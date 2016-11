Карлсен – Карякин: «рубилово» – впереди!

Николай Яременко успокаивает тех, кто переживает из-за двух ничьих на старте.

Многие уже просмотрели с комментариями специалистов или без оных первые две партии шахматного матча чемпиона и претендента. У тех, кто следит за шахматами от случая к случаю, даже вырвался некий вздох разочарования. Две ничьи. Быстрый размен фигур в первой партии с быстрым переходом в эндшпиль. Похожая ситуация во второй партии. Ничья на 42-м ходу (хотя могли согласиться на неё и намного раньше, но это стиль Карлсена: при игре белыми выжимать до конца), потом ничья на 33-м ходу. Бывает и раньше. Но смысл в том, что золотыми буквами на мраморе эти партии в сокровищницу мировой шахматной мысли вписаны не будут. По крайней мере, если верить специалистам.

Первая партия

Karjakin gets off to a good start as he withstands some Carlsen torture in #CarlsenKarjakin Game 1! https://t.co/jnUZRtPuap #c24live pic.twitter.com/Ecg9vVqkCl