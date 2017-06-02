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Властимил Петржела: Манчини приехал в «Зенит» из-за денег. Я-то знаю!

Александр Августин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Властимил Петржела: Манчини приехал в «Зенит» из-за денег. Я-то знаю!
Фото: Gettyimages.ru

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился в интервью «Советскому спорту» своим мнением о новом главном тренере «сине-бело-голубых».

- Назначение Манчини в «Зенит» - это сильный ход руководства клуба?
- Манчини - внешне приятный человек, но мне сложно что-либо сказать о его работе. Единственное, что бы я посоветовал ему - учить русский язык. Могу предположить, что в «Зените» теперь будет много иностранцев. Несмотря на лимит, игра будет строиться вокруг легионеров.

Мне кажется, Роберто вряд ли будет делать ставку на русских игроков. То, что у него был успех в Англии и Италии, для России ни о чем не говорит.

Славянский футбол очень сильно отличается от западного, ментальностью прежде всего. По сути дела, ему придется доказывать свой профессионализм заново.

- Сможет ли он найти общий язык с игроками?
- Хотелось бы, чтобы он в прямом смысле нашел общий язык (смеется), это если говорить о русскоязычных игроках. Я специально делаю акцент на этом. Если он не найдет взаимопонимания с русскими игроками, у него ничего не получится.

Вот меня, к примеру, куда только не зовут работать: и в Германию, и в Китай, но я отказываюсь. Я соглашусь работать только в славянских странах.

Не знаю, как получится у него в «Зените» - итальянцы любят деньги. Уверен, что Манчини согласился работать в России и в «Зените» в частности исключительно из-за больших денег. Вот это я знаю точно.

Наверняка, он слышал о том, сколько получал Капелло в России или Спалетти. Его это и подстегнуло.

- Исключительно из-за денег и больше ничего?
- Думаю, да. Если взять мой первый год работы в «Зените», то условия были чудовищные, в Чехии, кстати, то же самое. Но тем не менее работа в Санкт-Петербурге была интересной, у меня были прекрасные отношения с игроками «Зенита».

- Вы следили за «Зенитом» в последнее время?
- Честно говоря, особо нет. Передо мной сейчас стоит непростая задача -вывести команду в первую лигу чешского чемпионата.

Я видел пару игр «Зенита» в еврокубках. Могу сказать, что мне не нравится их игра.

На мой взгляд, самый сильный состав у петербургского клуба был в 2005 году. Мы тогда должны были выиграть Кубок России, играли с ЦСКА, но нас засудили.

Команда в это время была очень быстрая, техничная, работа с мячом была на очень высоком уровне. К сожалению, все испортилось, когда пришли другие тренеры. Особенно при Спаллетти, там вообще была катастрофа. Русские игроки там вообще, по-моему, не играли.

- Поддерживаете ли Вы какие-нибудь отношения с игроками «Зенита», которых тренировали?
- На самом деле, нет. За мою жизнь через меня прошло столько игроков, что поддерживать отношения физически невозможно. Я работал с большими чешскими командами, такими как «Слован», «Спарта». Представляете, какое количество игроков? В голове не укладывается.

- Вы бы поработали в России, если бы Вам предложили?
- Думаю, да. Почему нет? С языком у меня никаких проблем. Если поступит интересное предложение – соглашусь. В другую страну кроме России – я не поеду. Меня зовут в Китай и Сингапур, но так далеко не хочется уезжать. Поэтому только Россия.

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