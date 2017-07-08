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«Ягр хочет вернуться в Россию». Мы знаем, где Яромиру надо играть в КХЛ

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Яромир Ягр
Яромир ЯгрФото: Gettyimages.ru

Обозреватель «Советского спорта» рассуждает о том, в каком клубе КХЛ может оказаться Яромир Ягр, который не нашел себе работу в Америке.

«ФЛОРИДА» ОТШИЛА ЯГРА

45-летний Яромир Ягр до сих пор не подписал контракт в Северной Америке. И теперь пошли разговоры, что великий чех может вернуться в КХЛ. Так ли это? Давайте разберемся, взвесим шансы.

Да, солидных предложений у Ягра пока нет. Ведь как он действовал, когда 1 июля открывался рынок свободных агентов? Сразу же хватал самый большой контракт – и переходил в эту команду. «Филадельфия», «Даллас», «Нью-Джерси» – без разницы. В последние годы цена на Ягра колебалась в районе $3,5 – 4,5 млн за сезон. В прошлом году с учетом бонусов Яромир вообще заработал на «Флориде» аж 5 миллионов и 515 тысяч долларов. Колоссальные деньги для форварда, которому уже 45 лет.

Понятно, никто не хочет, чтобы его зарплата драматически упала. Ягр – веселый приятный человек, но он будет сражаться за каждый цент. Однако теперь много денег его агенту Петру Свободе никто не предлагает.

Поэтому мы видим, как потрясающий шоумен и талантливый пиарщик Яромир начинает разогревать публику. Он пишет в твиттере: «1994 год – Ягру звонят все генменеджеры. 2017 год – не звонит никто».

Или вот еще жалоба: «Я везде вижу и читаю, что свободные агенты получают звонки от 10-12 клубов. А я никому не интересен! Пытаюсь звонить сам, но никто не берет трубку».

В своем последнем сообщении на публику Ягр держит в руках свою куклу-болванчика в форме «Флориды» и печально говорит: «Может ли кто-то сказать ему, что он больше не будет играть за «пантер», пожалуйста?»

Да, «Флорида» уже четко сказала, что Ягра в их клубе больше не будет.

НЕ ГОТОВ ИГРАТЬ ЗА МИЛЛИОН

Вообще в НХЛ можно найти достаточно клубов, которые охотно взяли бы Яромира Ягра. Он мог бы увеличить атакующую мощь «Монреаля» и взвинтить продажу хоккейных свитеров раза в два. «Вашингтон» сейчас в такой ситуации, что в третье-четвертое звенья вынужден брать игроков из АХЛ. Потому что подписаны основные звезды, и денег под потолком зарплат очень мало. Неужели «Кэпиталз» откажутся усилить глубину состава?

Эксперты называют вариант с «Эдмонтоном», где Ягр мог бы зажигать во втором-третьем звене. Можно перейти в «Вегас», где атака выглядит невыразительно. Или вот «Калгари», где Яромир мог бы стать дядькой-наставником для молодых лидеров клуба – Джонни Годро и Шона Монахэна. Да и во второе звено «Далласа» легко вписаться.

Для этого Ягру надо сделать одно – написать в твиттере: «Я готов играть за 500 тысяч долларов в год!» Ну или за миллион. Тогда охотники на Яромира точно найдутся.

Но сам легендарный ветеран хочет играть дальше в хоккей не только из любви к искусству. Он себе цену знает.

Однако в НХЛ пока не видно клубов, готовых платить Ягру даже $3 млн за сезон.

ПУТЬ В ПОДНЕБЕСНУЮ

И тут возникает слух о том, что Яромир может вернуться в КХЛ. Не удивлюсь, если эту сигнальную ракету запустили из чешского лагеря, чтобы показать, что к Ягру есть интерес в хоккейном мире, да и рынок КХЛ не помешает разогреть.

Легкомысленное издание Blesk.cz цитирует из своего источника: «Если Яромир не отыщет работу в НХЛ, то найдет себе клуб в России. Интерес к нему есть до сих пор».

Если ЦСКА подписывает защитника Никиту Нестерова на 90 млн рублей в год, то за такие же деньги в КХЛ может приехать Ягр. С учетом разницы в налогах это и есть $3 млн. Но где в нашей лиге может оказаться чех?

По моей информации, Ягром пока не интересуются в Омске, где он провел четыре сезона. Да и не подходит ветеран под стиль команды, которую строит тренер Андрей Скабелка: молодая, энергичная, универсальная, силовая, скоростная, где много борьбы.

И мне даже передали официальное заявление «Авангарда»: «Вопрос возвращения Ягра в Омск не рассматривается».

Яромир не нужен ЦСКА, где перебор игроков. СКА могли бы взять Ярдо ради куража, но это все-таки клуб, готовящий игроков для сборной России, а пенсионный фонд легенд чешского хоккея.

Ягр в «Витязе», где в руководстве есть влиятельные Михаил Головков и Александр Медведев – это шанс собирать аншлаги на стадионе в Подольске. Это было бы круто.

Но я в КХЛ вижу только один сногсшибательный вариант у Яромира, где сложится пасьянс.

Это «Куньлунь». Почему?

Во-первых, у китайцев полно денег. Посмотрите, как ими швыряются в футболе.

Во-вторых, китайскому хоккею жизненно необходим игрок-афиша. Назовите хотя бы пять игроков «Куньлуня». Это трудно, я понимаю. Хлыстов, Гюнге, Чипчура, Вольский, Андрей Костицын – это все интересно. Но не широкому кругу болельщиков. А приход Ягра сделает «Куньлунь» одним из самых популярных клубов КХЛ. О китайцах будут еще больше говорить и писать. Пробудится интерес к хоккею в стране, где в 2022 году пройдет зимняя Олимпиада.

Один Яо Мин, и весь Китай заболел баскетболом, зафанатев от НБА.

Бобби Халл с Горди Хоу, и к ВХА совсем иначе начали относиться в Северной Америке.

Да тот же Ягр пробуждал интерес к КХЛ на заре ее рождения.

К тому же в «Куньлуне» главным тренером работает Майк Кинэн, и он быстро найдет с Ягром общий язык, выстроит под него пятерку, будет экономно расходовать физический ресурс ветерана.

Ягр в «Куньлуне» – это была бы бомба! Я очень жду и верю, что эта карта сыграет.

Секи фишку, Яромир. Переезжай в Китай!

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