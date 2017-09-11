Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Куньлунь0 : 2ЦСКА
Футбол  Урал- : -СКА-Хабаровск
Хоккей  СКА- : -Лада
Футбол  Спартак-2- : -Крылья Советов
Хоккей  Локомотив- : -Автомобилист
Хоккей  Динамо Москва- : -Металлург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

В «Спартаке» переворот. Боккетти играл в бракованной форме (фото, видео)

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В «Спартаке» переворот! Перевернули весь клуб. Вернее, не сам клуб, а его эмблему. Произошло это на матче 9-го тура чемпионата России по футболу, в котором красно-белые играли с «Рубином».

«Ромбик» вверх ногами

Главным «революционером» стал итальянский защитник столичного клуба Сальваторе Боккетти. На видео (на 41-й секунде), когда Квинси Промес празднует забитый мяч, а Сальваторе поздравляет его с юбилейным голом, видно, что буква «С» в легендарном «ромбике» смотрит в другую сторону. Такое могло случиться лишь в одном случае – эмблему к футболке пришили вверх ногами.

Такое практически не заметно глазу обычного болельщика или журналиста. Вполне возможно, что даже футболист не понял, что произошло. Зато подобные детали привыкли подмечать коллекционеры футболок. Один из них и показал нам этот момент. Одно дело – раздобыть обычную игровую футболку с какого-нибудь матча и совсем другое – такой раритет. Такие футболки, как и денежные знаки с ошибками, ценятся у коллекционеров на вес золота. Если в магазине футболка стоит 10 тысяч рублей, то майка с плеча игрока может оцениваться в несколько раз дороже. Майка с ошибкой, в которой игрок вышел на поле будет оцениваться в сумму с пятью нулями.

Интересно, что такое в «Спартаке» происходит уже не в первый раз. Так, например, в октябре 2012 года, когда «Спартак» играл в Лиге чемпионов с португальской «Бенфикой» такая же ошибка закралась на игровую футболку шведского полузащитника Кима Чельстрема.

Тогда, кстати, красно-белые тоже победили – со счетом 2:1. Та победа стала единственной в группе Лиги чемпионов, в которой «Спартак» занял последнее место с разницей мячей 4:17. так может случайно перевернутая эмблема – это хороший знак для красно-белых?

«Спартак», ты не один

Вообще, ошибки на форме – вещь, хоть и не самая приятная, но достаточно обыденная не только в российском, но и мировом футболе. Самый распространенный пример – «Манчестер Юнайтед», который регулярно ошибается в написании фамилий своих игроков форме. Самый громкий случай произошел, когда к команде на правах аренды присоединился Радамель Фалькао. Но жертвами подобного были и Андерсон и Бекхэм и другие известные футболисты.

Заокеанским футбольным клубам ошибки тоже не чужды. Нет, с Бекхэмом в «Гэлакси» все было в порядке. зато Стивен Джеррард заставил американцев сесть в лужу. В одном из матчей в его фамилии на спине оказалось сразу три буквы «р» подряд – «Джерррард».

Но одно дело – случайно перевернуть более или менее симметричную эмблему или даже допустить банальную опечатку в фамилии игрока, но совсем другое – ошибиться в написании названия собственного клуба, причем не на одной майке, а на все футболках. Так произошло с «Монпелье». По-французски название клуба пишется с двумя буквами «л» подряд. Команда же вышла на игру в форме, на эмблеме которой в названии клуба была лишь одна буква «л» - как в русскоязычном написании.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Зенит» и «Локо» в плей-офф, ЦСКА и «Спартак» – не факт. Что ждет наших в Европе«Зенит» и «Локо» в плей-офф, ЦСКА и «Спартак» – не факт. Что ждет наших в Европе12 сентября российские клубы начинают свой путь в групповых стадиях Лиги чемпионов и Лиги Европы.Словенские СМИ: Каррера готовит сюрприз для «Марибора»Люблянская газета «Экипа» сообщила, что тренер московского «Спартака» Массимо Каррера готовит для «Марибора» тактический сюрприз.Дениз Айтекин назначен на матч «Марибор» – «Спартак»Стала известна бригада арбитров, которая будет работать на матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов между «Марибором» и «Спартаком».Андер Эррера: «МЮ» не должен думать о победе в Лиге чемпионовАндер Эррера: «МЮ» не должен думать о победе в Лиге чемпионовПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера ответил на вопросы журналистов в преддверии матча против «Базеля».Глушаков решил продлить контракт со «Спартаком»Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков согласился продлить контракт со «Спартаком» на три года.
Футбол
«Вардар» – «Зенит». Матч обслужит бригада из Дании
Футбол
Олег Корнаухов: ЦСКА будет тяжело против быстрых игроков «Бенфики»
Хоккей
Яковлев из-за травмы месяц не сыграет за СКА
Футбол
Сергей Фурсенко: В игре с «Динамо» Ригони помешал долгий перелет из Аргентины
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Гэлакси
Гэлаксикалендарьстатистика
Монпелье
Монпельекалендарьстатистика
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Радамель Фалькао
Радамель Фалькаовсе новости
Сальваторе Боккетти
Сальваторе Боккеттивсе новости
Ким Чельстрём
Ким Чельстрёмвсе новости
Стивен Джеррард
Стивен Джеррардвсе новости