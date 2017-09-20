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Второсортный турнир. Почему Кубок России никому не нужен

Сергей Подгорнов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Второсортный турнир. Почему Кубок России никому не нужен

Корреспондент «Советского спорта» - о том, почему российские топ-клубы каждый год дружно забивают на возможность взять трофей.

Каждый год в конце сентября клубы РФПЛ соревнуются, кто техничнее сольется из розыгрыша Кубка России. Одни везут в условный Таганрог дублеров, вторые выставляют смешанный состав в Лисках, третьи декларируют яростную борьбу за трофей, выходят основой перед полными трибунами стадиона в Луховицах, но почему-то проигрывают в серии пенальти. А потом мы задаемся вопросом: «Как же так вышло, что в финале играет команда, которая в ходе розыгрыша не забила ни одного мяча, а в 1/4 вообще не играла, потому что соперник снялся?». Если кто-то не понимает о чем речь, то напомню, что подобное комбо выдала «Алания» в Кубке России 2010/11.

Мы уже давно приняли для себя факт, что этот трофей выигрывает команда, которой просто нужнее. Когда-то ЦСКА штамповал кубки один за другим, чтобы обогнать «Спартак» и стать самым титулованным клубом страны, но ресурс состава истощался с каждым годом, а необходимость заработать в Лиге чемпионов никто не отменял, поэтому в какой-то момент армейцы перестали это делать.

За три последних года Кубок дважды брал «Локомотив». Железнодорожникам нужны хоть какие-то еврокубки, потому что амбиции, но пробиться туда через чемпионат как-то не получается. Гораздо проще выложиться в пяти кубковых матчах, чем убиваться на протяжении тридцати туров. П – прагматизм.

А еще иногда случаются красивые провинциальные истории, вроде той, когда в финале оказываются «Ростов» с «Краснодаром» или «Сибирь». Наблюдая за ними, мы сначала плачем от счастья, радуясь тому, что футбол в регионах жив, а потом бьемся в истерике, глядя в таблицу коэффициентов УЕФА.

И каждый год, наблюдая за тем, как топы РФПЛ по очереди выскакивают из кубковой петли на самых ранних стадиях, наши футбольные начальники твердят: «Нам нужно повышать престижность Кубка России». Но не понимают, что в этой фразе заключается вся ущербность российского футбола.

Практика разделения турниров на важные и неважные – порочная по определению. Особенно если речь идет о наших футболистах, которым и не снились графики игроков из топовых чемпионатов. Там ребятки с полной выкладкой бегают по 70 матчей за сезон, включая национальное первенство, кубок, международные клубные турниры и сборную, не задумываясь о том, что важнее. Потому что профессионалы, которые деньги зарабатывают, а не получают.

А у нас можно приехать в Кострому и не упираться. В конце концов, кому нужен этот кубок? Вот эта логика и привела к тому, данный трофей стал «второсортным». Но лучшие футбольные умы России рассыпаются на части в тяжких думах: «Как же поднять его престижность?».

В европейском футболе здорового человека такой подход невозможен в принципе, поскольку во многих странах он и начинался с Кубка! В Испании абсолютно каждая команда мечтает выиграть Копа дель Рей, ведь это трофей с невероятной историей. Первый Кубок Короля был разыгран в 1902 году, а чемпионат Испании появился спустя 27 лет.

За Кубок Англии бьются в кровь не для того, чтобы получить горы бабла и путевку в Лигу Европы, а чтобы прикоснуться к реликвии. Там помнят свои корни и знают, с чего все начиналось в 1871 году. Чемпионат вторичен, поэтому стартовал через 18 лет после первого розыгрыша национального кубка. Да что говорить, «Пухар Польски в пильсце ножней» старше чемпионата Польши по футболу на два года.

Наше самосознание в этом плане жутко неполноценно. У каждой страны есть темные страницы истории, в том числе и футбольной, которые хотелось бы вымарать, но почему-то только в России старательно пытаются это делать.


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