Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Амкар1 : 0Арсенал Тула
Футбол  ЦСКА0 : 0Рубин
Футбол  Терек0 : 1Спартак
Футбол  Волгарь0 : 1Динамо
Футбол  Локомотив1 : 1Урал
Футбол  Бавария2 : 1Байер
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Торжество самопознания, или секрет преображения Анны Погорилой

Андрей Симоненко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Анна Погорилая
Анна ПогорилаяИсточник: «Советский спорт»

Российская фигуристка Анна Погорилая выиграла свой второй этап «Гран-при» нынешнего сезона, добавив к победе на московском Кубке Ростелекома золото турнира NHK Trophy в Японии. И нелепым воспоминанием сейчас кажется тот факт, что ровно год назад на этих же японских соревнованиях Погорилая выступила едва ли не с худшим прокатом в карьере.

Четыре российские участницы в финале «Гран-при» - Анна Погорилая, Евгения Медведева, Елена Радионова и занявшая в Японии третье место Мария Сотскова - безусловно, показатель силы нашего женского одиночного катания. Достижение хоть не уникальное – в финале «Гран-при» сезона-2014/15 выступали Елизавета Туктамышева, Юлия Липницкая, Радионова и Погорилая, а годом ранее Липницкая, Радионова, Погорилая и Аделина Сотникова – но выдающееся. Остается только восхищаться тем, что у нас появляется молодая поросль – да и предыдущее поколение, хоть это и странно звучит по отношению к тем, кому всего-то 18-20 лет, не спешит уходить с арены.

Однако именно сегодня хочется, чтобы на фоне становящихся уже привычными дифирамбов российским фигуристкам не «замылился» успех той из них, которая ровно год назад на этом же японском этапе «Гран-при» показала, наверное, худшее катание в жизни. Не знаю, сколько раз пересматривала Анна Погорилая тот прокат короткой программы, когда она падала не только с прыжков, но и на ровном месте. Один раз, как рассказывала в интервью, точно пересматривала – хоть было и тяжело. А я вот пересмотрел сейчас.

На самом деле, Погорилая здорово каталась уже тогда. У нее было скольжение, была техника, были интересные постановки. Но когда она выходила на лед, ее охватывало состояние, в котором она периодически теряла контроль над собой. Именно в эти моменты появлялись те страшные падения, от вида которых сжималось сердце. Было совершенно непонятно, как Анна еще умудряется встать и продолжить кататься. Первое, чему обычно учат фигуристов – группироваться при падении. Погорилая же заставляла комментировавшую по телевидению Татьяну Тарасову вскрикивать: «Убилась!»

Со стороны тогда все удивлялись: очевидно, что проблема Погорилой чисто психологическая – так почему бы ей не обратиться к психологу? Задал этот вопрос и я – когда в начале января пришел брать интервью на каток «Хрустальный», где фигуристка тренируется под руководством Анны Царевой. И Погорилая уверенно ответила: я постараюсь справиться сама. И добавила, что на стабильность может влиять и настроение, и физическая готовность, и внешние факторы – но рецепт здесь один: как можно больше работать, познавать себя и делать правильные выводы.

«Я не верю ни в психологов, ни в волшебное напутственное слово, - не так давно сказал мне заслуженный тренер России Виктор Кудрявцев, воспитавший первого отечественного чемпиона мира Сергея Волкова и многих других знаменитых спортсменов, в том числе олимпийского чемпиона Илью Кулика. – Весь мой многолетний опыт говорит о том, что как ты подготовился – так ты и откатался». Это слова мэтра – но как здесь не вспомнить и слова 15-летней еще Жени Медведевой, которая в прошлом году после свой первой взрослой победы на вопрос о секрете успеха ответила простой, но невероятно меткой фразой: «Как ты работаешь, так ты и выступаешь».  

Да, банально – но действенно. И пример Погорилой, преобразившейся еще весной, на «бронзовом» чемпионате мира в Бостоне, а в нынешнем сезоне вообще катающейся с убедительностью королевы, тому подтверждение. Безусловно, исключения есть. Бывают люди, которые, как бы над собой ни работали, убрать дикое волнение или, даже точнее сказать, страх в ответственный момент не могут. У любого самопознания есть предел – иначе, наверное, мы бы жили вечно. Но даже если все валится из рук и кажется, что ты бьешься головой об стену – нельзя сдаваться. Упорство и стремление совершенствоваться способно творить чудеса. И разве не чудо то катание, которое сейчас демонстрирует Анна?      

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Японец Ханю выиграл этап Гран-при в Саппоро, россиянин Коляда – пятыйЯпонец Ханю выиграл этап Гран-при в Саппоро, россиянин Коляда – пятыйВ субботу в японском Саппоро на заключительном этапе Гран-при по фигурному катанию среди одиночников победил японец Юзуру Ханю, набравший в сумме 301,47 балла.Илья Авербух: Четыре фигуристки в финале серии – это и приятный фактТренер и хореограф Илья Авербух полагает, что борьба за победу в финале Гран-при развернется между российскими фигуристками.Погорилая победила на этапе Гран-при в Саппоро, Сотскова – третьяПогорилая победила на этапе Гран-при в Саппоро, Сотскова – третьяНа проходящем в японском Саппоро заключительном этапе Гран-при российская фигуристка Анна Погорилая победила в одиночном катании и вышла в Финал соревнований.Вирчу и Мойр установили новый мировой рекорд по набранным баллам в коротком танцеОлимпийские чемпионы 2010 года в танцах на льду, серебряные медалисты Игр-2014 в Сочи канадцы Тесса Вирчу и Скотт Мойр установили новый мировой рекорд по набранным баллам в коротком танце.Вирчу и Мойр лидируют после короткого танца на этапе Гран-при в ЯпонииКанадские фигуристы Тесса Вирчу и Скотт Мойр, набрав 79,47 балла, лидируют после короткого танца на проходящем в японском Саппоро шестом этапе Гран-при.Анна Погорилая: Я допустила маленькие ошибки, над которыми надо работатьРоссийская фигуристка Анна Погорилая, захватившая лидерство после короткой программы на этапе «Гран-при» в Японии – турнире NHK Trophy, отметила, что в прокате она допустила небольшие погрешности, над которыми ей надо работать.Ханю выиграл короткую программу на NHK Trophy, Коляда – четвертыйХаню выиграл короткую программу на NHK Trophy, Коляда – четвертыйОлимпийский чемпион Юдзуру Ханю занимает первое место после короткой программы на шестом этапе «Гран-при» NHK Trophy в Саппоро.Погорилая выиграла короткую программу на NHK Trophy, Сотскова – втораяПогорилая выиграла короткую программу на NHK Trophy, Сотскова – втораяБронзовый призер чемпионата мира Анна Погорилая занимает первое место на шестом этапе «Гран-при» NHK Trophy в Саппоро после короткой программы.Дюамель/Редфорд стали вторыми в короткой программе на NHK Trophy, Пэн и Цзинь – первыеДюамель/Редфорд стали вторыми в короткой программе на NHK Trophy, Пэн и Цзинь – первыеДействующие чемпионы мира Меган Дюамель и Эрик Редфорд заняли второе место в короткой программе на шестом этапе «Гран-при» NHK Trophy в Саппоро.Больше звездочек! Сколько российских фигуристок выйдет в финал «Гран-при»?Больше звездочек! Сколько российских фигуристок выйдет в финал «Гран-при»?В пятницу в японском Саппоро стартует заключительный, шестой этап серии «Гран-при». Представляем его основные интриги.Леонова не выступит на NHK Trophy и сделает паузу в соревнованияхРоссийская фигуристка Алена Леонова, заявленная на шестой этап Гран-при NHK Trophy, не выступит в Саппоро, сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.Анна Погорилая: Однажды каталась и думала о котикахАнна Погорилая: Однажды каталась и думала о котикахЧемпионка «Гран-при» в Москве – о слезах Маруси, о дружбе кота с собакой и о бурных эмоциях, которых не должно быть слишком много.Виктор Кудрявцев: Погорилая и Радионова показали, что готовы бороться с МедведевойЗаслуженный тренер России Виктор Кудрявцев оценил выступление российских фигуристок Анны Погорилой и Елены Радионовой на третьем этапе «Гран-при» «Кубок Ростелеком» в Москве.Такие разные слезы. Две драмы, которые потрясли «Мегаспорт»Такие разные слезы. Две драмы, которые потрясли «Мегаспорт»Триумф Анны Погорилой и крах Юлии Липницкой стали кульминацией второго дня московского «Гран-при».Анна Погорилая: Достаточно тяжело каталась утром на тренировке, поэтому старалась быть сдержанной и собраннойРоссийская фигуристка Анна Погорилая поделилась впечатлениями после произвольной программы на этапе Гран-при в Москве. Напомним, что она заняла итоговое первое место.Погорилая победила в одиночном катании на Гран-при в Москве, Радионова – вторая Липницкая – последняяПогорилая победила в одиночном катании на Гран-при в Москве, Радионова – вторая Липницкая – последняяНа этап Гран-при по фигурному катанию в Москве (Россия) завершились соревнования по одиночному катанию у женщин. Первое место заняла россиянка Анна Погорилая.Приподнятое настроение. Чем запомнился первый день московского «Гран-при»Приподнятое настроение. Чем запомнился первый день московского «Гран-при»Боброва/Соловьев и Коляда бьют личные рекорды, Погорилая опять «топит лед» и другие события в обзоре первого дня московского «Гран-при».Погорилая лидирует после короткой программы на Гран-при в Москве, Радионова – вторая, Липницкая – третьяНа этапе Гран-при по фигурному катанию в одиночном катании у женщин спортсменки показали короткую программу. Три первых места занимают российские спортсменки Анна Погорилая, Елена Радионова и Юлия Липницкая.Ladies first. Кто выиграет в Москве – Погорилая, Липницкая или Радионова?Ladies first. Кто выиграет в Москве – Погорилая, Липницкая или Радионова?В пятницу на московской арене «Мегаспорт» стартует российский этап «Гран-при» по фигурному катанию. Представляем четыре главные интриги.Липницкая, Радионова и Погорилая провели официальную тренировку на московском «Гран-при»Олимпийская чемпионка 2014 года в команде Юлия Липницкая, бронзовая медалистка чемпионата мира-2015 Елена Радионова и бронзовая медалистка чемпионата мира-2016 Анна Погорилая опробовали лед московской арены «Мегаспорт» в преддверии российского этапа «Гран-при» по фигурному катанию, который стартует в пятницу.

Анна Погорилая
Анна Погорилаявсе новости
NHK Trophy
NHK Trophy

Cпецпредложение