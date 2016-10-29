Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Амкар- : -Ростов
Футбол  Спартак- : -ЦСКА
Формула-1  Гран-при Мексики. Квалификация
Хоккей  Локомотив- : -Йокерит
Футбол  Боруссия- : -Шальке 04
Футбол  Ювентус- : -Наполи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Спасибо!» Как Евгения Медведева разговаривала прямо по ходу выступления (видео)

Андрей Симоненко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Евгения Медведева (справа) и ее тренер Этери Тутберидзе
Евгения Медведева (справа) и ее тренер Этери ТутберидзеИсточник: Youtube

Чемпионка мира Евгения Медведева с великолепным прокатом короткой программы захватила лидерство на этапе «Гран-при» в Канаде, своем первом официальном старте сезона. Выступление запомнилось не только отточенными до идеала прыжками и присутствием сюжетной линии...

Чемпионская игра

Когда кажется, что в фигурном катании уже все придумано, Евгения Медведева доказывает, что это не так. В прошлом сезоне она заканчивала произвольную программу настоящей полноценной фразой на языке жестов. В сезоне нынешнем в самом начале короткой программы она, улыбаясь, хватает воображаемую фотографию из рук воображаемого же фотографа и громко говорит «спасибо». С одной стороны, просто и изящно — но с другой, попробуйте перед семью сложнейшими элементами не утыкаться глазами в лед, пытаясь сконцентрироваться, а поиграть и создать атмосферу. Так делал когда-то разве что Алексей Ягудин, кидаясь снежками в знаменитой «Зиме». Так делает Евгения Медведева, прощаясь в своей короткой программе с детством и отпуская фотографию на волю ветра.

О прощании с детством и обо всем остальном порассуждаем позже — впереди еще произвольная программа. Констатируем пока факт: Медведева в блестящем стиле побила свой личный рекорд на два балла. И это на канадском этапе «Гран-при», где для того, чтобы тебя щедро осыпали оценками, желательно быть североамериканцем. Три прыжковых элемента ученица Этери Тутберидзе в новой короткой программе по традиции исполняет во второй половине, чтобы получить положенные правилами бонусы. Ну а артистизм... Лучше посмотрите видео. Это тот случай, когда слов не нужно — да их и не подобрать.

Хороша была в этот день и еще одна российская участница «Скейт Канада» - Елизавета Туктамышева. Ученица Алексея Мишина исполнила короткую программу абсолютно чисто, но, так скажем, без изысков — и пока без коронного тройного акселя. Но этот сложнейший прыжок, как рассказала фигуристка на пресс-конференции, впервые в этом сезоне получился у нее в Канаде на тренировке. И на следующем этапе «Гран-при», есть шанс, получится и в соревнованиях. Пока же Туктамышева — третья с заметным отставанием как от Медведевой, так и от канадки Кейтлин Осмонд, которая, конечно, тоже молодец, но ее оценки, такое ощущение, судьи слегка раздули.

Как будто не уходили

Самое яркое в остальной части первого соревновательного дня «Скейт Канада» дарили публике местные любимцы. Возвращение Тессы Вирчу и Скотта Мойра — пока, пожалуй, лучшее, что случилось в нынешнем сезоне в танцах на льду. Они мало того что как будто не уходили — они, кажется, даже прибавили за время своего отсутствия. Подождем, конечно, первого старта двукратных чемпионов мира французов Габриэллы Пападакис и Гийома Сизерона, но прямо сейчас кажется, что перетанцевать олимпийских чемпионов Ванкувера и серебряных призеров Сочи будет невозможно. Если бы Вирчу и Мойр не потеряли уровень сложности в обязательной части короткого танца и получили бы еще несколько плюсов, то вполне могли побить мировой рекорд.

Александра Степанова и Иван Букин потеряли, увы, сразу три уровня на поддержке типа «лебедь», которую, кажется, в различных вариациях исполняют нынче практически все российские пары. Из-за этого бронзовые призеры чемпионата Европы 2015 года не сумели перевалить за психологически важную отметку в 70 баллов и закончили короткую программу на пятом месте. Впрочем, шансов ворваться на пьедестал ученики Александра Свинина и Ирины Жук не потеряли — но для этого нужно бороться за каждый уровень в произвольном танце, который уже успел получить в этом сезоне очень положительные отзывы.

Преображение двукратных

Насколько разобранными выглядели двукратные чемпионы мира в парном катании Меган Дюамель и Эрик Редфорд на недавнем турнире в Финляндии — настолько мощными они предстали на домашнем этапе «Гран-при». Нахрапом взяли параллельный тройной лутц — а затем партнерша невероятным физическим усилием справилась с инерционным моментом после выброса аксель в три с половиной оборота. Оторвавшись на девять баллов от ближайших конкурентов, канадцы практически гарантировали себе победу (если, конечно, вдруг не последуют примеру наших Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, упустивших неделю назад в Америке почти такое же преимущество).

За второе место сохраняют шансы побороться россияне Юко Кавагути и Александр Смирнов. Несмотря на падение партнерши при приземлении с прыжка, ученики Тамары Москвиной не сильно отстали от конкурентов (Дюамель и Редфорд не в счет). И с китайскими «папой» Чжаном Хао и его «старшей дочкой» Юй Сяоюй, и с канадцами Любовью Илюшечкиной и Диланом Московичем, и с американцами Хэйвен Денни/Брендоном Фрэйзером бороться можно — пусть все они и стоят после короткой программы выше Кавагути и Смирнова.

Без компонентов - никуда

Ну а в мужском одиночном катании единственному россиянину на «Скейт Канада» Александру Петрову до пьедестала, увы, уже не добраться. Причина даже не в восьмой позиции после короткой программы, а в самой низкой среди всех 12 участников оценке за компоненты. И это при том, что ученик Алексея Мишина, в принципе, допустил только одну небольшую помарку на тройном акселе — в то время как некоторые не сделали вообще ни одного чистого прыжка. Впрочем, на необъективность судей жаловаться не приходится — Петров компонентным катанием действительно не отличается.

Признанные же мастера конька в этот день ошибались грубее. Трехкратный чемпион мира канадец Патрик Чан упал с прыжка, который для него словно заколдован — тройного акселя. Олимпийский чемпион из Японии Юдзуру Ханю аж на половину оборота недокрутил четверной риттбергер и сделал тройной сальхов вместо четверного. Но за счет высокой второй оценки что один, что другой баллы набрали неплохие. Между Чаном и Ханю вклинились, правда, еще японец Такахито Мура и канадец Кевин Рейнолдс, но золото и серебро все же должны разыграть главные фавориты этапа.

Статистика

«Скейт Канада». Миссиссога

После коротких программ

Женщины

1. Евгения Медведева (Россия) — 76,24

2. Кейтлин Осмонд (Канада) — 74,33

3. Елизавета Туктамышева (Россия) — 66,79

Спортивные пары

1. Меган Дюамель/Эрик Редфорд (Канада) — 78,39

2. Юй Сяоюй/Чжан Хао (Китай) — 69,43

3. Любовь Илюшечкина/Дилан Москович (Канада) — 67,53

...5. Юко Кавагути/Александр Смирнов (Россия) — 64,40

Танцы на льду

1. Тесса Вирчу/Скотт Мойр (Канада) — 77,23

2. Мэдисон Чок/Эван Бейтс (США) — 76,21

3. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) — 72,12

...5. Александра Степанова/Иван Букин ((Россия) — 68,12

Мужчины

1. Патрик Чан (Канада) — 90,56

2. Такахито Мура (Япония) — 81,24

3. Кевин Рейнолдс (Канада) — 80,57

...8. Александр Петров (Россия) — 71,50

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Елизавета Туктамышева: На этапе «Гран-при» в Китае буду прыгать тройной аксельРоссийская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что на этапе «Гран-при» в Канаде постарается исполнить коронный прыжок - аксель в три с половиной оборота.Евгения Медведева: После Japan Open у меня сломался конекЧемпионка мира Евгения Медведева, захватившая лидерство после короткой программы на этапе «Гран-при» в Канаде, рассказала, что выступает на турнире в новых коньках.Кавагути и Смирнов - пятые после короткой программы на Skate CanadaРоссийская пара Юко Кавагути и Александр Смирнов заняла пятое место по итогам короткой программы на этапе Гран-при по фигурному катанию в канадской Миссиссоге.Медведева выиграла короткую программу на Skate Canada, Туктамышева - третьяРоссийская фигуристка Евгения Медведева захватила лидерство после короткой программы на этапе Гран-при в канадской Миссисcоге.Возвращение на Великие Озера. Чего ждать от россиян на этапе «Гран-при» в КанадеВозвращение на Великие Озера. Чего ждать от россиян на этапе «Гран-при» в КанадеЛучшая фигуристка мира Евгения Медведева в эти выходные выступит в своем первом официальном старте нового сезона.Сегодня в Миссиссаге стартует второй этап «Гран-при» Skate CanadaВ пятницу в Миссиссаге начнется второй этап «Гран-при» Skate Canada.Тамара Москвина: Кавагути и Смирнов живут в ожидании Skate CanadaТренер двукратных чемпионов Европы Юко Кавагути и Александра Смирнова Тамара Москвина рассказала о подготовке пары к выступлению на Skate Canada.Туктамышева и Коляда стали победителями мемориала Панина-КоломенкинаРоссийские фигуристы Елизавета Туктамышева и Михаил Коляда стали победителями в одиночном катании у женщин и мужчин на турнире имени Николая Панина-Коломенкина, который прошел в Санкт-Петербурге.Елизавета Туктамышева: Сейчас ощущаю уверенность и свободуРоссийская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что начнет сезон с этапа Гран-при в Канаде.Марина Зуева: Каждый день видеть, как катается Патрик Чан – счастье!Марина Зуева: Каждый день видеть, как катается Патрик Чан – счастье!Знаменитый тренер рассказала о своих новых учениках, а также заверила, что продолжит бороться за российскую пару Синицина-Кацалапов.Чен одержал победу на «Финляндия Трофи», Ковтун – третий, Коляда – четвертыйНа турнире по фигурному катанию «Финляндия Трофи» завершились соревнования у мужчин в одиночном катании. Американец Нэйтан Чен одержал победу, а россиянин Максим Ковтун стал третьим.Патрик Чан: Я почувствовал, что поддержка Марины Зуевой и ее команды может мне помочьТрехкратный чемпион мира канадец Патрик Чан рассказал, почему перешел в группу тренера Марины Зуевой.Ковтун опережает Чена и Чана после короткой программы на «Финляндия Трофи», Коляда – четвертыйТрехкратный чемпион России Максим Ковтун захватил лидерство на турнире «Финляндия Трофи», трехкратный чемпион мира Патрик Чан из Канады только третий.Когда в дуэли побеждает третий. Турнир в Эспоо выиграла не Погорилая и не АсадаКогда в дуэли побеждает третий. Турнир в Эспоо выиграла не Погорилая и не АсадаРоссиянка Анна Погорилая упустила шанс выиграть турнир «Финляндия Трофи» – но и Мао Асада, ее главная соперница, чемпионкой не стала.«Финляндия трофи». Осмонд – первая, Погорилая – третья, Туктамышева осталась четвертойРоссийские фигуристки Анна Погорилая и Елизавета Туктамышева заняли третье и четвертое места на турнире «Финляндия трофи».Елизавета Туктамышева: Тройной аксель постараюсь вернуть к серии «Гран-при»Чемпионка мира 2015 года надеется восстановить свой коронный прыжок к серии «Гран-при».Елизавета Туктамышева: Испытываю сейчас некоторое недомоганиеЧемпионка мира 2015 года заявила, что выступает на турнире «Финляндия Трофи» с недомоганием, которое, возможно, является простудой.Лед расплавился. Экспрессивная Анна Погорилая вышла в лидеры «Финляндия Трофи»Лед расплавился. Экспрессивная Анна Погорилая вышла в лидеры «Финляндия Трофи»Россиянка стала звездой первого дня турнира в Эспоо, исполнив огненное танго и опередив всех соперниц, в том числе знаменитую Мао Асаду.Погорилая лидирует на турнире в Финляндии, опережая АсадуРоссийская фигуристка с почти безошибочным прокатом заметно обошла трехкратную чемпионку мира.Евгений Рукавицын: Четверной риттбергер Юдзуру Ханю – не экспериментОлимпийский чемпион 2014 года японец Юдзуру Ханю, исполнивший в конце прошлой недели на турнире «Осенняя классика» в Монреале два риттбергера в четыре оборота, будет и в дальнейшем пробовать включать этот суперсложный прыжок в свои программы, считает санкт-петербургский тренер Евгений Рукавицын.

Евгения Медведева
Евгения Медведевавсе новости
Елизавета Туктамышева
Елизавета Туктамышевавсе новости
Юдзуру Ханю
Юдзуру Ханювсе новости
Патрик Чан
Патрик Чанвсе новости
Юко Кавагути
Юко Кавагутивсе новости
Александр Смирнов
Александр Смирноввсе новости

Cпецпредложение