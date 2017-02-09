Замбийский Роналду для «Спартака». Красно-белые подписывают бомбардира
Скоро состав московского «Спартака» может пополниться новым
супер-бомбардиром. Речь идет о 19-летнем парне из Замбии, которого зовут Фэшн
Сакала.
На протяжении последних двух недель парень проходил просмотр
на сборах «Спартака»-2 и настолько впечатлил руководство клуба, что ему
предложили подписать контракт сроком на 4 года.
В ближайшее время африканец покинет расположение фарм-клуба
«Спартака» и присоединится к молодежной сборной Замбии, которой предстоит
отстаивать честь своих знамен на домашнем молодежном Кубке африканских наций.
«Советский спорт» решил побольше разузнать о потенциальном
новобранце «народной» команды. Тем более, что он обещает вырасти в настоящую
звезду африканского футбола.
Лучший бомбардир
Уже сейчас Фэшн Сакала – лучший бомбардир свей сборной. На
него буквально молятся. Не даст соврать Чисамба Лунгу из «Урала», который
навещал своего соотечественника на кипрских сбора, оказавшись неподалеку от
отеля «Спартака»-2.
Russian based midfielder Chisamba Lungu with Fashion Sakala in Cyprus. Sakala is attending trials at Spartak Moscow B side pic.twitter.com/bGCONOzi9I— ZamFoot (@zambianfootball) February 2, 2017
Бомбардирские качества форвард начал проявлять еще в
юношеских клубах. В старших классах Фэшн играл за школьную команду по футболу.
Там его и заприметил владелец куба «Кумава Старс». Он предложил Сакала играть
за свою команду, в обмен согласившись оплачивать его образование и повседневные
расходы.
В благодарность за это в 17 матчах за клуб Сакала забил 35
мячей – в среднем больше, чем по два за матч. Именно его голы помогли команде
выйти в 3-й дивизион чемпионата Замбии. Встав на ступеньку выше, Фэшн вновь не
растерялся. За «Кумаву» он сыграл в 7-ми матчах и забил 13 голов. В том же году
команда отправилась на чемпионат, который проводился между лучшими клубами
провинций – новый уровень конкуренции. Но и там Сакала провел 6 матчей и забил
9 голов, став лучшим бомбардиром соревнований.
Такая результативность помогла Фэшну сначала перебраться в
профессиональный клуб «Нчанга Рейнджерс», а после – подписать контракт с одной
из лучших команд в стране – «Занако».
5. Fashion Sakala (Zanaco) - 10 pic.twitter.com/8V0yVLJZEp— FAZ (@FAZFootball) September 28, 2016
Каждый свой гол Сакала празднует в стиле Криштиану Роналду.
Молодой форвард признается, что именно лучший футболист мира является его
кумиром – он хочет во всем походить на португальца.
Весь в отца
Футболом Фэшн Сакала начал заниматься не случайно. Его отец,
которого звали также – Фэшн Сакала, был отличным игроком. Во всяком случае,
именно так считает Сакала-младший.
Каждый день после школы отец встречал его и отправлялся на
местную площадку – тренироваться. Нормального мяча тогда не было. Играть
приходилось чимпомбвой - пластиковым мячом. Чимпомбву делают, обматывая
скомканные старые газеты несколькими слоями обычного скотча.
Всего в семье Фэшна Сакала-старшего семеро детей.
Фэшн-младший – пятый ребенок. Однако все внимание отца поначалу доставалось
именно ему – он был первым мальчиком, родившимся после четырех сестер. Сейчас у
Фэшна есть еще два младших брата. Они тоже играют в футбол – за молодежную
команду «Занако».
Долгое время пределом мечтаний Фэшна было играть за
«Занако». Постепенно аппетиты возросли. Сначала мальчик начал мечтать о
попадании в южноафриканский чемпионат – один из самых богатых на континенте, а
после вызова в сборную – о европейском клубе, таком, как «Спартак».
Был у парня и план отступления. Он достаточно хорошо учился в школе. Если бы у него ничего не вышло в футболе, он планировал заняться бизнесом. На всякий случай он начал свое небольшое предприятие в Замбии. По словам нападающего, дела у его фирмы идут неплохо, но он готов бросить все и передать бизнес братьям, если его пригласят в Европу.