Главный тренер «Утрехта»: «Зенит» точно в состоянии выиграть Лигу Европы
Главный тренер «Утрехта» Эрик тен Хаг поделился мнением об ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы против «Зенита» (0:2).
- Мы хорошо сыграли: в первом тайме не хватило уверенности, но в целом действовали нормально. Во второй половине у обеих команд были шансы забить. Мы даже сделали это, но судья не засчитал наш мяч. Но я согласен с его решением. В дополнительное время «Зенит» тактически нас переиграл и забил чистый гол. Я поздравляю соперника, но мы покидаем турнир с высоко поднятой головой. Желаю удачи «Зениту» в групповом этапе.
- У вашего соперника было больше предупреждений.
- В первом тайме нам действительно не хватило агрессии и уверенности. Футболисты «Зенита» были агрессивнее. Возможно, нам тоже надо было так играть.
- Считаете ли вы «Зенит» фаворитом Лиги Европы?
- Нужно учитывать, что не все серьезные команды еще вступили в турнир. «Зенит» точно в состоянии выиграть Лигу Европы, - передает слова тен Хага корреспондент «Советского спорта» в Санкт-Петербурге.
Кокорин – бог! Если вы еще не поверили, вот новые доказательства (видео)
Напомним, в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы «Зенит» в дополнительное время победил «Утрехт» со счетом 2:0.
В составе петербургского клуба дубль оформил Александр Кокорин.
В первом матче 16 августа «Утрехт» обыграл сине-бело-голубых со счетом 1:0.
Следующий матч петербуржцы проведут 27 августа против «Ростова» в рамках чемпионата России.
Жеребьевка группового этапа Лиги Европы состоится в Монако 25 августа в 14:00.
Матч
Голы
Кокорин 9 (1:0). Кокорин 105 (2:0).
Состав
Зенит: Лунев, Иванович, Маммана, Смольников, Кришито, Кузяев, Шатов (Краневиттер, 89), Паредес, Ерохин, Кокорин (Дзюба, 107), Дриусси (Полоз, 73)
Утрехт: Йенсен, Леувин (Баэбек, 106), Клайбер, Брафхейд (ван дер Маарель, 75), Янссен, Эмануэльсон, Керк (Гёртлер, 89), Аюб, ван де Стрек, Лабиад, Дессерс
Предупреждения:
Шатов, 21; Паредес, 65; Ерохин, 68; Кокорин, 105; Краневиттер, 115 - Аюб, 65
Судья:
Карлос Дель Серро (Испания)
Место и дата
24 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция