«Ох сколько было бы крови!» Или чем история с Емельяненко похожа на цирк (видео)

Поразительные сюжеты, о которых хотелось бы поговорить с колокольни хоккейного обозревателя «Советского спорта».

Два факта из других видов спорта зацепили меня – вроде бы мелкие, но очень показательные, говорящие о многом. Сейчас надену пиджак Дона Черри и объясню, почему хоккеисты так никогда бы не поступили. И почему в наших глазах это даже кажется дикостью.

Во-первых, футбол. Как там, Кубок конфедераций еще не кончился? Значит, тема пока актуальна.

Так вот, я был поражен, когда главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения от Португалии (0:1) сфотографировался с Криштиану Роналду.

Cherchesov - «Are you sure you don't want a Russian passport? Just say the word...» pic.twitter.com/N71Q1YVBFd — Danny Armstrong (@DannyWArmstrong) 22 июня 2017 г.

Еще раз. Твою команду только что победили. Вот парень справа от тебя на снимке забил победный гол в твои ворота. Твоя сборная рисковала вылететь из турнира (в итоге вылетела). А ты стоишь рядом с ним и улыбаешься. Да еще говоришь в интервью: «Фотография с Криштиану Роналду? Мы выходили с пресс-конференции, встретились, сфотографировались и разошлись. Что здесь странного? Разве я снялся с инопланетянином?»

Мне сразу вспомнилось, как на чемпионате мира по хоккею в 2012 году сборная России с крупным счетом обыграла Италию. А после матча итальянцы в коньках бежали по микст-зоне и доставали мобильники и мыльницы из-под свитеров, чтобы сделать селфи с Евгением Малкиным.

Вы понимаете, где – великая страна, а где – Папуасия в хоккее?

Также я вспомнил Олега Знарка, который говорил, что полчаса после матча его лучше не трогать, и он готов побить любого, кто подойдет к нему с неприличным предложением. Я представляю, какой была бы реакция Олега Валерьевича, если бы после 2:4 от канадцев в Кельне ему кто-то предложил бы сфотографироваться с Натаном Маккинноном или Митчеллом Марнером.

Ох, сколько крови было бы!

А еще я вспомнил, как после матча с чехами на каком-то апрельском этапе Евротура я брал интервью у Быкова и Захаркина. Один из вопросов был о Яромире Ягре, против которого играла сборная России. Великий же хоккеист, а вопрос подразумевал комплементарный ответ. Так вот, два вежливых тренера от этого отказались в резкой форме. Потому что взыграла ревность. И сработало самоуважение. У нас есть свои парни. И они ничем не хуже. А этот Ягр у нас по площадке будет летать.

Я это к чему? После фото Черчесова с Роналду я понял функцию сборной России. Быть гостеприимной хозяйкой, встречать визитеров хлебом и солью, улыбаться и быть радушными, а еще пороть своих таксистов, если они решат кого-то развести на 50 тысяч рублей.

Победы не подразумеваются. И мне даже странно, зачем команда Черчесова так обидела Новую Зеландию, победив ее со счетом 2:0.

Во-вторых, единоборства. Мы сокрушаемся, что Федор Емельяненко уже на 74-й секунде ушел в нокаут от американца Мэтта Митриона. Кричим, что время 40-летнего Емельяненко ушло. Хотя этому Митриону – 38 лет, не так давно он находился в алкоголическом угаре, а из его почек шли камни.

Но знаете, какой факт поразил? То, что секундантом Емельяненко был известный дрессировщик и шоумен Эдгард Запашный.

Да, это порядочный парень, и он попросил Емельяненко о том, чтобы однажды быть с ним рядом во время ответственного поединка. Но для меня это как если бы Михаил Галустян попросил бы Олега Знарка постоять с ним однажды на лавке во время матча чемпионата мира.

Представляете, какой это был бы цирк? При всем уважении к Галустяну.

Ребята, вы выбирайте, что вам важнее – шоу или спорт. Шашечки или ехать. Я думаю, уважаемому Федору Емельяненко в его бою в Нью-Йорке как раз спорта и не хватило.