Замбийский Роналду для «Спартака». Красно-белые подписывают бомбардира

Скоро состав московского «Спартака» может пополниться новым супер-бомбардиром. Речь идет о 19-летнем парне из Замбии, которого зовут Фэшн Сакала.

На протяжении последних двух недель парень проходил просмотр на сборах «Спартака»-2 и настолько впечатлил руководство клуба, что ему предложили подписать контракт сроком на 4 года.

В ближайшее время африканец покинет расположение фарм-клуба «Спартака» и присоединится к молодежной сборной Замбии, которой предстоит отстаивать честь своих знамен на домашнем молодежном Кубке африканских наций.

«Советский спорт» решил побольше разузнать о потенциальном новобранце «народной» команды. Тем более, что он обещает вырасти в настоящую звезду африканского футбола.

Уже сейчас Фэшн Сакала – лучший бомбардир свей сборной. На него буквально молятся. Не даст соврать Чисамба Лунгу из «Урала», который навещал своего соотечественника на кипрских сбора, оказавшись неподалеку от отеля «Спартака»-2.

Russian based midfielder Chisamba Lungu with Fashion Sakala in Cyprus. Sakala is attending trials at Spartak Moscow B side pic.twitter.com/bGCONOzi9I