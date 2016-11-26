Торжество самопознания, или секрет преображения Анны Погорилой

Российская фигуристка Анна Погорилая выиграла свой второй этап «Гран-при» нынешнего сезона, добавив к победе на московском Кубке Ростелекома золото турнира NHK Trophy в Японии. И нелепым воспоминанием сейчас кажется тот факт, что ровно год назад на этих же японских соревнованиях Погорилая выступила едва ли не с худшим прокатом в карьере.

Четыре российские участницы в финале «Гран-при» - Анна Погорилая, Евгения Медведева, Елена Радионова и занявшая в Японии третье место Мария Сотскова - безусловно, показатель силы нашего женского одиночного катания. Достижение хоть не уникальное – в финале «Гран-при» сезона-2014/15 выступали Елизавета Туктамышева, Юлия Липницкая, Радионова и Погорилая, а годом ранее Липницкая, Радионова, Погорилая и Аделина Сотникова – но выдающееся. Остается только восхищаться тем, что у нас появляется молодая поросль – да и предыдущее поколение, хоть это и странно звучит по отношению к тем, кому всего-то 18-20 лет, не спешит уходить с арены.

Однако именно сегодня хочется, чтобы на фоне становящихся уже привычными дифирамбов российским фигуристкам не «замылился» успех той из них, которая ровно год назад на этом же японском этапе «Гран-при» показала, наверное, худшее катание в жизни. Не знаю, сколько раз пересматривала Анна Погорилая тот прокат короткой программы, когда она падала не только с прыжков, но и на ровном месте. Один раз, как рассказывала в интервью, точно пересматривала – хоть было и тяжело. А я вот пересмотрел сейчас.

На самом деле, Погорилая здорово каталась уже тогда. У нее было скольжение, была техника, были интересные постановки. Но когда она выходила на лед, ее охватывало состояние, в котором она периодически теряла контроль над собой. Именно в эти моменты появлялись те страшные падения, от вида которых сжималось сердце. Было совершенно непонятно, как Анна еще умудряется встать и продолжить кататься. Первое, чему обычно учат фигуристов – группироваться при падении. Погорилая же заставляла комментировавшую по телевидению Татьяну Тарасову вскрикивать: «Убилась!»



Со стороны тогда все удивлялись: очевидно, что проблема Погорилой чисто психологическая – так почему бы ей не обратиться к психологу? Задал этот вопрос и я – когда в начале января пришел брать интервью на каток «Хрустальный», где фигуристка тренируется под руководством Анны Царевой. И Погорилая уверенно ответила: я постараюсь справиться сама. И добавила, что на стабильность может влиять и настроение, и физическая готовность, и внешние факторы – но рецепт здесь один: как можно больше работать, познавать себя и делать правильные выводы.

«Я не верю ни в психологов, ни в волшебное напутственное слово, - не так давно сказал мне заслуженный тренер России Виктор Кудрявцев, воспитавший первого отечественного чемпиона мира Сергея Волкова и многих других знаменитых спортсменов, в том числе олимпийского чемпиона Илью Кулика. – Весь мой многолетний опыт говорит о том, что как ты подготовился – так ты и откатался». Это слова мэтра – но как здесь не вспомнить и слова 15-летней еще Жени Медведевой, которая в прошлом году после свой первой взрослой победы на вопрос о секрете успеха ответила простой, но невероятно меткой фразой: «Как ты работаешь, так ты и выступаешь».

Да, банально – но действенно. И пример Погорилой, преобразившейся еще весной, на «бронзовом» чемпионате мира в Бостоне, а в нынешнем сезоне вообще катающейся с убедительностью королевы, тому подтверждение. Безусловно, исключения есть. Бывают люди, которые, как бы над собой ни работали, убрать дикое волнение или, даже точнее сказать, страх в ответственный момент не могут. У любого самопознания есть предел – иначе, наверное, мы бы жили вечно. Но даже если все валится из рук и кажется, что ты бьешься головой об стену – нельзя сдаваться. Упорство и стремление совершенствоваться способно творить чудеса. И разве не чудо то катание, которое сейчас демонстрирует Анна?