейской Сибири (Красноярск)

ТРЕБОВАНИЯ К ВОЛОНТЕРАМ

- Старше 18 лет;

- Знание иностранных языков;

- Возможность участия в качестве волонтера не менее 12 дней;

- Готовность принять участие в тренингах;

- Опыт волонтерской деятельности будет преимуществом;

- Умение работать в команде.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ СТАТЬ ВОЛОНТЕРОМ?

Подать заявку. Регистрация в программе будет открыта в первом квартале 2022 года. Заявку в команду волонтеров сможет подать любой желающий старше 18 лет. Полные требования к волонтерам различных функциональных направлений будут указаны в описании заявки. Пройти интервью Получить подтверждение об успешном прохождении отбора Пройти программу обучения Получить аккредитацию и экипировку

СЕРВИСЫ ДЛЯ ВОЛОНТЕРОВ

Во время Чемпионата мира каждому волонтеру будет предоставлена брендированная экипировка, бесплатный проезд на общественном транспорте в городе-организаторе. Все волонтеры будут застрахованы начиная с первого дня смены и каждому положено питание (1 и 2 раза в день в зависимости от длины рабочей смены). Иностранным и иногородним волонтерам будет предоставлено проживание.

ГОРОДСКИЕ ВОЛОНТЕРЫ

Городские волонтеры всегда были неотъемлемой частью организации и проведения крупных спортивных мероприятий и обеспечивали создание атмосферы гостеприимства и комфорта для гостей города. Программа Городских волонтеров реализуется волонтерскими центрами городов-организаторов. Своим радушием и гостеприимством, самоотдачей и слаженной работой они помогут сформировать положительный имидж каждого региона. Городскими волонтерами смогут стать кандидаты от 14-16 лет (в зависимости от города).