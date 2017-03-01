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Куда пропали чемпионы? Победители Сочи-2014 после Олимпиады перестали выигрывать

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Виктор Ан
Виктор АнИсточник: «Советский спорт»

Триумф России на Военных играх в Сочи заставил вспомнить Олимпиаду.

27 февраля в Сочи завершились III зимние Всемирные военные игры. Эти соревнования еще называют «военной Олимпиадой». Как и на обычной зимней Олимпиаде, в военной сборную России ждал настоящий триумф – 22 золотые медали при том, что у ближайшего соперника, Италии – всего восемь наград высшего достоинства.

Многие из наших победителей – молодые ребята и девушки, члены команды ЦСКА – настоящее будущее нашего спорта. Игры показали, что мы вправе ждать от них дальнейших побед. Особенно порадовали скалолазы, выигравшие добрую половину медалей в своих дисциплинах. В 2020 году соревнования по скалолазанию впервые будут включены в программу летних Олимпийских игр. Думается, у нас есть все шансы взять взобраться на подиум и там.

Военные игры проходили примерно в те же даты, что Олимпиада Сочи-2014. Не вспомнить о том успехе, находясь в Олимпийском парке в эти дни, было невозможно. Как радовалась страна победам наших спортсменов – это был настоящий праздник. Мы были уверены, что Россия надолго застолбила за собой право называться сильнейшей спортивной державой, во всяком случае в зимних видах спорта.

Вот «Советский спорт» и решил посмотреть, как же сложилась судьба наших чемпионов сочинской Олимпиады, надеясь, что они продолжили собирать доминировать в мировом спорте и после 2014 года. Зря. Итог оказался удручающим.

Всего наша страна завоевала тогда 13 золотых медалей. Некоторые дисциплины были командными и парными. Поэтому всего у нас в команде было 26 медалистов. Как думаете, сколько из них после победы на Олимпийских играх завоевали золотые награды своих профильных чемпионатов мира? Ни за что не угадаете – лишь трое. Причем двое из них, Антон Шипулин и Алексей Волков, выиграли в одном виде программы – в эстафете на чемпионате мира по биатлону 2017 года, который недавно завершился в австрийском Хохфильцене. Третий – шорт-трекист Семен Елистратов. Он стал чемпионом мира в 2015 году, когда мировое первенство проходило в Москве.

Даже уже ставший легендой Виктор Ан с тех пор, как получил дом в Москве, перестал выигрывать. В его послужном постсочинском списке лишь успехи на чемпионате Европы, где не было ни его бывших соотечественников из Южной Кореи, ни сильных китайцев, ни американцев, ни японцев.

Оправданий можно придумать бесконечное множество. Болт в позвоночнике, как в случае с Евгением Плющенко. Возрастное изменение конституции тела, как в случае с Юлией Липницкой. Рождение ребенка, как у Татьяны Волосожар и Максима Транькова. Завершение карьеры, как в случае с 42-летним Александром Зубковым, 36-летним Алексеем Воеводой, или даже 28-летним Евгением Устюговым. Но все эти оправдания отсутствию побед – частные случаи. А у нас на лицо – тенденция. Что с Аделиной Сотниковой? Куда исчез Вик Уайлд? Почему перестал побеждать Виктор Ан? Как мог не выиграть золото Военных игр Олимпийский чемпион Руслан Захаров?

Что случилось с нашими чемпионами? Может они потеряли мотивацию? Или они могут выигрывать только дома? А вдруг дело в звездной болезни? Совсем уж не хочется верить, что победы были добыты с помощью пресловутого допинга и доктор Ричард Макларен прав.

Мы хотим надеяться, что вся эта история – лишь досадное стечение обстоятельств. Главное, чтобы наши чемпионы «военной Олимпиады» не пропали так же бесследно, как сочинские триумфаторы.

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