«Тобой слишком интересуется КГБ, мотай отсюда». История жизни Бориса Спасского

Бобби Фишер и Борис Спасский Источник: Associated Press

В Нью-Йорке проходит матч на первенство мира между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным. Его многие сравнивают с матчем 1972 года Фишер – Спасский. Предлагаем познакомиться с яркой жизнью 10-го чемпиона мира Бориса Спасского.



РАЗБОМБИЛИ ДВА ЭШЕЛОНА

Борис Спасский родился 30 января 1937 года в Ленинграде и был вторым ребенком в семье (старший брат Георгий родился в 1934 году). Летом 1941 года, незадолго до начала блокады, Борис вместе с братом был эвакуирован в Кировскую область в село Коршик.

Они ехали во втором эшелоне и это их спасло. Его немецкие самолеты не тронули. А вот первый и третий попали под бомбежку. Братья оказались в детском доме, где Борис в пятилетнем возрасте научился играть в шахматы. В 1943 году родители вырвались из осажденного Ленинграда и перевезли братьев в Подмосковье, семья поселилась в поселке Свердловский Щелковского района. Отец, командир автомобильного подразделения, в 1944 году покинул семью, оставив жену на третьем месяце беременности. В ноябре родилась младшая сестра Бориса, Ираида, ставшая впоследствии вице-чемпионкой мира по стоклеточным шашкам. После окончания войны летом 1946 года семья вернулась в Ленинград.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО Борис Васильевич СПАССКИЙ Родился 30 января 1937 году в Ленинграде

10-й чемпион мира (1969-1972)

Двукратный чемпион СССР (1961, 1973)

В 1976 году гроссмейстер эмигрировал во Францию, в 2012 году возвратился в Россию. Продолжал выступать на высшем уровне до конца 1980-х годов

Борис Васильевич имеет гражданство России и Франции

ПЕРВЫЙ СОВЕТСКИЙ ЧЕМПИОН СРЕДИ ЮНОШЕЙ

Борис стал завсегдатаем шахматного павильона в центральном парке. В том же 1946 году он записался в шахматный кружок Ленинградского Дворца пионеров. Его первым тренером стал Владимир Зак. Спасский быстро прогрессировал и за год дорос до 1-го разряда. В 10 лет! Он был самым юным перворазрядником СССР.

В 1952 году Спасский поменял тренера: его наставником стал международный мастер (впоследствии гроссмейстер) Александр Толуш, один из сильнейших советских шахматистов послевоенных лет, мастер комбинационного стиля и изобретательный тактик.

В 1954 году Борис победил в турнире молодых мастеров, а в полуфинале 22-го чемпионата СССР завоевал путевку в финал.

В 1955 году Спасский дебютировал в финале 22-го чемпионата СССР, который являлся одновременно зональным отборочным турниром к первенству мира. Спасский разделил 3-6-е места (с Михаилом Ботвинником. Тирганом Петросяном и Георгием Иливицким). Первое-второе места разделили Ефим Геллер и Василий Смыслов. И интересная деталь – Виктор Корчной занял предпоследнее, 19-е место с 6-ю очками. Причем выиграл Виктор Львович всего одну партию у занявшего последнее, 20-е место Щербакова, который набрал 3,5 очка.

В том же 1955 году в Антверпене Спасский выиграл чемпионат мира среди юношей и стал первым советским юношеским чемпионом мира по шахматам. В 18 лет он стал самым молодым гроссмейстером в истории шахмат на тот момент.

ДОРОГА К ТРОНУ

В 1963 году Спасский, по совету своего тренера Игоря Бондаревского, переехал из Ленинграда в Москву. Бондаревский прямо сказал Борису: «Тобой слишком интересуется КГБ, мотай отсюда».

Межзональный турнир в Амстердаме прошел в мае-июне 1964 года. Из-за ограничения на количество участников от одной страны в матчах претендентов, куда уже прошли два советских гроссмейстера по результатам прошлого цикла, из межзонального турнира могли выйти не более трех советских шахматистов. На стартовом отрезке Спасский проиграл одну партию и сделал ничьи с другими советскими участниками (следствие искусственной жеребьёвки, согласно которой советские шахматисты должны были в первых турах сыграть между собой), но с 8-го по 15-й туры выиграл восемь партий подряд и разделил 1-4-е места с Ларсеном, Смысловым и Талем.

В четвертьфинальном матче Борис Васильевич победил Кереса со счетом 6:4. Соперником в полуфинале стал Ефим Геллер. Матч с ним сложился легче четвертьфинального: Спасский удерживал позицию чёрными и выиграл три из четырёх партий белыми, закончив матч досрочно - 5,5:2,5.

В финальном матче Михаил Таль больших трудностей Спасскому не создал: матч закончился досрочно его победой - 7:4.

Матч на первенство мира между Спасским и Петросяном прошел в Москве в первой половине 1966 года. Петросян с большим преимуществом провел первую половину матча: победил в седьмой и десятой партиях, упустил победу в очень сильно проведенной двенадцатой и только в одной партии (пятой) стоял значительно хуже. Во второй половине претендент сумел одержать две победы и сравнять счет. Но Петросян в свою очередь выиграл две партии и досрочно защитил звание чемпиона. Итоговая минимальная разница 12,5:11,5, объясняется тем, что Спасский набрал полтора очка в не имевших матчевого значения двух последних партиях.

ЧЕМПИОН МИРА

В претендентском цикле 1968 года соперником Спасского по четвертьфиналу снова стал Ефим Геллер. Как и три года назад, Спасский победил со счетом 5,5:2,5. Полуфинал, в котором Спасскому противостоял Бент Ларсен, прошел 1968 года в Мальме. Ларсен на тот момент был в очень хорошей форме, в предыдущие полтора года он побеждал в нескольких сильных турнирах. Однако датчанин потерпел поражение в первой партии, безосновательно попытавшись сыграть на обострение в равной позиции, это стало для него серьезным психологическим ударом, такой же сценарий повторился и в двух следующих партиях. Спасский выиграл - 5,5:2,5.

Финальный матч прошел в Киеве осенью 1968 года, в нем встретились Спасский и Корчной. Спасский прекрасно знал своего соперника еще по детским соревнованиям и время между двумя матчами использовал только для отдыха. Он выиграл две первые «чёрные» партии, воспользовавшись ошибками соперника. Корчной сократил отставание в шестой встрече, но Спасский оставил за собой две следующие партии и в дальнейшем сохранил преимущество: 6,5:3,5.

Матч за шахматную корону начался в Москве в Театре эстрады 14 апреля 1969 года. В первой партии Спасский упорно защищался, но при доигрывании отложенной партии ошибся и проиграл. Во второй он, применив разработанную к матчу защиту Тарраша, легко уравнял игру, и партия закончилась вничью. В четвертой партии, снова в защите Тарраша, Спасский переиграл своего соперника в осложнениях, а в пятой, где Петросян применил за черных так называемую «улучшенную защиту Тарраша», претендент воспользовался домашней заготовкой и одержал быструю и эффектную победу.

Увеличить преимущество в матче Спасский смог в восьмой партии, когда Петросян просмотрел тактический удар и был вынужден отдать ладью за фигуру. Однако в девятой партии претендент упустил выигрывающий план при доигрывании, а затем Петросян одержал две победы подряд. Тем не менее, перелома в матче не произошло. Соперники сделали несколько ничьих, а семнадцатая и девятнадцатая партии остались за претендентом. Петросян сумел одержать еще одну победу, но двадцать первую партию выиграл Спасский. В двадцать третьей партии Спасский, получив выигранную позицию, предложил ничью, поскольку пол-очка обеспечивали ему итоговую победу, Петросян вынужден был ничью принять (12,5:10,5).

РЕЙКЬЯВИК. ФИШЕР

Осенью 1971 года определился соперник Спасского по будущему матчу на первенство – им стал Роберт Фишер. Американец побеждал претендентов в матчах с не имевшим аналогов результатом: Марк Тайманов и Бент Ларсен были обыграны со счетом 6:0 каждый, Тигран Петросян — со счетом 6,5:2,5.

После этого началась подготовка к матчу и одновременно длинные и сложные переговоры о месте его проведения.

Секундантами Спасского на матче с Фишером были Крогиус и Геллер. По оценке Крогиуса, после ухода Бондаревского Спасский и Геллер не имели достаточно воли, чтобы организовать планомерный тренировочный процесс, что повлияло на исход матча. Расхолаживающе, по мнению Крогиуса, действовал на Спасского и счёт личных встреч с Фишером - 3:0 при нескольких ничьих.

20 марта 1972 года было подписано соглашение, согласно которому матч начинался 22 июня 1972 года, его первая половина должна была пройти в Белграде, а вторая — в Рейкьявике. Однако затем последовал демарш Фишера, недовольного финансовыми условиями, после новых переговоров Югославия отозвала свою заявку, и президент ФИДЕ Макс Эйве определил местом проведения матча Рейкьявик, а датой начала — 2 июня.

Фишер по неизвестной причине не прилетел в Рейкьявик к объявленной дате начала матча. Это вызвало скандал и протест советской стороны, однако Эйве принял решение перенести начало поединка. Спасский согласился с решением президента ФИДЕ.

Из-за задержек матч начался только 11 июля. Спасский выиграл первую партию из-за грубой ошибки претендента в эндшпиле, а на вторую партию Фишер не явился после того, как организаторы отказались удовлетворить его требования к помещению для игр, и ему было засчитано поражение. Существует точка зрения, что неявка Фишера была рассчитанным психологическим ходом, выбившим Спасского из колеи

В третьей партии Фишер черными применил дебютную новинку, чемпион мира отреагировал не лучшим образом и в итоге проиграл. В пятой партии Фишер — снова чёрными — сравнял счёт, а в шестой вышел вперёд, проведя прямую атаку. Затем он выиграл восьмую и десятую встречи. Одиннадцатую партию выиграл Спасский. В тринадцатой партии Фишер одержал эффектную победу в эндшпиле, в котором лавина черных пешек претендента противостояла белой ладье. При доигрывании оба соперника играли очень сильно, и партия должна была закончиться вничью, но 69-м ходом Спасский допустил решающую ошибку. Преимущество Фишера достигло трех очков, и он довел матч до победы.

В 21-й партии Спасский допустил ошибку в эндшпиле и на следующий день, 1 сентября, не пришел на доигрывание, сдав по телефону партию и матч, который закончился победой претендента - 12,5:8,5.

На совещании в Спорткомитете СССР в числе причин поражения отмечались упущения при подготовке к матчу и недостаток игровой практики Спасского на высшем уровне. Сам Спасский впоследствии говорил, что Фишер на тот момент был действительно сильнейшим в мире.

ПРОИГРЫШ ОТЩЕПЕНЦУ КОРЧНОМУ

После потери звания чемпиона мира Спасский еще долго играл на самом высоком уровне.

В 1973 году Борис Васильевич победил в 41-м чемпионате СССР, по всеобщему мнению одном из сильнейших по составу в истории СССР — в нем играли четыре экс-чемпиона мира, будущий чемпион Карпов и еще несколько участников претендентских соревнований.

В 1974 году Спасский попал в матчи претендентов без отбора как экс-чемпион мира. Он досрочно выиграл четвертьфинал у американца Роберта Бирна (три победы и три ничьих), но в полуфинале проиграл Карпову.

В 1975 году Борис Васильевич расстался с женой Ларисой и женился на Марине Щербачёвой — внучке эмигрировавшего белого генерала. В следующем году он переехал во Францию, сохранив советское гражданство и право выступать за СССР. Лишь с осени 1984 года в официальном рейтинг-листе ФИДЕ он начал считаться представителем Франции. Борис Васильевич сыграл на нескольких Олимпиадах за Францию на первой доске. Как когда-то Александр Алехин

В ноябре 1977 года в Белграде начался финальный матч претендентов Спасский — Корчной. Корчной в 1976 году со скандалом не вернулся в СССР с очередного турнира на Западе, из-за чего матч приобрел политический подтекст. При этом Спасский был одним из немногих советских гроссмейстеров, наряду с Ботвинником и Бронштейном, не подписавших открытое письмо с осуждением Корчного.

Первые десять партий матч развивался по катастрофическому сценарию, достигнув счёта 2,5:7,5 в пользу Корчного. Однако затем Спасский одержал четыре победы подряд. После четвертого поражения Корчной, подозревавший, что против него применяется гипноз или какая-то другая разработка советских спецслужб, потребовал переноса матча в другую страну, в противном случае угрожая отказом от продолжения игры. В итоге Корчной выиграл еще две партии и завершил матч в свою пользу. В своей книге «Антишахматы» Корчной писал: «Мы начали матч приятелями, а закончили его врагами».

5 МЛН ЗА МАТЧ С ФИШЕРОМ

В 1982 году Спасский не сумел отобраться в матчи претендентов, заняв третье место в межзональном турнире. Последним крупным турнирным успехом стала победа на турнире в Линаресе (февраль 1983 года), где Спасский опередил чемпиона мира Карпова. В турнире в Никшиче гроссмейстер поделил 3-4-е места, но благодаря упорной защите и ошибкам соперника нанес единственное поражение победителю Гарри Каспарову

В 1992 году Спасский сыграл матч с Фишером в Югославии на условиях, выдвинутых последним еще 20 лет назад, — до 10 побед одного из соперников — и проиграл со счётом 12,5:17,5 (+5 −10 =15).

Матч был организован югославским мультимиллионером Ездимиром Василевичем, который предоставил призовой фонд в размере пяти миллионов долларов (Фишер как победитель матча получил 3,3 миллиона). Матч вызвал скандал, поскольку по решению ООН на Югославию было наложено эмбарго, а власти США предупредили Фишера о том, что нарушение эмбарго повлечет его уголовное преследование. После того, как Фишер согласился принять участие в матче, в США суд выдал ордер на его арест, и американец остался в Югославии. В то же время власти Франции не предъявляли к Спасскому никаких претензий, хотя также поддерживали эмбарго

ДИССИДЕНТ

В постсоветские годы Спасский называл себя «убежденным монархистом». Он никогда не состоял в КПСС.

Спасского ещё в советский период отличали свободомыслие и смелость в высказываниях. В 1968 году Борис Васильевич открыто поддержал «Пражскую весну». Всегда сочувственно относился к шахматистам-диссидентам, не подписывал коллективных писем с осуждением коллег, выбравших путь эмиграции. Такое поведение вызывало раздражение властей.

В секретной докладной записке председателя Спорткомитета СССР Сергея Павлова, направленной в 1971 году в ЦК КПСС, Спасский характеризовался как высокоодарённый в своей области человек, но вместе с тем указывалось, что «он подчас не критически относится к своему поведению, допускает незрелые высказывания, нарушает спортивный режим, не проявляет должного трудолюбия». 20 сентября 1971 года о «неправильном поведении» чемпиона мира в Канаде рапортовали в инстанции сотрудники генконсульства СССР в Монреале.

После выступления Спасского перед любителями шахмат в городе Шахты 26 сентября 1971 года заместитель заведующего отделом организационно-партийной работы ЦК КПСС П. Анисимов направил руководству партии докладную записку, где сообщалось, что «Спасский извращённо освещал положение шахматистов в Советском Союзе и допустил выпады против советской действительности».

В канун своего 70-летия Спасский так охарактеризовал свои взгляды на жизнь: «Я всегда был независимым человеком. А после поражения от Фишера стало очевидно, что долго в своей стране я не продержусь. Тогда я поддерживал Виктора Корчного, выступал против Спорткомитета СССР. Когда в 1976 году я уезжал из Советского Союза, мои нервы находились в очень плохом состоянии. Оказавшись за рубежом, я уже сам решал, в каком турнире мне играть. То есть получил свободу».

СЕМЬЯ

Дед будущего чемпиона мира по отцовской линии — Спасский Владимир Александрович (20 мая 1869 — 1943), православный священник Курской губернии, член Государственной думы (1912 – 1917). Отец — Василий Владимирович Спасский (1906—1976) военный. Мать — Екатерина Петровна Петрова (1905—1995), из семьи крестьян Гдовского уезда, внебрачная дочь псковского и петербургского, педагог.

Спасский был трижды женат, от каждой супруги у него по ребенку.

Первая жена (1959—1961) — Надежда Константиновна Латынцева (род. 18.10.1937), от первого брака дочь Татьяна (род. 9.01.1960, Ленинград). Вторая жена (с 1967) — Лариса Захаровна Соловьёва. От второго брака сын Василий Соловьёв-Спасский, музыкальный журналист, член Союза писателей РФ (род. 2.07.1967, Москва).

Третья жена (с 30.09.1975) — Марина Юрьевна Щербачева, француженка русского происхождения, внучка царского генерала Дмитрия Щербачева, видного деятеля Белого движения.

Спасский познакомился с ней в 1974 году, когда она работала во французском посольстве. От третьего брака сын Борис Спасский-младший, выпускник юридического факультета Санкт-Петербурского университета.

В начале сентября 2012 года гроссмейстер подал во французский суд заявление на развод.