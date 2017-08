«И тут мой друг заявил: «Малкин круче, чем Овечкин!»

Один из главных представителей российского фан-клуба «Питтсбург Пингвинз» Евгений пришел в гостиную «Советского спорта» на вручение «Харламов Трофи» и рассказал несколько потрясающих историй о том, как можно по-настоящему болеть за американскую команду, находясь за тысячи километров от нее.

«ХОТЕЛ РАБОТАТЬ В «РУССКИХ ПИНГВИНАХ»

Когда я начал болеть за «Пингвинз»? Для меня в этом плане все предельно четко и понятно. В 1989 году «Питтсбург» проводил выставочный матч с непобедимым на тот момент ЦСКА Виктора Тихонова. Против них вышла команда, которая не была в тот момент сильно раскручена у нас, и очень красиво обыграла армейцев – 4:2. Плюс, очень понравился логотип «skating penguin» и все в совокупности: великолепная игра, название какое-то полуфантастическое, которое радикально отличалось от других команд, красивая форма с этим злым пингвином, все это влюбило в себя в тот момент.

Потом в России появилась команда «ЦСКА – Русские пингвины», и я даже пытался устроиться туда на работу. У этой команды была тесная взаимосвязь непосредственно с «Питтсбургом», в тот момент я только закончил институт, у меня не было работы, поэтому я мечтал работать там, где абсолютно все мне будет приносить удовольствие. Уже не помню, кем именно я хотел туда устроиться, просто пришел и спросил: «Можно у вас работать?», мне ответили: «Наверное, нет».

«ЛЕМЬЕ СТАЛ ДЛЯ МЕНЯ БОГОМ, КОГДА СУМЕЛ СОХРАНИТЬ КОМАНДУ В ГОРОДЕ»

Лично для меня Марио Лемье не был каким-то божеством. Безусловно, он потрясающий игрок, и когда выделяют некоторые номера, которые он исполнял во время матчей, может казаться, что Лемье – неземной хоккеист. И для многих моих товарищей в болельщицкой среде он таковым и является. Кто-то благодаря ему начал болеть за «Питтсбург». Моя любовь к «Пингвинз» зарождалась не из-за него.

Лемье стал по-настоящему великим для меня, когда смог удержать команду в городе. Это было в середине 2000-х, и тогда вполне реален был расклад, при котором «Пингвинз» могли переехать в Канзас, поскольку договор с домашним стадионом истекал.

Для многих из нас боление за команду – это смысл жизни. На тот момент я никогда не был в Питтсбурге, я просто фанател за команду, за два конкретных слова – «Питтсбург Пингвинз». Поэтому если бы они стали какими-нибудь «Канзас Сити Тайгерс» или «Роудраннерс», это стало бы трагедией. Из моей жизни просто украли бы очень важную часть. Да, возможно, остались бы игроки и тот же хоккей, но была бы совсем другая история.

Поэтому самый большой подвиг Лемье для меня – это не кубки и то, что при нем команда из самых низов поднялась и стала контендером, а именно то, что он не бросил ее в тот момент, когда сложилась эта ситуация с возможным переездом. В теории он мог бы сказать: «Ну, ок, бизнес-решение приняли, переезжаем», но он боролся за то, чтобы сохранить хоккей в Питтсбурге – наладил кучу разных процессов, привлек людей и юристов, которые помогли команде остаться.

«ОРПИК РУГАЛСЯ МАТОМ С АКЦЕНТОМ»

С моим товарищем в марте 2006 года мы были в Питтсбурге. Под 71-м номером тогда в команде выступал белорус Константин Кольцов. Так вот, мой друг Ярослав приехал туда в джерси с фамилией «MALKIN» и 71-м номером, которую ему сделали на заказ.

Мы тогда попали в раздевалку, общались с Сергеем Гончаром, тем же Кольцовым, помню, что Брукс Орпик ругался матом на русском со смешным акцентом – Костя с Сергеем его научили.

После этого мы вышли из раздевалки с кучей сувениров, клюшек, раздали огромное количество интервью местной прессе и телевидению. Так вот, Ярик в интервью заявил, что Малкин гораздо круче, чем Овечкин, и нам нереально повезло, что мы взяли такого игрока, в следующем сезоне вы в этом убедитесь. С учетом того, что Овечкин выдал фантастический первый сезон, все сильно удивились и качали головой: «Во пацаны дают! Дерзко!».

«В МАГНИТОГОРСК ЕХАЛИ, КАК В ФИЛЬМЕ «БУМЕР»: ДОРОГА В НИКУДА»

С Женей лично я познакомился в 2008 году. Тогда мы с другом во второй раз поехали в Питтсбург, в раздевалку не попали, зато побывали на тренировочном катке. Нам помогли Сергей Гончар и Джордж Бирман, который работает в клубе. Потом уже фан-клубом мы собирались и встречались с ним в Стокгольме в том же году, где «Питтсбург» играл матчи регулярки против «Оттавы». С тех пор, как правило, мы видимся с Малкиным раз в год. Очень часто эти встречи организовывает Таш Саркисян, который болеет за все команды из Питтсбурга.

Одно из самых запоминающихся подобных мероприятий было в Магнитогорске, куда Малкин привез Кубок Стэнли. Разумеется, мы туда полетели, чтобы потрогать трофей, сфотографироваться с ним. Помню, полетели мы в Челябинск, а оттуда уже автобусом в Магнитку, в который нас рассаживал человек, как две капли воды похожий на Валерия Газзаева! Потом ехали, как в фильме «Бумер»: дорога в никуда – вокруг один лес, ни людей, ни машин, ничего!

Приехали в Магнитогорск, отоспались, поехали в аэропорт встречать делегацию с Кубком Стэнли, а там вообще никого нет! Просто ни души! Где-то вдалеке горит свет, стоят весы для взвешивания грузов, на которых мы потом взвешивались, пока ждали рейс. Все вообще были без понятия, прилетит самолет или нет.

В конечном счете, вечер получился отличным. Делегация прилетела, сразу начались движения, все как-то распределились по городу, нам удалось пообщаться с Женей и его друзьями, а уже на следующий день Малкин повез Кубок на металлургический завод, сыграл, по-моему, пару смен в матче на Мемориале Ромазана за «Металлург». Уже после всего этого состоялась презентация Кубка Стэнли, где нам удалось и поцеловать его, и сфоткаться. Это были незабываемые ощущения!

Потом мы попали на закрытую тусовку, где очень душевно пообщались с родителями Жени, они рассказывали нам, как он на коньки вставал. Да и вообще из той поездки привезли много воспоминаний и эмоций!

«НА МАТЧЕ С «ФИЛАДЕЛЬФИЕЙ» МОГЛИ ПОЛУЧИТЬ ПО ЛИЦУ»

Одна из самых диких историй с нами случилась, как раз, когда мы были на Пенсильванском дерби с «Филадельфией». Это одно из самых принципиальных противостояний в НХЛ. Мы пришли на сектор в фирменных майках нашего фан-клуба с логотипом «Питтсбурга» и надписью «Support crew Russia». В общем, все сразу поняли, что мы не за «Филадельфию» болеем. С нашей стороны это было довольно дерзко.

Матч складывался для нас неудачно. «Филадельфия» повела 3:0. Конечно, мы были расстроены, плюс, когда выходили в туалет, каждый норовил подколоть как-то, стебануть, что-то сказать. И тут, вдруг, «Питтсбург» забивает первый гол – 3:1. Стадион молчит, а мы с другом, как на футболе начали петь во всю глотку «No one likes us, we don’t care», весь сектор косился на нас, как на придурков, собственно, мы такими и были.

Потом наши забивают второй гол и мы опять начали горланить, чем вызывали не иллюзорное недовольство болел «Филы». Когда «Питтсбург» сделал счет 3:3, нас уже ничего не могло удержать, мы орали, как сумасшедшие. Но тут «Филадельфия» забила четвертый гол и в этот момент три сектора – наш и два по бокам в полном составе встают и обрушиваются на нас с диким гулом и свистом: «Буууууууу!!!!». Они даже гол в тот момент не праздновали!

Не сказать, что мы сильно испугались, но ощущение не из приятных. В тот момент мы были близки, чтобы получить по лицу.

«ОТСУТСТВИЕ МАЛКИНА В ТОП-100 НХЛ – ОШИБКА»

То, что Малкина не включили в 100 лучших игроков в истории НХЛ – это ошибка. При этом я не думаю, что это чьи-то козни. Мне кажется, что эта история сродни той, когда у вашего товарища День рождения и вы с самого утра откладываете звонок ему. А потом вечером приходите домой и в 11 часов вечера вспоминаете: «Блин, так и не позвонил!». Я думаю, история с Малкиным из той же серии.

Все считали, что он должен появиться в этом списке, но в последний момент забыли его туда вписать. Других объяснений у меня этому нет.