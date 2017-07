«Ягр хочет вернуться в Россию». Мы знаем, где Яромиру надо играть в КХЛ

Обозреватель «Советского спорта» рассуждает о том, в каком клубе КХЛ может оказаться Яромир Ягр, который не нашел себе работу в Америке.

45-летний Яромир Ягр до сих пор не подписал контракт в Северной Америке. И теперь пошли разговоры, что великий чех может вернуться в КХЛ. Так ли это? Давайте разберемся, взвесим шансы.

Да, солидных предложений у Ягра пока нет. Ведь как он действовал, когда 1 июля открывался рынок свободных агентов? Сразу же хватал самый большой контракт – и переходил в эту команду. «Филадельфия», «Даллас», «Нью-Джерси» – без разницы. В последние годы цена на Ягра колебалась в районе $3,5 – 4,5 млн за сезон. В прошлом году с учетом бонусов Яромир вообще заработал на «Флориде» аж 5 миллионов и 515 тысяч долларов. Колоссальные деньги для форварда, которому уже 45 лет.

Понятно, никто не хочет, чтобы его зарплата драматически упала. Ягр – веселый приятный человек, но он будет сражаться за каждый цент. Однако теперь много денег его агенту Петру Свободе никто не предлагает.

Поэтому мы видим, как потрясающий шоумен и талантливый пиарщик Яромир начинает разогревать публику. Он пишет в твиттере: «1994 год – Ягру звонят все генменеджеры. 2017 год – не звонит никто».

Или вот еще жалоба: «Я везде вижу и читаю, что свободные агенты получают звонки от 10-12 клубов. А я никому не интересен! Пытаюсь звонить сам, но никто не берет трубку».

Everywhere I look,I read:all FA getting calls from10-12teams. Me0 calls.On the contrary,I'm trying to call them,and no ones picking up.😀😳🇨🇿