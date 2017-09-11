В «Спартаке» переворот. Боккетти играл в бракованной форме (фото, видео)

В «Спартаке» переворот! Перевернули весь клуб. Вернее, не сам клуб, а его эмблему. Произошло это на матче 9-го тура чемпионата России по футболу, в котором красно-белые играли с «Рубином».

«Ромбик» вверх ногами

Главным «революционером» стал итальянский защитник столичного клуба Сальваторе Боккетти. На видео (на 41-й секунде), когда Квинси Промес празднует забитый мяч, а Сальваторе поздравляет его с юбилейным голом, видно, что буква «С» в легендарном «ромбике» смотрит в другую сторону. Такое могло случиться лишь в одном случае – эмблему к футболке пришили вверх ногами.

Такое практически не заметно глазу обычного болельщика или журналиста. Вполне возможно, что даже футболист не понял, что произошло. Зато подобные детали привыкли подмечать коллекционеры футболок. Один из них и показал нам этот момент. Одно дело – раздобыть обычную игровую футболку с какого-нибудь матча и совсем другое – такой раритет. Такие футболки, как и денежные знаки с ошибками, ценятся у коллекционеров на вес золота. Если в магазине футболка стоит 10 тысяч рублей, то майка с плеча игрока может оцениваться в несколько раз дороже. Майка с ошибкой, в которой игрок вышел на поле будет оцениваться в сумму с пятью нулями.

Интересно, что такое в «Спартаке» происходит уже не в первый раз. Так, например, в октябре 2012 года, когда «Спартак» играл в Лиге чемпионов с португальской «Бенфикой» такая же ошибка закралась на игровую футболку шведского полузащитника Кима Чельстрема.

Чельстрем покидал тренировку «Спартака», сильно хромая pic.twitter.com/3Pa2cHpWwo — Andrei (@Hrybko37) May 2, 2013

Тогда, кстати, красно-белые тоже победили – со счетом 2:1. Та победа стала единственной в группе Лиги чемпионов, в которой «Спартак» занял последнее место с разницей мячей 4:17. так может случайно перевернутая эмблема – это хороший знак для красно-белых?

«Спартак», ты не один

Вообще, ошибки на форме – вещь, хоть и не самая приятная, но достаточно обыденная не только в российском, но и мировом футболе. Самый распространенный пример – «Манчестер Юнайтед», который регулярно ошибается в написании фамилий своих игроков форме. Самый громкий случай произошел, когда к команде на правах аренды присоединился Радамель Фалькао. Но жертвами подобного были и Андерсон и Бекхэм и другие известные футболисты.

Man Utd really need to get a hold of this whole spelling your employees' names right thing. pic.twitter.com/sti6rHK73N — Alex Shaw (@AlexShawESPN) September 9, 2014

Заокеанским футбольным клубам ошибки тоже не чужды. Нет, с Бекхэмом в «Гэлакси» все было в порядке. зато Стивен Джеррард заставил американцев сесть в лужу. В одном из матчей в его фамилии на спине оказалось сразу три буквы «р» подряд – «Джерррард».

Но одно дело – случайно перевернуть более или менее симметричную эмблему или даже допустить банальную опечатку в фамилии игрока, но совсем другое – ошибиться в написании названия собственного клуба, причем не на одной майке, а на все футболках. Так произошло с «Монпелье». По-французски название клуба пишется с двумя буквами «л» подряд. Команда же вышла на игру в форме, на эмблеме которой в названии клуба была лишь одна буква «л» - как в русскоязычном написании.