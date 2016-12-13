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«Емелин – грязная крыса!» Почему так не любят русского игрока (видео, 5 гвоздей)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Емелин – грязная крыса!» Почему так не любят русского игрока (видео, 5 гвоздей)

В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

МАТЧ ДНЯ


«Питтсбург» одержал шестую победу подряд, теперь разорвав несчастных «койотов» из Аризоны. Вообще победа «пингвинов» получилась идеальной. Семь игроков забили семь голов, вратарь Мэтт Мюррей сделал сухарь. Во время этой шестиматчевой победной серии было заброшено 35 шайб. Сидни Кросби забил 21 гол в 23 играх и продолжает идти первым в списке лучших снайперов НХЛ.

«Питтсбург» так хорош, что даже не придраться.

«Я думаю, мы играли сильно, - считает тренер «Пенс» Майк Салливан. – Много энергии, старания, мы придерживались верного пути. Тот хоккей, который мы хотим показывать всегда».

Конечно, «койоты» - тот еще соперник, восемь поражений в последних девяти матчах. Но выиграть со счетом 7:0 – это надо уметь.

ГЕРОЙ ДНЯ


Евгений Малкин отметился двумя передачами в матче с «Аризоной». Как это было? Сначала – большинство «Питтсбурга». Джино от всей души заряжает щелчком из правого круга вбрасывания. И здесь мы поразимся искусству Малыша Сида. Мало того, что он умудрился подставить клюшку под бросок Малкина сумасшедшей силы. Шайба там попала в штангу, взмыла в воздух. Так Кросби не дал ей приземлиться и с лету переправил в сетку. Этот человек орудует клюшкой, как хирург – скальпелем.

Второй гол – Малкин очень хорошо оставил шайбу Филу Кесселу, и тот очень здорово щелкнул с ходу.

Сейчас Джино вышел на второе место среди лучших бомбардиров НХЛ. У него 32 очка, как и у Кросби с Тарасенко. Впереди только Коннор Макдэвид (39).


ТРАВМА ДНЯ


Конечно, вы понимаете, что Сидни Кросби не просто так считается лучшим хоккеистом мира. Да, его работа – голы, передачи, все это волшебство, будто он – Гарри Поттер.

Но это лишь вершина айсберга. Соперники играют с Кросби очень жестко. В первом периоде ему прилетело клюшкой в голову от силовика «Аризоны» Мартина Ганзала.

Опасение тут даже не в том, что Сидни мог потерять зубы. В конце концов, это дело наживное. Но еще одно сотрясение мозга может вывести Кросби из строя надолго, поставит под удар всю его карьеру.

Сидни ушел в раздевалку, но вернулся. На этот раз все обошлось.

МОМЕНТ ДНЯ


Защитник «Монреаля» Алексей Емелин – это ужас, летящий на крыльях ночи, в глазах любого соперника. Вот простой пример. Игра против «Бостона». Носатый форвард «Брюинз» Брэд Маршан бежит в атаку. И там его встречает Емелин, принимая на жесткую мельницу. Поймал его на бедро.

Маршан рухнул. Вскочил. Подъехал на пятачок и врезал Емелину клюшкой. А как еще ему отомстить? Есть известный метод Свитова – драка и перелом носа. Но в НХЛ это проходит не всегда.

Да, Емелина все ненавидят. Но куда деваться? Работа у него такая.

«Емелин – грязная крыса, - пишет болельщик. – Какой-то хищник».

Но вот мнение более разумного человека: «Отлично. Люди, которые думают, что Емелин должен драться после того, как провел отличный силовой прием, просто не понимают хоккей».

ДАТА ДНЯ

Форварду «Сент-Луиса», второму бомбардиру НХЛ на этот день Владимиру Тарасенко исполнилось 25 лет, с чем мы его категорически поздравляем. Конечно, мы всегда знали, что Тарасенко очень талантлив. Но он прибавляет с каждым сезоном и всегда относится к себе критически. То есть будет расти и дальше.

Накануне дня рождения Владимир дал интервью официальному сайту лиги, где снова сказал правильные вещи: «У нас хороший грамотный тренерский штаб. Мое дело – играть и выполнять установку. Мы идем к конкретной цели – к победе в Кубке Стэнли. И нам по силам исполнить эту задачу».

В целом с Тарасенко можно согласиться. «Сент-Луис» в прошлом сезоне дошел до полуфинала Кубка Стэнли. А на Западе такая ситуация, что «Блюз» могут выйти даже в финал, но для этого нужно снова справиться с «Чикаго». А там уже как фишка ляжет.

ЦИТАТА

«Я даже не знаю, оттуда мне в тот момент прилетело клюшкой. Я ничего не понял. Но швы на губу мне наложили».

Сидни КРОСБИ, капитан «Питтсбурга»

ТРИ ЗВЕЗДЫ

1* –Евгений МАЛКИН (Питтсбург)
Набрал 2 (0+2) очка в матче с «Аризоной» (7:0)

2** – Андрей МАРКОВ (Монреаль)
Набрал 1 (0+1) очко в матче с «Бостоном» (1:2 ОТ)

3*** – Алексей ЕМЕЛИН (Монреаль)
Провел 5 силовых приемов в матче с «Бостоном» (1:2 ОТ)

ТАБЛО

Матч

Монреаль - Бостон - 1:2 О.Т. (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

Голы:

Чарник (МакКуэйд, Спунер), 38:55 (0:1). Байрон (Марков, Митчелл), 56:48 (1:1). Спунер (Крюг, Чарник), 63:20 (1:2).

Место и дата

13 декабря 03:30, Белл Центр, Онлайн-трансляция

Царник – Байрон (МАРКОВ), Спунер

М: Радулов (0+0; -1, 2, 2, 24.48)

Марков (0+1; 0, 2, 4, 20.25)

Емелин (0+0; 0, 0, 1, 20.03)

Матч

Питтсбург - Аризона - 7:0 (1:0, 4:0, 2:0)

Голы:

Уилсон (Каллен), 8:40 (1:0). Бонино 24:30 (2:0). Дэйли 26:58 (3:0). Раст (Мяяття), 28:30 (4:0). Кросби (Малкин, Летанг), 35:13 (5:0 - бол.). Кессел (Малкин, Хагелин), 41:20 (6:0). Шульц (Бонино, Шири), 52:26 (7:0 - бол.).

Место и дата

13 декабря 03:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция

С.Уилсон, Бонино, Дэйли, Раст, Кросби (МАЛКИН), Кессел (МАЛКИН), Шульц

П: Малкин (0+2; +2, 0, 4, 15.56)

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

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