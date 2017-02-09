Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Смешанная эстафета
Хоккей  Россия- : -Финляндия
Хоккей  Чехия- : -Швеция
Баскетбол  УНИКС- : -Реал
Баскетбол  ЦСКА- : -Црвена Звезда
Баскетбол  Панатинаикос- : -Бамберг
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Замбийский Роналду для «Спартака». Красно-белые подписывают бомбардира

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Фэшн Сакала (справа). Фото: zambianfootball.co.zm
Фэшн Сакала (справа). Фото: zambianfootball.co.zm

Скоро состав московского «Спартака» может пополниться новым супер-бомбардиром. Речь идет о 19-летнем парне из Замбии, которого зовут Фэшн Сакала.

На протяжении последних двух недель парень проходил просмотр на сборах «Спартака»-2 и настолько впечатлил руководство клуба, что ему предложили подписать контракт сроком на 4 года.

В ближайшее время африканец покинет расположение фарм-клуба «Спартака» и присоединится к молодежной сборной Замбии, которой предстоит отстаивать честь своих знамен на домашнем молодежном Кубке африканских наций.

«Советский спорт» решил побольше разузнать о потенциальном новобранце «народной» команды. Тем более, что он обещает вырасти в настоящую звезду африканского футбола.

Лучший бомбардир

Уже сейчас Фэшн Сакала – лучший бомбардир свей сборной. На него буквально молятся. Не даст соврать Чисамба Лунгу из «Урала», который навещал своего соотечественника на кипрских сбора, оказавшись неподалеку от отеля «Спартака»-2.

Бомбардирские качества форвард начал проявлять еще в юношеских клубах. В старших классах Фэшн играл за школьную команду по футболу. Там его и заприметил владелец куба «Кумава Старс». Он предложил Сакала играть за свою команду, в обмен согласившись оплачивать его образование и повседневные расходы.

В благодарность за это в 17 матчах за клуб Сакала забил 35 мячей – в среднем больше, чем по два за матч. Именно его голы помогли команде выйти в 3-й дивизион чемпионата Замбии. Встав на ступеньку выше, Фэшн вновь не растерялся. За «Кумаву» он сыграл в 7-ми матчах и забил 13 голов. В том же году команда отправилась на чемпионат, который проводился между лучшими клубами провинций – новый уровень конкуренции. Но и там Сакала провел 6 матчей и забил 9 голов, став лучшим бомбардиром соревнований.

Такая результативность помогла Фэшну сначала перебраться в профессиональный клуб «Нчанга Рейнджерс», а после – подписать контракт с одной из лучших команд в стране – «Занако».

Каждый свой гол Сакала празднует в стиле Криштиану Роналду. Молодой форвард признается, что именно лучший футболист мира является его кумиром – он хочет во всем походить на португальца.

Весь в отца

Футболом Фэшн Сакала начал заниматься не случайно. Его отец, которого звали также – Фэшн Сакала, был отличным игроком. Во всяком случае, именно так считает Сакала-младший.

Каждый день после школы отец встречал его и отправлялся на местную площадку – тренироваться. Нормального мяча тогда не было. Играть приходилось чимпомбвой - пластиковым мячом. Чимпомбву делают, обматывая скомканные старые газеты несколькими слоями обычного скотча.


Всего в семье Фэшна Сакала-старшего семеро детей. Фэшн-младший – пятый ребенок. Однако все внимание отца поначалу доставалось именно ему – он был первым мальчиком, родившимся после четырех сестер. Сейчас у Фэшна есть еще два младших брата. Они тоже играют в футбол – за молодежную команду «Занако».

Долгое время пределом мечтаний Фэшна было играть за «Занако». Постепенно аппетиты возросли. Сначала мальчик начал мечтать о попадании в южноафриканский чемпионат – один из самых богатых на континенте, а после вызова в сборную – о европейском клубе, таком, как «Спартак».

Был у парня и план отступления. Он достаточно хорошо учился в школе. Если бы у него ничего не вышло в футболе, он планировал заняться бизнесом. На всякий случай он начал свое небольшое предприятие в Замбии. По словам нападающего, дела у его фирмы идут неплохо, но он готов бросить все и передать бизнес братьям, если его пригласят в Европу.

Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спартак» подпишет молодого замбийца? Таблица трансферов РФПЛ«Спартак» подпишет молодого замбийца? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Константин Генич: «Спартак» очень грамотно провел трансферную кампаниюКомментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказал свое мнение по поводу того, будет ли «Спартак» чемпионом России.Картинки с «каторги». Как футболисты работают на сборахКартинки с «каторги». Как футболисты работают на сборахКорреспондент «ССФ» выдвинулся на андалусийское побережье, чтобы воочию наблюдать, как российский футбольный пот орошает импортные курорты.День в истории. Андрею Ещенко - 33!Сегодня, 9 февраля, защитник «Спартака» Андрей Ещенко празднует свой день рождения. Футболисту исполняется 33 года.Слуцкий «проставляется», а «Терек» меняет название. Обзор сборов (видео)Слуцкий «проставляется», а «Терек» меняет название. Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Макеев заявлен за «Спартак-2»Защитник Евгений Макеев заявлен за «Спартак-2» на первенство ФНЛ. Об этом сообщает официальный сайт лиги.Андрей Ещенко: Держите руль двумя руками!Андрей Ещенко: Держите руль двумя руками!Защитник «Спартака» рассказал корреспонденту «Советского спорта» о 250 ударах за одну тренировку, сравнениях с Марадоной.Потолок Макеева. Михаил Борзыкин – о кадровом решении «Спартака»Потолок Макеева. Михаил Борзыкин – о кадровом решении «Спартака»Обозреватель «Советского спорта» вспоминает карьеру Евгения Макеева, которого вчера перевели в дубль «Спартака».Андрей Червиченко: На сборах Адриано может быть и Пеле. Посмотрим на него в чемпионатеБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о дебюте нападающего Луиса Адриано в «Спартаке».Шесть нулей. Макеев и еще 5 игроков из дубля с зарплатой от 1 млн долларовШесть нулей. Макеев и еще 5 игроков из дубля с зарплатой от 1 млн долларовМосковский «Спартак» отзаявил Евгения Макеева, переведя его в фарм-клуб и сделав одним из самых высокооплачиваемых дублеровИлья Кутепов: Второй сбор потяжелее, до постели добираемся, как убитые (видео)Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов объяснил, чем отличается первый сбор столичной команды от второго.Неужели?! «Спартак» покажут на «Матч ТВ». Обзор сборов (видео)Неужели?! «Спартак» покажут на «Матч ТВ». Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.«Спартак» отзаявил Макеева с чемпионата РоссииМосковский «Спартак» отзаявил защитника Евгения Макеева, который может продолжить карьеру в «Рубине» или «Локомотиве».Массимо Каррера: «Спартаку» предстоят 13 финаловМассимо Каррера: «Спартаку» предстоят 13 финаловКорреспондент «Советского спорта» встретился в Испании с главным тренером «Спартака» и расспросил его о подготовке к сезону.Ивелин Попов: Зобнин – будущее сборной России (видео)Полузащитник московского «Спартака» Ивелин Попов высоко оценил возможности своего партнера по клубу Романа Зобнина.Итальянские клубы заинтересованы в услугах Массимо КаррерыИтальянский «Сассуоло» и «Интер» следят за успехами итальянского тренера в России с перспективой последующего трудоустройстваСлухи! Итальянцы крадут Массимо Карреру у «Спартака»?Слухи! Итальянцы крадут Массимо Карреру у «Спартака»?Главные спортивные сплетники рассказывают о том, как итальянский гранд заинтересовался тренером красно-белого клуба.«Матч ТВ» покажет игру «Спартака» с «Осиеком», Генич и Розанов ее прокомментируютКонтрольный матч «Спартака» с хорватским «Осиеком», который состоится 10 февраля в испании, в прямом эфире покажет «Матч ТВ».Роман Зобнин: Нет времени следить за «Краснодаром», ЦСКА и «Зенитом»Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о том, как проходит второй сбор команды в Испании.Луис Адриано: Я спокойный, мой другЛуис Адриано: Я спокойный, мой другКорреспондент «Советского спорта» побывал на тренировке «Спартака», что по нынешним временам явление редкое.
Главные новости
Биатлон
Сборная России выиграла бронзу в смешанной эстафете на чемпионате мира
Биатлон
Ольга Подчуфарова: Первый и второй круги шла не в своем темпе, поэтому на последнем круге шла на зубах
Хоккей
Россия – Финляндия. Шестеркин в воротах, Капризов и Ткачев в первом звене
Футбол
В КФК могут появиться иностранцы?
Биатлон
Татьяна Акимова: Во время передачи эстафеты не думала об отставании
Биатлон
Александр Логинов: Если Фуркад меня подтолкнул, то пусть это останется на его совести
Футбол
Британская газета включила Слуцкого в список 20 тренеров, заслуживших право поработать в АПЛ
Футбол
Агент Миранчука: Алексей будет отрабатывать свой трудовой договор с «Локомотивом»
Хоккей
Малкин отправился на выезд с «Питтсбургом»
Футбол
Судья, разместивший свое фото в спартаковской атрибутике в соцсетях, вновь сможет судить матчи РФПЛ
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика