«Это слишком суровое наказание». Зидан высказался перед игрой с «Барселоной»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан пообщался с представителями СМИ перед ответным матчем против «Барселоны» за Суперкубок Испании.

«Я очень расстроен этим решением, – говорит французский специалист. – Не хочу спорить, но на повторе видно, что Криштиану не заслуживал желтой карточки за симуляцию. Теперь Роналду пропустит пять матчей. Думаю, это слишком суровое наказание. Ничего не знаю о заговоре против него. Думаю, это всего лишь слухи».

You know who didn't avoid a ban? Cristiano Ronaldo after he shoved a referee who had the gall to send him off: https://t.co/JpWm595ODz pic.twitter.com/rrCzLhjpw6