«Это слишком суровое наказание». Зидан высказался перед игрой с «Барселоной»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан пообщался с представителями СМИ перед ответным матчем против «Барселоны» за Суперкубок Испании.

О дисквалификации Роналду

«Я очень расстроен этим решением, – говорит французский специалист. – Не хочу спорить, но на повторе видно, что Криштиану не заслуживал желтой карточки за симуляцию. Теперь Роналду пропустит пять матчей. Думаю, это слишком суровое наказание. Ничего не знаю о заговоре против него. Думаю, это всего лишь слухи».

You know who didn't avoid a ban? Cristiano Ronaldo after he shoved a referee who had the gall to send him off: https://t.co/JpWm595ODz pic.twitter.com/rrCzLhjpw6 — ABC Grandstand (@abcgrandstand) 14 августа 2017 г.

Об игре Асенсио и Бэйла

«Доволен их работой на тренировках. В этом сезоне у нас будет много матчей, поэтому у каждого появится возможность сыграть. Мы постараемся чаще использовать ротацию».

О падении Суареса

«Не хочу комментировать игру чужой команды. Я могу лишь сказать вам, что Роналду сильно расстроен из-за случившегося. Он хочет играть, и его не устраивает место на скамейке».

О возможных трансферах

«Я всегда говорил, что доволен нынешним составом. Конечно, время еще есть, и до 31 числа все может случиться».

О «Барселоне»

«Могут ли они перевернуть ход противостояния? Все возможно, это ведь футбол. Для нас важно выйти с таким же настроем на ответную игру и выполнить свою работу на отлично. Конечно, «Барселона» – очень сильна, с этим никто не спорит. Они могут доставить вам неприятности в любой момент игры. В первом матче у них было немало голевых моментов, поэтому «Реал» должен внимательно сыграть в обороне.

Не знаю, каким составом сыграет соперник. Но в любом случае они будут биться за победу. Я в этом не сомневаюсь. Могу заверить вас, что мы не собираемся отсиживаться в обороне и ждать своего момента», – заключил наставник «сливочных», слова которого приводит MARCA.