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Дискриминация по территориальному признаку. Колонка Евгения Дзичковского

Евгений Дзичковский
Евгений Дзичковский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дискриминация по территориальному признаку. Колонка Евгения Дзичковского
Источник: «Советский спорт». Дарья Исаева

В Туле ажиотаж перед матчем со «Спартаком». «Арсенал» пытается решить проблему ограничительными методами.

О таких вещах надо бы аккуратнее. «Мякше и тщательней». Ведь сама проблема понятна. Непонятно, как ее правильно решить.

В Туле наплыв желающих сходить на футбол. Точнее, на «Спартак», что, конечно, тоже футбол, но не совсем тульского пошиба.

Средняя посещаемость домашних матчей в Туле – 10500 человек. Стадион вмещает в два раза больше. Теперь же явно не хватает и этого. В последнем туре, где для «Арсенала» решается многое, к нему в гости приедет чемпион страны. Эти обстоятельства и близость Тулы к Москве делают билеты на игру товаром сверхвысокого спроса.

Как поступать клубу? Продавать, как же еще. Вопрос – кому?

И клуб отвечает сам себе следующим образом.


«В связи со зрительским ажиотажем и возможными спекуляциями принято решение продавать билеты по паспортам с тульской пропиской (Тула и Тульская область). Обращаем внимание, что в одни руки можно приобрести не более двух билетов».

Да, именно так.

Понять «Арсенал» можно. Хочется, чтобы футбол посмотрело как можно больше своих, туляков. Все-таки велик шанс, что в следующий раз родную команду в РФПЛ они увидят еще не скоро. Во-вторых, нужно как-то отсеять гостевых фанатов. Чтобы не было их превосходства на трибунах – раз, чтобы не сожгли к чертям собачьим стадион – два. Ну, или хотя бы с козырьков не попадали, нанеся себе увечья, как это в Туле уже бывало.

Путь, избранный клубом, ясен, но вряд ли законен. Он не стыкуется ни с Законом о правах потребителя (нечто похожее недавно практиковал и ЦСКА, причем тоже перед игрой со «Спартаком»), ни с Конституцией, если глубоко копнуть. Более того, один из жителей соседней Калуги два года назад в аналогичной ситуации подавал заявление в прокуратуру, считая действия «Арсенала» дискриминацией по территориальному признаку. И получил следующий ответ.


Что изменилось за два года? Ничего.


Надо отдать должное полиции: она в этой ситуации на стороне закона. (Удивительная фраза, которая, однако, не лишена смысла в наших краях). Калужанин, приехавший в Тулу, все-таки обилетился. Не благодаря – вопреки клубу.


Как будет развиваться ситуация дальше – посмотрим, напишем. Но куда более важный вопрос, как будет развиваться ситуация в целом. Вообще.

Что происходит в Туле, если перевести все это на русский язык? Клуб из крупного города не сумел взрастить к себе интерес больший, чем 10 тысяч зрителей на игру. В противном случае все было бы отрегулировано очень просто – абонементами. Или хотя бы программой лояльности для членов фан-клуба. Не надо ничего придумывать в кассах – все уже придумано и раскуплено до последнего тура и «Спартака».

Теперь же тема заострена так, что «Арсеналу» приходится нарушать закон, уже имея прокурорское предупреждение. Что есть очередной повод задуматься о целях содержания профессиональных клубов с неясной моделью развития и такой же логикой финансирования.

Одновременно клубу хочется искренне пожелать, чтобы игра прошла без осложнений. Ибо тульская прописка – ничем не долее действенный фейс-контроль, нежели графа «национальность» в паспорте, вероисповедание или принадлежность к политической партии.

А талоны, номерки химическим карандашом на руках и отоваривание с черного входа мы уже проходили. Чувство при воспоминании о том дивном маркетинге одно – брезгливость.

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Евгений Дзичковский
Евгений ДзичковскийЗадай вопрос
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