Евгений Ловчев: Божовича любят игроки, и он дает результат

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о новом главном тренере тульского «Арсенала» Миодраге Божовиче.

«К АДЖОЕВУ ЕСТЬ ДОВЕРИЕ»

У руководителей российских клубов поиски тренера проходят обычно так: они выбирают либо из наших молодых, которые входят в обойму, либо из иностранцев. Вот и в «Арсенале» было также. Вначале появилась информация по поводу возвращения в Тулу Дмитрия Аленичева. Он легенда для Тулы, вывел команду из ЛФЛ в премьер-лигу. Но он работал, когда в Туле был другой губернатор. Сейчас глава региона сменился. И при новом губернаторе президентом «Арсенала» стал Гурам Аджоев. Как бы то не было, но при Аджоеве клуб сохранил прописку в премьер-лиге. К Аджоеву есть доверие. И думаю, что по поповду кандидатур специалистов, которых будет звать Аджоев, возражений со стороны губернатора не будет.

«В ТУЛЕ СЕЙЧАС НЕ ВЫДАЮЩИЙСЯ СОСТАВ»

Напомню, что в Туле появлялись несколько кандидатур, после Аленичева всплыла кандидатура Рашида Рахимова. С ним тоже не сложилось, и тут вспомнили Миодрага Божовича. У него очень хороший имидж в нашей стране. С одними командами он работал успешно, с другими – не очень. Но Божович опытный специалист, отлично знает русский. И если б мне пришлось бы, как Аджоеву, выбирать из иностранных тренеров, я, наверное, тоже остановился бы на кандидатуре Божовича. Но никак не на Кристофе Дауме, чья фамилия в отношении Тулы тоже всплывала. Ведь он наверняка поставил бы условия – привести с собой несколько игроков.

А Божович работает с теми, кто на данный момент есть в команде. В Туле сейчас не такой выдающийся состав. И еще одна важная черта Божовича – где бы он ни работал, у него всегда были хорошие отношения с игроками.

Почему оставляет «Црвену Звезду» ради «Арсенала»? Во-первых, в России платят больше, это очевидно. Сербия в этом плане с российским чемпионатом тягаться не может. Во-вторых, Божович давно адаптировался к нашему чемпионату и к нашему футболу. Ему у нас нравится. Есть и еще плюсы – Тула рядом с Москвой. Но каких-то игроков, думаю, он все же привезет.

Не могу сказать, что Божович ставит какую-то игру, но, повторю, футболисты его любят, а это уже не мало в нашей сегодняшней ситуации. И еще, Божович очень добротный тренер, который дает результат.