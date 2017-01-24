Александр Спивак: «Зенит» стал чужим? Так и есть

Владислав Радимов, Александр Кержаков и Александр Спивак были ключевыми игроками «Зенита». Источник: ФК «Зенит»

Один из лидеров старого доброго «Зенита», возможно, заслуживал большего. Но карьера в сборной ограничилась парой матчей, а питерский клуб Спиваку пришлось покинуть перед стартом первого в новейшей истории чемпионства. Точка в его игровой карьере была поставлено тихо и загадочно, о делах после ухода из зенитовской Академии не известно абсолютно ничего.

УНИКАЛЬНЫЙ СТАДИОН

- На «Петровский» ходите?

- Нет. За последние 10 лет был один раз.

- Не тянет «Зенит» с трибуны смотреть?

- Почему? Я бы с удовольствием сходил. Но хочется же с комфортом приехать на машине, сесть в удобное кресло, откуда удобно смотреть матч. А не оставлять машину за пределами арены и пробираться с ребенком на трибуну через толпу.

- Клуб вам абонемент выделяет?

- Нет.

- Может, с переездом на новый стадион все изменится?

- Надеюсь. Сам на «Крестовском» еще не был, но слышал, что стадион будет мегасовременный, с уникальными технологиями. Хотя столь же часто его уникальным и по стоимости называли.

- Вас за время игровой карьеры какая арена особенно впечатлила?

- В Гельзенкирхене. Когда играли с «Шальке» товарищеский матч как раз в честь открытия нового стадиона. Крыша, управляемый климат-контроль в чаше арены, поле выкатное. Матч закончился, машины с парковки уехали и на это место газон «приезжает». Там же его и ремонтируют при необходимости. И стоило такое удовольствие «Шальке» всего 16 или даже 14 миллионов Евро.

ЗАЧЕМ МОГИЛЕВЦА СБИЛИ С ПРАВИЛЬНОЙ ДОРОГИ?

- Есть мнение, что клуб для многих питерцев стал чужим.

- Верное мнение. «Зенит» - чужой, так и есть. Может, смены тренеров каждые пару лет, уход российских игроков и приход все новых и новых иностранцев - это и есть европейских подход? А мы, обычные люди, его не понимаем.

- Традиционный и наболевший для футбольного Питера вопрос – «Зенит» без своих воспитанников на ведущих ролях это нормально?

- Это конечно, плохо. Но как здесь обвинишь тренера? Он обычно приходит в команду на 2-3 года, ему покупают дорогих опытных футболистов, ставят максимальные задачи. Тут не до мыслей о далекой перспективе. Молодой же футболист сразу на звездном уровне заиграть не может. Каким бы способным не был. Но максимальные амбиции с доверием молодежи можно совмещать. Надо только более грамотно распоряжаться карьерой своих воспитанников.

- Вы о чем?

- Подозреваю, в руководстве «Зените» не хватает футбольного человека. Который мог бы на конкретном этапе правильно оценить перспективы молодого игрока, в каких-то ситуациях убедить, что того стоит оставить в «Зените», в других – настоять на аренде. Наглядный пример – Павел Могилевец, которого, считаю, клуб сбил с правильного пути.

- Можно поконкретней?

- Я же тренировал Могилевца в Академии «Зенита». Парень уже мог быть звездой – отличная техника, высокая работоспособность. Что для молодого особенно ценно – футбольный человек. В том смысле, что футболу предан, работает много, а с тренером разговаривает мало. Не все молодые этим отличаются. И ведь у Паши все шло хорошо – играл в аренде в «Рубине», на чемпионат мира съездил, потом в «Ростове» на заметные роли стал выходить. Карьера складывалась, как надо. И зачем он «Зениту» летом понадобился, если снова не играет? Повторяю – по моему мнению, клуб с верного карьерного пути Могилевца сбил.

- Для многих питерских специалистов персональный виновный в отсутствии местных воспитанников в «Зените» – бывший директор Академии голландец Хенк ван Стее. Какое у вас мнение от работы под его руководством?

- Хенк – хороший человек, интересный специалист. Но прежде чем оценивать его работу и строго спрашивать за отдачу от Академии, надо было позволить выстроить всю систему и применить ее на полном цикле. Чтобы воспитанники в созданных условиях прошли всю подготовку – с 6 до 16-17 лет. На это, как видите, 10 лет надо. Вот и дали бы ван Стее поработать, а не дергали его зачем-то сначала в первую команду, а потом и вовсе отпускали из клуба. Он создал систему, но если ребята в ней всего 3-4 года поварились, а потом не смогли закрепиться в «Зените», странно руководителю Академии претензии выдвигать.

- Еще одна претензия – он заставлял тренеров работать по шаблону, запрещал импровизацию.

- Послушайте, какие-то рамки есть везде, они и должны быть. Любая Академия готовит игроков для главной команды, это подразумевает единство стиля, а значит, и какие-то стандартные методы, какую-то часть одинаковых упражнений. К тому же для освоения базовых технических приемов, закрепления тактических навыков часто как раз и нужны стандартные упражнения, с большим количеством повторений. И потом, что значит - Хенк запрещал импровизацию? Да, была общая линия, но если я видел, что ребята сегодня к серьезным упражнениям не готовы, давал им просто поиграть. По крайней мере, мне ван Стее управлять занятиями никогда не запрещал. Голландец знал, что делал – он опытный специалист, видел, как росли многие звезды, с методиками разных академий знаком.

11 июня 2005 года. Санкт-Петербург. «Зенит» – «Спартак» – 1:1. Спивак (слева) против экс-партнера по сборной Украины Максима Калиниченко и Войцеха Ковалевски. Фото Вячеслава Евдокимова/ТАСС

ПОЧЕМУ «ЗЕНИТ» ЛУЧШЕ «СПАРТАКА»

- Как вам «Зенит» при Луческу?

- Привлекает агрессивным футболом. При Виллаш-Боаше этого не было. Сейчас появился полупрессинг, думаю, правильно назвать активность игроков на чужой половине именно так. Полноценного прессинга пока нет, но это и объяснимо – за полгода команду не создать, игру без изъянов не поставить. Не пришло время строго подходить к оценке работе Луческу.

- Жулиано вместо Халка – выгодный размен?

- Оба – большие мастера, лидеры. Но от Халка в игре и результатах «Зенита» зависело очень многое. Жулиано – футболист другого плана, больше нацелен на коллективные действия, много играет на партнеров, хотя индивидуально тоже силен. Еще нравится, что в команде сейчас несколько человек, всегда готовых к нестандартным ходам.

- Что вам нравится и не нравится в нынешнем российском футболе?

- С одной стороны, такой команды, каким был «Спартак» при Романцеве, мы уже не увидим. Нет у нас таких сыгранных, стилистически узнаваемых команд с отличным набором исполнителей во всех линиях. В тоже время, вижу повод и для оптимизма – я считаю, наш футбол прогрессирует.

- Да вы что!?

- Меня в начале сезона спрашивали о предпочтениях, я сказал, что нравятся «Крылья». Это вызвало удивление – мол, самарцы же идут на последнем месте. Но я смотрел несколько их матчей подряд – интересно команда играла! Управляемо, разнообразно, слаженно. Проигрывали «Крылья» из-за частных нелепых ошибок. И я считаю закономерным, что перед зимним перерывом они стали набирать очки и покинули зону вылета. А проблемы многих команд имеют нефутбольную причину.

- Вы о чем?

- О финансовых проблемах. Сколько мы слышим о длительных задержках выплат, едва ли не о забастовках игроков. Когда люди по несколько месяцев своих денег не видят, это обычно сказывается на атмосфере в команде. А имей у нас все такую же финансовую стабильность, как и топовые клубы, качество игры было бы выше и чемпионат интересней.

- Кто на ваш взгляд, будет до конца турнира бороться за золото?

- Я думаю, его «Зенит» выиграет. Почему? Самая стабильная команда. Даже «Спартак» спадов не избежал. А «Зенит» ни по игре, ни по результату не проваливается.

ЧЕСТНЫЙ АДВОКАТ

- Давайте покончим с несколькими загадками вашей карьеры. Перед стартом чемпионского сезона вы «Зенит» покинули. Почему?

- Моя судьба в команде была решена еще за полгода до этого, сразу после прихода Адвоката. Он вызвал к себе в кабинет и прямо заявил: «Александр, вы играть у меня не будете. Можете оставаться в команде, можете уходить».

- Сами чувствовали, что выдерживать конкуренцию в набирающем силу «Зените» становится сложнее?

- Я как раз чувствовал себя прекрасно! Мне был всего 31 год – самый расцвет. Для меня решение Дика стало холодным душем. На вопрос о причинах голландец сказал, что у него на мое место есть другие футболисты. Но замечу, что Дик повел себя честно и понятно. У меня случались в карьере ситуации, когда я не понимал, что происходит. Адвокат же сразу обозначил расклад.

- Тем не менее, на поле он вас в чемпионате 2006 года еще выпускал.

- Редко и только на замену. Тогда я, кстати, и почувствовал, насколько в этом возрасте сложно без игровой практики. Одно дело, если пропускаешь пару матчей. Совсем другое, когда выходишь на поле, пропустив пять-шесть. После этого входить в игру и выдерживать нагрузки намного тяжелее.

- Почему после ухода из «Зенита» вы взяли годичную паузу?

-Варианты продолжить карьеру имелись. Но на этот вопрос я сам себе ответил быстро – надоело мотаться с чемоданами по разным городам. К тому же все-таки психологически ситуация для меня оказалась тяжелой. Я ведь по-другому свое расставание с клубом представлял. К тому моменту давно уже прикипел и к «Зениту», и к Питеру. Еще во времена Виталия Мутко обсуждали с ним, что буду играть в Питере до конца карьеры, а потом, возможно, работать в клубе. Но жизнь распорядилась иначе. Хотя болельщики мне до сих пор напоминают о давней фразе, когда сказал, что в «Зените», наверное, буду до конца жизни. Зенитовских болельщиков стоит отметить особо – думаю, таких больше нет нигде.

- Чем они особенные?

- В отношении к игрокам у них нет полутонов, какой-то середины. Или принимают тебя, или ты для них чужой. На примере того, как они воспринимали некоторых футболистов, это хорошо видно. Я в том числе благодаря отношению болельщиков быстро почувствовал себя в Питере своим.

- С Мутко давно последний раз общались?

- Лет пять назад встретились в СКК «Петербуржский» на турнире Гранаткина. Думал, Виталий Леонтьевич и не вспомнит меня. Но он узнал, подошел со всей своей свитой, расспросил о делах. Тепло пообщались.

К МОРОЗОВУ В СЕСТРОРЕЦК

- Зимой 2008-го вы стали футболистом «Ростова», но скорое расставание с ним получилось каким-то загадочно-детективным.

- Я подписал контракт, отработал на сборах, все было нормально. Возвращаюсь с командой из Турции в Москву, вдруг в аэропорту ко мне подходят люди из руководства «Ростова» и заявляют, что нам придется расставаться.

- Поворот!

- А как же с контрактом быть, спрашиваю. Объясняют, что он все равно в РФС еще не зарегистрирован. При этом, соглашаясь на предложение «Ростова» я отказался от очень интересного варианта с донецким «Металлургом». Там хорошие перспективы были и после окончания карьеры.

- Так что все-таки случилось?

- Александр Шикунов сказал, что Долматов не хочет видеть меня в команде. Не знаю, что произошло, почему сам Долматов не подошел. Хотя он рядом в аэропорту находился. Может и надо было тогда отстаивать свои права, начинать ругаться с ними, но я внутренних сил для этого не почувствовал, показалось, что нервов не хватит. Но том моя карьера завершилась окончательно.

- С бывшими партнерами не потерялись?

- С Женей Тарасовым общаемся хорошо. С Валерой Цветковым, Сашей Горшковым, Костей Лепехиным на связи. Сергей Дмитриев из старшего поколения, но с ним тоже общаемся. Видимся с ребятами не только на ветеранских матчах.

- Сохраняете традицию собираться на могиле Юрия Морозова?

- Последние пару лет не ездили, что-то никого не собрать. А раньше – да, Горовой, Цветков, Тарасов, Лепехин и я навещали Юрия Андреевича.

- Аршавин с более молодой компанией к вам присоединялись?

- К нам – нет. Возможно, они самостоятельно ездили, но с нами никогда.

- Ветеранским движением кто сейчас руководит?

- Ой, там столько руководителей, что я и не пытаюсь разобраться. (Улыбается) Меня приглашают – я приезжаю поиграть. Не только в Питере играем, кстати. Ездили и в Германию, и в Испанию несколько лет назад.

5 ноября 2006 года. ЦСКА – «Зенит» – 1:0. Дик Адвокат дает указания Спиваку в одном из последних матчей в карьере хавбека. Фото Александра Федорова/ТАСС

КАК ДЕНИСОВ НАШЕЛ СЕБЯ

- За шесть с половиной лет в «Зените» какой период считаете самым ярким?

- Наверное, при Морозове - сезоны 2000 и 2001 года. Команду составляли в основном российские футболисты, многие из них – питерские воспитанники. «Зенит» показывал скоростной агрессивный футбол, дебютные 20 минут пытались подавить соперника прессингом. Первое место ведь и тогда могли занять, еще в 2001-м. За два тура до финиша перед встречей со «Спартаком» шансы на золото оставались. Но клуб тогда к этому был не готов.

- Это как?

- Финансово в первую очередь. Думаю, «Зениту» такой успех еще не нужен был. Премиальные за первое место, копеечные по нынешним временам, выплатить бы не смогли.

- Кто из бывших партнеров реализовался, на ваш взгляд, максимально?

- Отмечу Андрея Аршавина и Сашу Кержакова. Все видели, что ребята на глазах становятся звездами. Настоящими звездами. К ним Игоря Денисова добавлю. Когда он раскрылся на позиции опорного полузащитника, стал играть за сборную, признавался лучшим игроком сезона, я очень радовался. Позиция в середине поля – именно для него.

- А начинал он у вас на глазах атакующим полузащитником?

- Да, играл под нападающими. Но новое амплуа, на мой взгляд, подходило Денисову лучше. Там он раскрылся полнее, чем мог бы. У Игоря набор сильных качеств – всегда высочайшая самоотдача, мобильность, жесткость - то, что требуется опорнику.

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ РАЗГОВОР С ЛОБАНОВСКИМ

- За сборную Украины вы сыграли всего пару матчей, хотя были в то время лидером «Зенита». Сейчас уже можно рассказать, почему карьера в сборной не сложилась?

- Я ведь и на чемпионат мира 2006 года мог поехать – Олег Блохин приглашал в команду. Но я на тот момент уже давно эту страницу для себя закрыл и от «Зенита» отвлекаться не собирался.

- Почему?

- Это было еще, когда Украину тренировал Валерий Лобановский. Я приезжал в сборную и видел, что там присутствую для количества. Но я не привык быть на тренировках «фишкой»! Да и вообще, своим себя в команде не чувствовал. Каждый вызов в сборную становился для меня моральным потрясением. После возвращения в Питер я по две недели в себя приходил. Меня же от встречи с Лобановским еще до этого судьба отвела.

- Вот так признание!

- Я играл в запорожском «Металлурге», когда пригласили на встречу с Валерием Васильевичем. Приехал в Киев, но оказалось, что он еще в отъезде и должен вернуться на следующий день. Поговорил с Игорем Суркисом и понял, что мне в киевское «Динамо» не надо. Попросил купить обратный билет.

- Чем вас насторожил Суркис?

- Подчеркивалось – великий клуб снизошел до меня. Мол: «Вы ж понимаете, что в киевское «Динамо» приехали». Я в курсе, что на переговоры в «Динамо» приехал. Но если со мной с порога так общаются, что же дальше ждать? Потому и говорю, что отсутствие на том разговоре Лобановского считаю удачным поворотом судьбы. Это еще до «Зенита» было.

- Может этот отказ вам потом в сборной и аукнулся?

- Нет. Я эти две истории не связываю. Все решения принимал сам и ни о чем не жалею. Я своей карьерой доволен, хотя агента у меня никогда не было. Веди мои дела агент – кто знает, может и до 40 бы доиграл.

- Константин Сарсания же активно сотрудничал с «Зенитом» еще до прихода Адвоката. Он свои услуги не предлагал?

- Когда Дик пришел, они на меня уже не смотрели. Вспомните, какие покупки в «Зените» начались.

ОБ УКРАИНЕ

- Чем вы сейчас занимаетесь?

- Работаю в спортивной сфере, связанной с футболом. Но не с «Зенитом».

- Политические события в Украине затронули многие регионы, где вы играли. На родине бываете?

- Давно не ездил. С Запорожье в отличии от Донецка и Мариуполя, где я родился, меня не связывает ничего.

- Там из родственников кто-нибудь остался?

- В Мариуполе брат живет. Это АТО – зона, мужчины до 45 лет оттуда выехать не могут. И я туда поехать не могу.

- Реалии соответствуют тому, что о жизни в Украине рассказывают?

- Мы же все смотрим новости. Когда говорят, что людям там тяжело, это правда.

- Антироссийская пропаганда идет в полный рост?

- Не хочу об этом.

- Старший сын сейчас где живет?

- Когда там все началось, я забрал его сюда. Он закончил школу в Сестрорецке, пошел служить в ВДВ. Недавно вернулся, сейчас к маме в гости в Донецк уехал.

- Со спортом завязал?

- Он и не был таким уж спортсменом, чтоб завязывать.

- Вы говорили, он и футболом, и борьбой занимался.

- Когда я здесь за ним наблюдал, то не замечал подобного. А по телефону – да, говорил, что занимается. (Улыбается)

- Младший по вашим стопам пошел?

- Нет, к футболу его тоже не тянет. Но я и не настаивал никогда.