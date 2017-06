«Ох сколько было бы крови!» Или чем история с Емельяненко похожа на цирк (видео)

Поразительные сюжеты, о которых хотелось бы поговорить с колокольни хоккейного обозревателя «Советского спорта».

Два факта из других видов спорта зацепили меня – вроде бы мелкие, но очень показательные, говорящие о многом. Сейчас надену пиджак Дона Черри и объясню, почему хоккеисты так никогда бы не поступили. И почему в наших глазах это даже кажется дикостью.

Во-первых, футбол. Как там, Кубок конфедераций еще не кончился? Значит, тема пока актуальна.

Так вот, я был поражен, когда главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения от Португалии (0:1) сфотографировался с Криштиану Роналду.

Cherchesov - «Are you sure you don't want a Russian passport? Just say the word...» pic.twitter.com/N71Q1YVBFd