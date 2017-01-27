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Золото на обезболивающих

Андрей Симоненко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Евгения Тарасова и Владимир Морозов
Евгения Тарасова и Владимир МорозовИсточник: «Советский спорт»

Евгения Тарасова и Владимир Морозов продолжили самую длительную в данный момент победную серию чемпионатов Европы, подтвердив превосходство отечественных спортивных пар в Старом Свете. Шестой год подряд после состязаний европейского первенства в дисциплине, исторически считающейся «самой нашей», сыграл российский гимн.

Медведева снова невероятна

Для журналиста чемпионат Европы после этапов Гран-при и особенно финала серии - парк культуры. Всего лишь две дисциплины в день, в то время как всю осень приходилось отрабатывать по четыре. И перерыв между ними, соответственно, не 20 минут, а пара-тройка часов. Есть время перевести дух и перезагрузить мозги.

Но минувший четверг был совершенно не тем случаем. Во-первых, сверхэмоциональной выдалась первая часть программы дня, которая была посвящена короткому танцу. Где две российские пары оказались грубо задвинутыми, если называть вещи своими именами, а третья, она же первая - Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев - сумела навязать острейшую борьбу фаворитам, двукратным чемпионам мира из Франции и экс-чемпионам мира из Италии. А уже ближе к полуночи результаты этой борьбы оказались пересмотрены в нашу пользу.

Во-вторых, ровно между коротким танцем и произвольной программы спортивных пар на запасной арене тренировалась группа сильнейших участниц состязаний в женском одиночном катании. И пропустить эту тренировку было бы большим упущением.

Что могу сказать уже менее чем за сутки до развязки самой для нас медально многообещающей и эстетически прекрасной дисциплины чемпионата Европы? Евгения Медведева все так же невероятна. Прокат произвольной программы с двумя демонстративными каскадами «3-3-3», ни единой помарки по ходу всей тренировки и минутка заливистого смеха вместе с тренерами по, увы, недоступной для сидящих на трибуне причине говорят сами за себя. Анна Погорилая более сосредоточена и даже минорна - ровно в тон драматической музыки ее произвольной программы, но ее умение превращать движение по льду в дискретную череду изящных поз восхищает. Мария Сотскова вся в себе - ее глаза, может быть, с каждым новым турниром чуть чаще стреляют  вверх, но коронный взгляд этой фигуристки все-таки из-под загадочно полуприкрытых век. И, наконец, Каролина Костнер, главная соперница россиянок, умудрилась провести тренировку так, что никаких выводов о ее готовности справиться с произвольной программой сделать не получилось.

«Упала и упала, ну и что?»

В четверг вечером определялась судьба первого комплекта медалей чемпионата Европы - в парном катании. После короткой программы казалось, что никаких вопросов быть не может - Евгения Тарасова и Владимир Морозов, опередив ближайших преследователей на шесть с лишним баллов, практически гарантировали себе победу. Ну или, по крайней мере, поставили себя в ситуацию, где все зависело от них. Исполняют произвольную программу чисто - никто их опередить не может ни при каких обстоятельствах.

Однако выступавшие в заключительной группе сильнейших первыми немцы Алена Савченко и Брюно Массо смогли максимально усложнить Тарасовой и Морозову задачу. За чистый прокат бронзовые медалисты последнего чемпионата мира набрали почти 150 баллов. А личный рекорд Тарасовой и Морозова составлял 136. Даже с учетом гандикапа после короткой программы выходило, что российской паре требовалось превзойти свое предыдущее лучшее достижение в карьере на семь баллов.

Но сначала на лед вышли Ксения Столбова и Федор Климов. На победу они могли бы претендовать только в том случае, если бы им удался совершенно идеальный произвольный прокат. Не получилось: как и в короткой программе, оказался сорван выброс. Но дело было не только в нем. Все-таки чувствовалось, что чемпионам олимпийского командного турнира, полноценно начавшим сезон из-за травмы партнерши только в начале декабря, не хватило времени для того, чтобы вкатать программы и, так сказать, раскрасить их хореографическими нюансами.

В отличие от предыдущего дня. Столбова все-таки остановилась в смешанной зоне - хотя, как показалось, после некоторых сомнений.

- Упала и упала, ну и что? - с некоторой агрессией прокомментировала фигуристка произошедшее. - Надо жить дальше.

- Два падения за два дня - системная ошибка или случайная?

- Случайная. Я не помню, чтобы падала с выбросов во время прокатов, особенно в короткой программе, в тренировочном процессе.

- Может быть, потому что мало стартов было в сезоне?

- Мы уже в таком возрасте, что стартов у нас в целом точно было не мало.

- Тогда что помешало?

- Да все что угодно. Нервы, самоуверенность, можно бесконечно перечислять. Не судьба. Кому-то судьба на Олимпиаде медаль взять, а нам, по ходу, не судьба Европу выиграть. Хотя очень хочется.

- После этого турнира надо в себе покопаться?

- Чего копаться? Надо готовиться, вкатываться, догонять всех.  

- Нам просто не хватило времени, - вступил в разговор Климов. - Мы, по большому счету, два месяца катаемся с элементами (на самом деле меньше - прим.автора). Другие пары исполняют программы, не думая о связующих элементах, а мы до сих пор думаем. Это и называется невкатанностью.

«Почувствовали вкус побед»

Когда Тарасова и Морозов своим первым же элементом исполнили не свою коронную четверную, а тройную подкрутку, подумалось - неужели решили сделать ставку на надежность и постараться просто воспользоваться отрывом после короткой программы? В принципе, эта тактика выглядела вполне логичной. Чистый прокат даже упрощенного варианта программы должен был позволить победителям финала Гран-при нынешнего сезона выиграть еще один крупный старт сезона.

Они справились. Чуть менее двух баллов в произвольной программе все же уступили немцам, но по сумме стали первыми. А секрет упрощения проката оказался шокирующим.

«Вот, смотрите, чтобы не было потом разговоров» - вышедшая к журналистам тренер всех трех выступавших в Остраве российских пар Нина Мозер включила телефон и показала видеоролик. На нем было видно, как Морозов на тренировке во время поддержки споткнулся, и его партнерша с более чем двухметровой высоты вытянутых рук упала на лед. Распластался и сам фигурист. Было это в четверг неделю назад. Все ахнули - после такого падения, бывает, и не встают.

- В воскресенье сделали снимок и только после этого решили выступать, - пояснила тренер, так и не раскрыв, правда, деталей, что было на снимке. - Но от четверной подкрутки отказались, это было мое решение.

Разговор происходил уже после того, как выступавшие последними французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре вытолкнули Столбову и Климова с пьедестала. Это была, пожалуй, главная сенсация состязаний в парном катании - все-таки трудно было предположить, что в спор трех пар на чемпионате Европы кто-то сумеет вмешаться.

- Французы давно прогрессируют, я еще три года назад говорила, что если эти фигуристы попадут в достойные руки, то станут серьезными соперниками, - заметила Мозер. - Так что сюрпризов нет.

- Два падения Ксении - в чем причина?

- Для нее и Федора это был первый международный старт в сезоне. Мы приняли решение выступать на чемпионате Европы, хотя они не в той кондиции, когда могут быть серьезными соперниками. Им не хватает и соревновательной практики, и тренировочного объема. Ребята боролись и то, что могли, старались сделать. И еще надо учесть, что площадка здесь маленького размера. Не было возможности показывать нашу скорость. Французы тренируются в Америке, а мы в первый день попали в ситуации, когда «оп» - надо подстраиваться.

- Вы на этапе Гран-при во Франции сказали, что Тарасова и Морозов почти готовы стать чемпионами. Что скажете теперь - чемпионами мира могут стать?

- Ну вы же видите - выиграли финал Гран-при, выиграли чемпионат Европы. Почувствовали вкус побед, - улыбнулась Мозер и отправилась принимать заслуженные поздравления.

Сами триумфаторы вышли к журналистам только после церемонии награждения - их график был расписан буквально по минутам.

- Были уверены в себе, что сделаем и короткую, и произвольную программы, - сухо заметил Морозов. - Так что вообще не волновались за результат.

- Евгения, если бы не падение с поддержки на тренировке, делали бы четверную подкрутку или не рисковали бы, зная о запасе в баллах?

- Конечно, делали бы, - уверенно ответила Тарасова. - Мы еще в начале сезона решили, что как бы ни складывались соревнования, от подкрутки в четыре оборота отказываться не будем. Пропустили здесь этот элемент только в связи с обстоятельствами.

- Выступать пришлось на обезболивающих?

- Обезболивающие были. Но падение выглядело страшнее, чем оказалось на самом деле.

Чемпионат Европы. Острава

Спортивные пары. Итоговое положение

1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) - 227,58

2. Алена Савченко/Брюно Массо (Германия) - 222,35

3. Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция) - 220,02

4. Ксения Столбова/Федор Климов (Россия) - 216,51

5. Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия) - 200,75


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