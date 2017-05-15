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Латвия сдалась без боя. Сильнейшие латвийские хоккеисты против России не сыграют

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Латвия сдалась без боя. Сильнейшие латвийские хоккеисты против России не сыграют
Источник: Gettyimages.ru

На матч со сборной России наш сегодняшний соперник не заявил своего основного вратаря и лучшего бомбардира.

Перед матчем Россия – Латвия, который состоится сегодня вечером, выяснилось, что наш соперник всерьез бороться против команды Олега Знарка не намерен.

Тренеры сборной Латвии вывели из состава и основного вратаря Элвиса Мерзликинса и своего лучшего бомбардира Андриса Джериньша и опытного Яниса Спруктса.

А тренеры прибалтийской команды заявили прямо, что будут сконцентрированы в первую очередь на поединке с Германией, который предстоит латвийцам завтра. И в котором и определится – кто же завоюет последнюю четвертую путевку в плей-офф из нашей группы.

И тут не надо обижаться на наших сегодняшних соперников на неспортивный характер. Потому что дело вовсе не в том, что сборная Латвии не верит в свои силы и даже не надеется обыграть россиян.

Латвийцы стали заложниками сложившийся турнирной ситуации. Победа над Россией не дает им абсолютно ничего! Ну разве что возможность уступить Германии по буллитам или в овертайме и все равно пробиться в плей-офф.

При этом вероятность вымотать все силы в битве с нашей командой, а на следующий день «лечь» под немцев весьма вероятна.

Потому что сборная Германия сегодня отдыхает и целенаправленно готовится к поединку, победа в котором выведет ее в четвертьфинал.

Так что тактический ход латвийцев, не желающих тратить силы на мало перспективный матч с Россией вполне объясним. Поэтому их ворота в нем будет защищать дебютирующий на этом турнире Иванс Пунненовс.

Впрочем, россияне в какой-то мере отплатили сопернику той же монетой. Потому что, как уже сообщал «Советский спорт» наши выставили против Латвии также своего второго вратаря – Илья Сорокина.

- Такую рокировку голкиперов мы планировали изначально, - сообщил тренер вратарей сборной России Рашит Давыдов. – Исходили из того, что за сутки нам надо сыграть два важных матча. Поэтому решили разбить эту пару. Сегодня ворота будет защищать Сорокин, а завтра Василевский. Сейчас время между матчами не позволяет нашему первому вратарю нормально подготовиться к обоим поединкам. Поэтому он настраивается на США.

- Сорокин сейчас в хорошем тонусе? Все же он сыграл на этом турнире всего один период?
- У Ильи была хорошая практика на предварительном этапе, когда сборная готовилась к чемпионату мира. Он заранее знал, что будет против Латвии играть. И готовился целенаправленно к этому матчу.

Утром в понедельник полнившие сборную игроки «Вашингтона» наконец потренировались со всей командой. Накануне они катались на льду в компании Артемия Панарина и Валерия Ничушкина, когда вся остальная сборная занималась в зале.

Сейчас форвард Евгений Кузнецов вышел на лед в белом свитере вместе с Владимиром Ткачевым, Александром Барабановым и Валерием Ничушкиным. Все они есть в заявке на сегодняшний матч. Но в каком конкретно сочетании эта тройка его начнет, пока не сообщалось.

Остальные тройки выглядели привычно. Гусев – Шипачев – Дадонов, Панарин – Наместников – Кучеров, Телегин – Андронов – Плотников.

Второй игрок «Вашингтона» - защитник Дмитрий Орлов - тренировался в паре с Артемом Зубом. Напомним, что сейчас в сборной России находится восемь защитников. Но в матче против латвийцев один из них останется в запасе.

Ну а в целом наша задача на этот поединок остается прежней – не расслабиться и отнестись к сопернику серьезно. Даже с учетом его собственного «несерьезного» отношения к этому матчу.

Матч

Россия - Латвия

Место и дата

15 мая 21:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

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