Зачем нужны такие танцы? Репортаж о том, как никто опять ничего не понял

Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев Источник: «Советский спорт»

Шестикратные чемпионы России в танцах на льду Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев стали третьими на чемпионате Европы в Остраве, две другие российские пары, Александра Степанова/Иван Букин и Виктория Синицина/Никита Кацалапов, заняли, соответственно, пятое и десятое места. Каждый из наших дуэтов мог рассчитывать на большее.

«Не знаем, опять не знаем»



По-хорошему, вместо того, чтобы после произвольного танца писать новый репортаж с чемпионата Европы, можно взять предыдущий, двухдневной давности, о короткой программе, и поменять там дату. По крайней мере, в отношении Степановой и Букина, которые на сей раз уступили лучшему результату сезона шесть баллов, не допустив ни одной ошибки. Только на этот раз техническая бригада «прибила» их еще жестче, поставив за одну из дорожек шагов первый уровень сложности. Какой обычно получают начинающие танцоры. Еще были вторые уровни за твиззлы и за дорожку шагов.

- Не знаем, опять правда не знаем, - все той же фразой прокомментировала фигуристка оценки. - Вторая дорожка шагов по моим ощущениям была лучше, потому что в первой я хотя бы что-то заметила, что сделала не как обычно. Недоумеваем, почему первый уровень. И насчет уровня твиззлов недоумеваем.

- Сейчас вы только что вышли со льда, но после короткого танца прошло два дня, было время проанализировать и пересмотреть видео. Что там было не так?

- Мы посмотрели и тоже ничего не поняли. Может быть, технические специалисты здесь смотрят как-то по-другому. Бывает, что все по-разному хотят видеть какие-то отдельные шаги. Все равно не понимаем.

- Когда станете техническими специалистами, будете судить так, чтобы было понятно даже нам?

- Это очень сложная работа.

«Ошибку сделал, вот и все»



Виктория Синицина и Никита Кацалапов тоже получили крайне низкие оценки, но уже не из-за судей. Партнер вышел на произвольный танец, как будто ему было нехорошо. Он закачался во время поддержки, едва не уронив партнершу, но устоял - и за этот элемент фигуристы даже получили наивысший уровень сложности, хотя и без плюсов. Но вот на твиззлах Никита не взял конек в начале первой серии и почему-то решил вообще их не делать, просто подождав, когда его партнерша исполнит этот элемент. Естественно, он не был засчитан.

- Что случилось? - этот вопрос напрашивался, и к нему ничего не нужно было добавлять.

- Ошибку сделал на твиззлах. Вот, в принципе, и все, - констатировал Кацалапов.

- И на поддержке, - добавила Синицина.

- Плохо себя чувствовали?

- Нет, не могу сказать, - покачал головой партнер. - Все натренировано, если бы даже была температура и что-то болело, надо было делать. Тренировались все дни хорошо, не сделали ни одной ошибки за все дни.

Что ж, и мы ограничимся констатацией - ошибка ошибке рознь. Можно было хотя бы побороться. Но бросать элемент в самом его начале - похоже на безволие. Впрочем, может быть, и была причина, связанная со здоровьем, но фигурист не захотел ее озвучивать - такое тоже бывает.

Критерии судейства для избранных - но по критериям ли судят избранные?



Перед тем, как перейти к рассказу о выступлении группы сильнейших, напомню о том, что произошло после короткого танца. Через некоторое время после окончания соревнований в технический комитет поступил сигнал: поддержка итальянской пары Анна Каппеллини/Лука Ланотте содержала лишний оборот, запрещенный правилами. Судейская бригада, раздав на орехи в виде заниженных уровней двум российским парам, не заметила того, что просто обязана была замечать. В итоге было принято решение считать эту поддержку за две - в положенное количество оборотов и один лишний. Вторую, мини-поддержку, естественно, решили не считать, но это оказался лишний элемент, за который полагается штрафной балл. И Боброва и Соловьев, отстававшие от Каппеллини и Ланотте несколько десятых, после пересмотра результатов оказались лидерами.

Все бы хорошо, но к тому моменту жеребьевку произвольного танца уже провели, и россияне получили последний стартовый номер. Потом признались, что не обрадовались этому обстоятельству - но на самом деле именно в сложившейся ситуации, как мне кажется, это был плюс. Все в том же самом знаменитом правиле Штирлица: запоминается последнее. Проникновенный до глубины души произвольный танец мог склонить судей (которые, как любят повторять фигуристы, тоже люди) чуть благосклонней отнестись к их прокату. Трудно сказать, насколько благосклонней. Может быть, в несколько баллов, может быть, в несколько десятых или сотых. Но в ситуации, когда три пары шли практически вровень, ценен бы был любой бонус.

Однако на повторной жеребьевке шестикратные чемпионы России вытащили третий с конца стартовый номер. Перед итальянцами и французами. И почетное право произвести самое последнее впечатление досталось Пападакис и Сизерону.

Боброва и Соловьев сделали все, что могли. В их прокате не было ошибок. Возможно, были невидимые простому глазу неточности, из-за которых одна дорожка шагов была оценена только вторым уровнем. И оценка оказалась не максимальной. Сами фигуристы сказать, в чем было дело, не смогли. И мне тут хочется опять повторить тезис из прошлого репортажа - кому к черту нужен вид спорта, где никто не понимает оценок (или из политкорректности делает вид, что не понимает)? Нет, я совершенно не против танцев на льду, но с ними надо что-то делать. Из года в год идут дискуссии, принимаются новые правила, меняется количество элементов в программах, но не меняется главное - критерии судейства в танцах настолько сложны, что понятны только избранным. А избранные далеко не всегда руководствуются этими критериями.

Выступавшие следом итальянцы и французы катались без ошибок. Каппеллини и Ланотте по сумме опередили россиян на 0,08 балла, Пападакис и Сизерон - на три с небольшим. И Боброва с Соловьевым второй год подряд остались с бронзой. Но если во всем искать позитив, то тут он есть, и значительный. За год, прошедший с прошлого чемпионата Европы в Братиславе, где расстановка пар на пьедестале в танцах был такой же, отставание россиян от французов уменьшилось вдвое. В одном из сегментов соревнований Боброва и Соловьев двукратных чемпионов мира обыграли. И когда сейчас я вспоминаю фразу тренера нашей лучшей пары Александра Жулина, сказанную четыре года назад - «Олимпиаду-2018 поедем выигрывать» - то верю ему как никогда.

- Если бы мы были третьими после короткого танца, наверное сейчас были бы более удовлетворены результатом. Но мы шли первыми, а спускаться всегда досаднее, - сказал Соловьев после соревнований. - Но мы очень довольны прокатом, чемпионатом Европы, всем, что у нас получилось. Итальянцы и французы хорошо откатали, нет причин сетовать на судей. Все большие мастера. И очень здорово, что есть такая конкуренция в Европе, она подстегивает больше работать.

- Что от нас зависело, мы сделали, а все остальное от нас не зависит, - добавила Боброва.