Право на ошибку. Евгения Медведева продлила в финале «Гран-при» победную серию

Чемпионка мира по фигурному катанию продолжает оставаться непобедимой. В субботу она выиграла финал «Гран-при» - хотя и не без проблем.

Лутц преткновения

«Для меня соревнования — это борьба с собой, с собственной натурой, с собственным характером и с собственными нервами».

Евгения Медведева — а это ее цитата - может сколько угодно казаться солнечной и одновременно железной девочкой, которая никогда не волнуется. Но на самом деле она, конечно, не такая. Аксиома спорта, заключающаяся в том, что совершить восхождение на вершину легче, чем остаться королем горы, касается каждого. В том числе и чемпионки мира. Уже можно констатировать, что Медведева в нынешнем сезоне хоть и идет без поражений, но в каждом новом турнире преодолевает проблемы.

Французские гастроли для Медведевой получились особенно непростыми. Второй турнир подряд Женя выдает неидеальные произвольные прокаты. На парижском этапе «Гран-при» она упала с лутца, своего второго прыжкового элемента программы — причем так крепко, что иная фигуристка бы расклеилась. Но Медведева, наоборот, сжала зубы — и остаток программы взяла, тщательно контролируя каждый элемент. Чтобы ни у кого не возникло и тени сомнения в ее умении держать удар.

В марсельском финале «Гран-при» у Медведевой все шло без единой помарки до последних минут утренней субботней тренировки. Позади был мировой рекорд в короткой программе, к которому чемпионка мира примеривалась уже давно, но все чего-то не хватало. Позади были тренировочные каскады из трех тройных прыжков, которые, как известно, есть не только средство демонстрации собственной силы, но и наработка уверенности в ней. Оставалось только закончить эту самую тренировку, а вечером исполнить на своем уровне произвольный прокат.

Но Медведева снова упала с лутца. Потом засмеялась — как смеются люди над собственными нелепыми поступками. Замахала руками, словно давая понять — да ерунда, сейчас все исправлю. Тут же этот прыжок повторила — благо несколько минут тренировки еще оставалось. Раскланялась. Но у меня в эту секунду появилось предчувствие того, что победа, которую Евгения вроде бы совсем не должна была никак упустить, легкой не будет.

«Кто спонсоры ИСУ? Японцы»



Выступления одиночниц в произвольной программе открывала Елена Радионова. Все-таки поговорку «где тонко, там и рвется» придумали не просто так, подумал я, глядя на то, как бронзовая медалистка чемпионата мира-2015 падает с первого же лутца. Начало нынешнего сезона складывалось для нее очень сложно, но потом показалось, что ситуация нормализовалась — по крайней мере, отбор в финал «Гран-при» прошел достаточно спокойно. Увы, проблемы остаются — в том числе и с лутцем, который в Марселе упорно не шел у Радионовой на тренировках.

Вышедшая следом на лед Мария Сотскова вызвала своим прокатом исключительное восхищение. В одном из предыдущих репортажей я назвал взгляд Марии направленным куда-то внутрь себя — и сейчас хочу пояснить, что в этой особенности нет совершенно ничего плохого. Да, может быть, сейчас, на данной стадии развития Сотсковой как фигуристки и человека она не будет гармонично смотреться, например, в огненном танго наподобие того, что исполняет Анна Погорилая. Но зато в музыке Шнитке эксклюзивность Марии возводится в степень и превращает ее программу в некую разновидность артхауса. Сотскова чисто исполнила в Марселе произвольную программу и улучшила свой личный рекорд. Пока не до уровня претендентки на медали финала «Гран-при» — но уже близко к этому.

Анна Погорилая перед произвольной программой, к счастью, не споткнулась, когда выезжала на лед — как перед короткой. Но и у нее в этот день было не все слава богу. Непростая тренировка с утра, забытая на льду игрушка для предыдущей участницы — все это очень отвлекающие факторы в ситуации, когда требовалась полнейшая концентрация. Погорилая даже, как показалось, слегка вышла из себя, когда убирала эту самую игрушку вместо детей, которые должны были этим заниматься по штату — да и другие мелочи ее визуально раздражали.

Но концентрация вернулась когда заиграла музыка. Анна выдала, безусловно, лучший произвольный прокат нынешнего сезона. Именно такое катание в исполнении Погорилой позволяло перед финалом «Гран-при» считать ее претенденткой на победу. Впрочем, шероховатостей хотя бы для обсуждения ее возможных шансов не должно было быть — а они закрались в качестве недокрута на одном из прыжков и явной «просрочки» времени по продолжительности катания. Впрочем, последнюю шероховатость судьи Анне простили и штрафной балл начислять не стали, хоть она и замерла только через пару секунд после того, как закончилась музыка.

Из двух иностранных соперниц российских девушек одна, канадка Кейтлин Осмонд, давления ситуации не выдержала и уступила Погорилой по итогам соревнований. А вот японка Сатоко Мияхала менее чем на два балла россиянку все-таки обошла, и это в данном случае не совсем правильно. Во-первых, Мияхаре простили явный недокрут на одном из прыжков в короткой программе и пару неявных в произвольной. А во-вторых, оценка за компоненты программы у Сатоко выше, чем у Анны — это безобразие. Впрочем, объяснимое безобразие. «Кто основные спонсоры у Международного союза конькобежцев? Японцы», - указал мне на правильный ответ один из серьезных людей в фигурном катании. И с этим не поспоришь.

Медведева выходила на лед последней. Оценки Мияхары свидетельствовали: право на одну ошибку у чемпионки мира есть, но на две уже вряд ли. И свой лимит Евгения, как и месяц назад в Париже, израсходовала очень быстро — на сей раз на первом же прыжке, которым был флип. Но оставшись без каскада из-за вывала на приземлении, Медведева точно так же, как и тогда, мобилизовалась — и не дала ни единого шанса закрепиться в голове мысли о том, что она может проиграть. Звонок, раздающийся над ареной в концовке произвольной программы Медведевой, в данном случае известил о том, что победная серия лучшей фигуристки планеты продолжается.

СТАТИСТИКА

Финал «Гран-при». Женщины

Итоговое положение

1. Евгения Медведева (Россия) — 227,66

2. Сатоко Мияхара (Япония) — 218,33

3. Анна Погорилая (Россия) — 216,47

...5. Мария Сотскова (Россия) — 198,79

6. Елена Радионова (Россия) — 188,81



