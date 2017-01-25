Это просто фантастика! Почему я не боюсь сглазить Евгению Медведеву

Евгения Медведева и ее тренер Этери Тутберидзе Источник: «Советский спорт»

Чемпионка мира Евгения Медведева захватила лидерство на европейском первенстве по фигурному катанию, бронзовая медалистка чемпионата мира-2016 Анна Погорилая идет следом, а на третьем месте - Каролина Костнер, совсем ненамного опережающая Марию Сотскову. За сухими протокольными словами - восхищение от безукоризненных выступлений российских девушек и уважение к вернувшейся после двухлетнего перерыва бронзовой медалистке сочинской Олимпиады из Италии.

На фоне шахты

Как говорил Геннадий Хазанов в одной из своих самых знаменитых юморесок про статую античного героя Геракла, в каждом приличном городе должны быть свои достопримечательности. Спешу доложить: в городе Острава достопримечательностей нет. От слова «совсем». Если, конечно, не считать достопримечательностями многочисленные заводы и фабрики, благодаря которым этот город является промышленным центром Чехии. Впрочем, организаторы чемпионата Европы по фигурному катанию как раз так считают. По крайней мере, заставкой «уголка слез и поцелуев», где фигуристы вместе с тренерами ожидают своих оценок, выбрана не картинка условного собора святого Вацлава, а изображение угольной шахты.

Но оно и к лучшему. На туристические развлечения времени все равно нет, а так и жалеть ни о чем не приходится. Проснулся - и на утреннюю тренировку, первая из которых начинается около 7 утра. Врать не буду, конечно - так рано в среду на арену не приехал. Но к 9.50 был - времени выхода на последнюю предстартовую пробу льда перед короткой программой заключительной группы участниц чемпионата Европы, в которую попали российские фигуристки - Евгения Медведева, Анна Погорилая и Мария Сотскова. В отличие от вторничных тренировок, все трое были сосредоточены, уверены в себе и вообще не ошибались. Если не считать, конечно, «тройку» на выезде с акселя в исполнении чемпионки мира, за которую потом, судя по разыгравшейся у бортика сценке, получила от тренера. Впрочем, Этери Георгиевна Тутберидзе вряд ли была слишком строга - все-таки Женя до этого опять напрыгала столько каскадов, что их хватило бы на три таких чемпионата.

«Уходить? Ни в коем случае!»

Я намеренно не назвал последнюю разминку сильнейшей, потому что одна из участниц чемпионата Европы, туда не попавшая, по количеству титулов превосходила всех фигуристок из заключительной шестерки, вместе взятых. Это, конечно же, была бронзовая медалистка Олимпиады в Сочи, экс-чемпионка мира и пятикратная чемпионка Европы Каролина Костнер. Итальянка не выступала два года из-за дисквалификации за помощь в сокрытии допинга своему другу легкоатлету Алексу Швацеру и поэтому выпала из рейтингов, по которым проводят жеребьевку крупнейших турниров. Вот и вышла на лед Костнер вместе с фигуристками из таких стран, как Словения, Эстония, Норвегия и Великобритания. В общем, не со звездами.

Если честно, на последнем турнире, где Костнер выступала до перерыва в карьере, чемпионате мира 2014 года в японской Сайтаме, практически все были уверены, что она заканчивает. Каролина добилась того, что можно было бы назвать кульминацией ее спортивной карьеры - выиграла бронзу Олимпийских игр в Сочи. К тому моменту бум девичьего фигурного катания в России уже нарастал как снежный ком, и было понятно, что этот ком очень скоро всех сметет - ну или почти всех. Костнер сама признавалась, что ей трудно соревноваться с детьми после долгих десяти с лишним лет тренировок. А проигрывать им (это уже понимали все без слов) неприятно тем более.

Но Каролина уже тогда сумела сделать своей целью не медали. Точнее, обратить их в приятный бонус. Основа же мотивации Костнер последних предолимпийских лет - покорение художественных высот. С каждой новой программой все более восхищало ее невероятное чувство музыки и умение исполнять любые по сложности хореографические замыслы. И поэтому на мой вопрос в Сайтаме, заканчивает ли она карьеру, Каролина ответила - да вы что, ни в коем случае!

«Зачем она так много говорит?»

И Костнер действительно вернулась. Да как! Чистый прокат короткой программы на чемпионате Европы был оценен такими баллами, которые позволили итальянке сделать то, что не удавалось никому за время ее отсутствия в большом спорте - разбить тройку российских фигуристок. Заслужила ли Каролина такие оценки? По моему мнению, да. Даже несмотря на то, что каскад «3-3» она исполнила простейший среди всех существующих - из тулупов. Даже при том, что ее программа - в совершенно нехарактерном для нее стиле модерновой хореографии. Даже при том, что на паре вращений Костнер ощутимо покачало. Класс катания никуда не делся - и для судей это оказалось главным фактором.

После выступления Каролины в смешанной зоне разыгралась любопытная сцена. Итальянская фигуристка отправилась давать интервью телевизионщикам, но тут вслед за ней вышел ее тренер Алексей Мишин. Он сказал пару слов российским журналистам, но потом отошел в сторону и начал искать глазами Костнер. И обнаружил ее в дальнем углу микст-зоны - фигуристка по очереди переходила от одной камеры к другой.

- Зачем она так много говорит? - воскликнул знаменитый тренер.

- Потому что Каролина профессионально относится к прессе, - ответил за фигуристку я, вспомнив, как она почти час стояла на одном из турниров в каменном коридоре, ежилась от холода, но при этом терпеливо отвечала на вопросы итальянских журналистов, не привыкших пользоваться диктофонами и записывавших цитаты спортсменки в блокноты. - Она обычно разговаривает со всеми, кто ее останавливает, и подолгу.

- Это большая ошибка, - констатировал Мишин. - Сейчас я это пресеку.

Через несколько секунд в микст-зоне раздался возглас возмущения трех десятков пишущих журналистов, терпеливо ждавших, пока Костнер к ним подойдет. Мишин тащил Костнер за руку восвояси. Фигуристка неловко улыбалась, даже пыталась сопротивляться - но ничего не могла поделать. Воля тренера для ученика - закон.

Работа и кайф

Реальных соперниц Каролины зрителям пришлось ждать более трех часов. За это время только француженке Лорин Лекавалье удалось отстать от Костнер меньше чем на 10 баллов. Еще на разминке я получил ответ на первый из возникших по мотивам трех просмотренных официальных тренировок вопрос - в скольких наколенниках выйдет на прокат Анна Погорилая, травмировавшаяся на чемпионате России в Челябинске в конце декабря? Во вторник бронзовая медалистка последнего чемпионата мира каталась в одном наколеннике, в среду утром - в двух. Но на выступление Погорилая вышла даже без тейпов. Да и потом в смешанной зоне Анна заявила, что травмы у нее нет. «Тренируюсь в наколенниках для самозащиты», - уверенно сказала она.

И в целом прокат короткой программы у Погорилой, первой из россиянок выступивших на чемпионате Европы, вышел не из категории осторожных. Может быть, по эмоциям не совсем наотмашь - у меня в последнее время складывается ощущение, что баланс концентрации и «отжига» в ее танго смещается в сторону большего самоконтроля. Но выступление было вполне экспрессивным для того, чтобы Анна на 0,41 балла побила личный рекорд, установленный на чемпионате мира в Бостоне. Погорилая на два балла опередила Костнер и совершенно не собиралась спорить с тем, что в компонентах программы итальянку оценили выше (хотя, по моему мнению, такое право имела). «Каролина по катанию абсолютная чемпионка», - Анна сказала это так уверенно, как будто не хотела, чтобы с этим кто-то спорил.

Вышедшая следом на лед Мария Сотскова, обыгравшая, стоит напомнить, Погорилую на чемпионате России, таких же высоких оценок, как в Челябинске, не получила, хотя ошибок не допустила. Все-таки на международной арене вчерашнюю юниорку воспринимают третьим номером российской сборной, и я бы не сказал, что несправедливо. Порассуждать, может быть, стоило бы о том, заслуженно ли Сотскова оказалась ниже Костнер, или нет. Все-таки каскад «3-3» у Марии намного сложнее, да и все непрыжковые элементы были оценены наивысшим, четвертым уровнем. Все упирается в пресловутые компоненты, которые у итальянки предсказуемо оказались выше. Но мне кажется, именно сейчас заострять внимание на этой теме не стоит. Просто потому что впереди произвольная программа, с которой Костнер в нынешнем сезоне на обоих своих стартах справлялась только наполовину. У Сотсковой же таких проблем не было. Подождем до пятницы.

Ну а Евгения Медведева, как и ожидалось, в Остраве вне всякой конкуренции. Безукоризненное исполнение короткой программы поставило только один вопрос: будет новый мировой рекорд или нет? Увы, до него не хватило 0,29 балла. Но это сущие мелочи - всего лишь для любимой фразы всех фигуристов в смешанной зоне. «Надо больше работать». Медведева работает, но при этом убеждает абсолютно любые смотрящие на нее глаза, что получает при этом колоссальный кайф, которым щедро делится с окружающими. И этот самый кайф, который ты получаешь от катания лучшей фигуристки планеты, лишает всякой боязни ее сглазить и заставляет во всеуслышание в который раз заявить - Женя, это просто фантастика!