Карлсен – Карякин: «рубилово» – впереди!

Николай Яременко успокаивает тех, кто переживает из-за двух ничьих на старте.

Многие уже просмотрели с комментариями специалистов или без оных первые две партии шахматного матча чемпиона и претендента. У тех, кто следит за шахматами от случая к случаю, даже вырвался некий вздох разочарования. Две ничьи. Быстрый размен фигур в первой партии с быстрым переходом в эндшпиль. Похожая ситуация во второй партии. Ничья на 42-м ходу (хотя могли согласиться на неё и намного раньше, но это стиль Карлсена: при игре белыми выжимать до конца), потом ничья на 33-м ходу. Бывает и раньше. Но смысл в том, что золотыми буквами на мраморе эти партии в сокровищницу мировой шахматной мысли вписаны не будут. По крайней мере, если верить специалистам.

Первая партия

Но такую игру – уж простите за такое сравнение – можно сравнить, например, с футболом. Бывают ведь матчи, в которых встречаются два гранда, матчи, от которых ждёшь интриги, града атак, но за первые двадцать минут никто ни одного удара в сторону ворот не нанёс? Бывают. И ведь никто не хватается за голову и не рвёт волосы на голове. Потому что понимает: самое интересное будет как раз дальше. Если мы с вами вспомним, например, первый чемпионский матч Карлсена с Анандом (тот, что был в 2013 году), то какой была тогда первая результативная партия? Только пятой! Считайте, под занавес первого тайма! Тогда почему все разочарованы сейчас отсутствием фейерверка? Погодите, «рубилово» точно наступит. Впереди самое интересное.

Тут надо понять одну простую вещь. Регламент с некоторых пор изменён: если раньше ничья в матче за шахматную корону означала сохранение титула чемпионом, то теперь будет, выражаясь футбольным языком, дополнительное время. А значит, претенденту пускаться на повышенный риск не стоит.

Вторая партия

Этой точки зрения придерживаются многие специалисты. Наверное, диссонансом прозвучало только заявление Гарри Каспарова. Каспаров заявил, что участники матча в Нью-Йорке – игроки из разных лиг. «Карякин – хороший шахматист, Карлсен – уникальный. В одном матче может случиться что угодно, и поражение Карлсена исключать нельзя. Но что бы ни произошло в Нью-Йорке, все мы понимаем, кто есть кто». Тут надо понимать, что Каспаров – человек, слабо способный скрыть гримасу презрения при любом упоминании о Карякине и при любом случае обязательно отпускающий шпильку в адрес претендента. Поэтому мнение Гарри Кимовича можно вынести за скобки.

Словом, не паникуйте. Самое интересное только начинается. «Рубилово» будет.



