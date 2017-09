В «Спартаке» переворот. Боккетти играл в бракованной форме (фото, видео)

В «Спартаке» переворот! Перевернули весь клуб. Вернее, не сам клуб, а его эмблему. Произошло это на матче 9-го тура чемпионата России по футболу, в котором красно-белые играли с «Рубином».

Главным «революционером» стал итальянский защитник столичного клуба Сальваторе Боккетти. На видео (на 41-й секунде), когда Квинси Промес празднует забитый мяч, а Сальваторе поздравляет его с юбилейным голом, видно, что буква «С» в легендарном «ромбике» смотрит в другую сторону. Такое могло случиться лишь в одном случае – эмблему к футболке пришили вверх ногами.

Такое практически не заметно глазу обычного болельщика или журналиста. Вполне возможно, что даже футболист не понял, что произошло. Зато подобные детали привыкли подмечать коллекционеры футболок. Один из них и показал нам этот момент. Одно дело – раздобыть обычную игровую футболку с какого-нибудь матча и совсем другое – такой раритет. Такие футболки, как и денежные знаки с ошибками, ценятся у коллекционеров на вес золота. Если в магазине футболка стоит 10 тысяч рублей, то майка с плеча игрока может оцениваться в несколько раз дороже. Майка с ошибкой, в которой игрок вышел на поле будет оцениваться в сумму с пятью нулями.

Интересно, что такое в «Спартаке» происходит уже не в первый раз. Так, например, в октябре 2012 года, когда «Спартак» играл в Лиге чемпионов с португальской «Бенфикой» такая же ошибка закралась на игровую футболку шведского полузащитника Кима Чельстрема.

Тогда, кстати, красно-белые тоже победили – со счетом 2:1. Та победа стала единственной в группе Лиги чемпионов, в которой «Спартак» занял последнее место с разницей мячей 4:17. так может случайно перевернутая эмблема – это хороший знак для красно-белых?

Вообще, ошибки на форме – вещь, хоть и не самая приятная, но достаточно обыденная не только в российском, но и мировом футболе. Самый распространенный пример – «Манчестер Юнайтед», который регулярно ошибается в написании фамилий своих игроков форме. Самый громкий случай произошел, когда к команде на правах аренды присоединился Радамель Фалькао. Но жертвами подобного были и Андерсон и Бекхэм и другие известные футболисты.

Man Utd really need to get a hold of this whole spelling your employees' names right thing. pic.twitter.com/sti6rHK73N