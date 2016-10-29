«Спасибо!» Как Евгения Медведева разговаривала прямо по ходу выступления (видео)

Евгения Медведева (справа) и ее тренер Этери Тутберидзе Источник: Youtube

Чемпионка мира Евгения Медведева с великолепным прокатом короткой программы захватила лидерство на этапе «Гран-при» в Канаде, своем первом официальном старте сезона. Выступление запомнилось не только отточенными до идеала прыжками и присутствием сюжетной линии...

Чемпионская игра

Когда кажется, что в фигурном катании уже все придумано, Евгения Медведева доказывает, что это не так. В прошлом сезоне она заканчивала произвольную программу настоящей полноценной фразой на языке жестов. В сезоне нынешнем в самом начале короткой программы она, улыбаясь, хватает воображаемую фотографию из рук воображаемого же фотографа и громко говорит «спасибо». С одной стороны, просто и изящно — но с другой, попробуйте перед семью сложнейшими элементами не утыкаться глазами в лед, пытаясь сконцентрироваться, а поиграть и создать атмосферу. Так делал когда-то разве что Алексей Ягудин, кидаясь снежками в знаменитой «Зиме». Так делает Евгения Медведева, прощаясь в своей короткой программе с детством и отпуская фотографию на волю ветра.

О прощании с детством и обо всем остальном порассуждаем позже — впереди еще произвольная программа. Констатируем пока факт: Медведева в блестящем стиле побила свой личный рекорд на два балла. И это на канадском этапе «Гран-при», где для того, чтобы тебя щедро осыпали оценками, желательно быть североамериканцем. Три прыжковых элемента ученица Этери Тутберидзе в новой короткой программе по традиции исполняет во второй половине, чтобы получить положенные правилами бонусы. Ну а артистизм... Лучше посмотрите видео. Это тот случай, когда слов не нужно — да их и не подобрать.

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Хороша была в этот день и еще одна российская участница «Скейт Канада» - Елизавета Туктамышева. Ученица Алексея Мишина исполнила короткую программу абсолютно чисто, но, так скажем, без изысков — и пока без коронного тройного акселя. Но этот сложнейший прыжок, как рассказала фигуристка на пресс-конференции, впервые в этом сезоне получился у нее в Канаде на тренировке. И на следующем этапе «Гран-при», есть шанс, получится и в соревнованиях. Пока же Туктамышева — третья с заметным отставанием как от Медведевой, так и от канадки Кейтлин Осмонд, которая, конечно, тоже молодец, но ее оценки, такое ощущение, судьи слегка раздули.

Как будто не уходили

Самое яркое в остальной части первого соревновательного дня «Скейт Канада» дарили публике местные любимцы. Возвращение Тессы Вирчу и Скотта Мойра — пока, пожалуй, лучшее, что случилось в нынешнем сезоне в танцах на льду. Они мало того что как будто не уходили — они, кажется, даже прибавили за время своего отсутствия. Подождем, конечно, первого старта двукратных чемпионов мира французов Габриэллы Пападакис и Гийома Сизерона, но прямо сейчас кажется, что перетанцевать олимпийских чемпионов Ванкувера и серебряных призеров Сочи будет невозможно. Если бы Вирчу и Мойр не потеряли уровень сложности в обязательной части короткого танца и получили бы еще несколько плюсов, то вполне могли побить мировой рекорд.

Александра Степанова и Иван Букин потеряли, увы, сразу три уровня на поддержке типа «лебедь», которую, кажется, в различных вариациях исполняют нынче практически все российские пары. Из-за этого бронзовые призеры чемпионата Европы 2015 года не сумели перевалить за психологически важную отметку в 70 баллов и закончили короткую программу на пятом месте. Впрочем, шансов ворваться на пьедестал ученики Александра Свинина и Ирины Жук не потеряли — но для этого нужно бороться за каждый уровень в произвольном танце, который уже успел получить в этом сезоне очень положительные отзывы.

Преображение двукратных

Насколько разобранными выглядели двукратные чемпионы мира в парном катании Меган Дюамель и Эрик Редфорд на недавнем турнире в Финляндии — настолько мощными они предстали на домашнем этапе «Гран-при». Нахрапом взяли параллельный тройной лутц — а затем партнерша невероятным физическим усилием справилась с инерционным моментом после выброса аксель в три с половиной оборота. Оторвавшись на девять баллов от ближайших конкурентов, канадцы практически гарантировали себе победу (если, конечно, вдруг не последуют примеру наших Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, упустивших неделю назад в Америке почти такое же преимущество).

За второе место сохраняют шансы побороться россияне Юко Кавагути и Александр Смирнов. Несмотря на падение партнерши при приземлении с прыжка, ученики Тамары Москвиной не сильно отстали от конкурентов (Дюамель и Редфорд не в счет). И с китайскими «папой» Чжаном Хао и его «старшей дочкой» Юй Сяоюй, и с канадцами Любовью Илюшечкиной и Диланом Московичем, и с американцами Хэйвен Денни/Брендоном Фрэйзером бороться можно — пусть все они и стоят после короткой программы выше Кавагути и Смирнова.

Без компонентов - никуда

Ну а в мужском одиночном катании единственному россиянину на «Скейт Канада» Александру Петрову до пьедестала, увы, уже не добраться. Причина даже не в восьмой позиции после короткой программы, а в самой низкой среди всех 12 участников оценке за компоненты. И это при том, что ученик Алексея Мишина, в принципе, допустил только одну небольшую помарку на тройном акселе — в то время как некоторые не сделали вообще ни одного чистого прыжка. Впрочем, на необъективность судей жаловаться не приходится — Петров компонентным катанием действительно не отличается.

Признанные же мастера конька в этот день ошибались грубее. Трехкратный чемпион мира канадец Патрик Чан упал с прыжка, который для него словно заколдован — тройного акселя. Олимпийский чемпион из Японии Юдзуру Ханю аж на половину оборота недокрутил четверной риттбергер и сделал тройной сальхов вместо четверного. Но за счет высокой второй оценки что один, что другой баллы набрали неплохие. Между Чаном и Ханю вклинились, правда, еще японец Такахито Мура и канадец Кевин Рейнолдс, но золото и серебро все же должны разыграть главные фавориты этапа.

Статистика

«Скейт Канада». Миссиссога

После коротких программ

Женщины

1. Евгения Медведева (Россия) — 76,24

2. Кейтлин Осмонд (Канада) — 74,33

3. Елизавета Туктамышева (Россия) — 66,79

Спортивные пары

1. Меган Дюамель/Эрик Редфорд (Канада) — 78,39

2. Юй Сяоюй/Чжан Хао (Китай) — 69,43

3. Любовь Илюшечкина/Дилан Москович (Канада) — 67,53

...5. Юко Кавагути/Александр Смирнов (Россия) — 64,40

Танцы на льду

1. Тесса Вирчу/Скотт Мойр (Канада) — 77,23

2. Мэдисон Чок/Эван Бейтс (США) — 76,21

3. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) — 72,12

...5. Александра Степанова/Иван Букин ((Россия) — 68,12

Мужчины

1. Патрик Чан (Канада) — 90,56

2. Такахито Мура (Япония) — 81,24

3. Кевин Рейнолдс (Канада) — 80,57

...8. Александр Петров (Россия) — 71,50