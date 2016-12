«Емелин – грязная крыса!» Почему так не любят русского игрока (видео, 5 гвоздей)

В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

МАТЧ ДНЯ

«Питтсбург» одержал шестую победу подряд, теперь разорвав несчастных «койотов» из Аризоны. Вообще победа «пингвинов» получилась идеальной. Семь игроков забили семь голов, вратарь Мэтт Мюррей сделал сухарь. Во время этой шестиматчевой победной серии было заброшено 35 шайб. Сидни Кросби забил 21 гол в 23 играх и продолжает идти первым в списке лучших снайперов НХЛ.

«Питтсбург» так хорош, что даже не придраться.

«Я думаю, мы играли сильно, - считает тренер «Пенс» Майк Салливан. – Много энергии, старания, мы придерживались верного пути. Тот хоккей, который мы хотим показывать всегда».

Конечно, «койоты» - тот еще соперник, восемь поражений в последних девяти матчах. Но выиграть со счетом 7:0 – это надо уметь.

ГЕРОЙ ДНЯ

Евгений Малкин отметился двумя передачами в матче с «Аризоной». Как это было? Сначала – большинство «Питтсбурга». Джино от всей души заряжает щелчком из правого круга вбрасывания. И здесь мы поразимся искусству Малыша Сида. Мало того, что он умудрился подставить клюшку под бросок Малкина сумасшедшей силы. Шайба там попала в штангу, взмыла в воздух. Так Кросби не дал ей приземлиться и с лету переправил в сетку. Этот человек орудует клюшкой, как хирург – скальпелем.

Второй гол – Малкин очень хорошо оставил шайбу Филу Кесселу, и тот очень здорово щелкнул с ходу.

Сейчас Джино вышел на второе место среди лучших бомбардиров НХЛ. У него 32 очка, как и у Кросби с Тарасенко. Впереди только Коннор Макдэвид (39).

ТРАВМА ДНЯ

Конечно, вы понимаете, что Сидни Кросби не просто так считается лучшим хоккеистом мира. Да, его работа – голы, передачи, все это волшебство, будто он – Гарри Поттер.

Но это лишь вершина айсберга. Соперники играют с Кросби очень жестко. В первом периоде ему прилетело клюшкой в голову от силовика «Аризоны» Мартина Ганзала.

Опасение тут даже не в том, что Сидни мог потерять зубы. В конце концов, это дело наживное. Но еще одно сотрясение мозга может вывести Кросби из строя надолго, поставит под удар всю его карьеру.

Сидни ушел в раздевалку, но вернулся. На этот раз все обошлось.

МОМЕНТ ДНЯ

Защитник «Монреаля» Алексей Емелин – это ужас, летящий на крыльях ночи, в глазах любого соперника. Вот простой пример. Игра против «Бостона». Носатый форвард «Брюинз» Брэд Маршан бежит в атаку. И там его встречает Емелин, принимая на жесткую мельницу. Поймал его на бедро.

Маршан рухнул. Вскочил. Подъехал на пятачок и врезал Емелину клюшкой. А как еще ему отомстить? Есть известный метод Свитова – драка и перелом носа. Но в НХЛ это проходит не всегда.

Да, Емелина все ненавидят. Но куда деваться? Работа у него такая.

@EricEngels @krusty316 @realPOSULLIVAN @dafoomie Emelin is a dirty rat. He's a predator plain and simple

«Емелин – грязная крыса, - пишет болельщик. – Какой-то хищник».

Beautiful. People who think Emelin has to fight after a nice hit don't understand hockey. Hip checks are a dying art. #gohabsgo https://t.co/aDkthBuFFp