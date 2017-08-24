Главный тренер «Утрехта»: «Зенит» точно в состоянии выиграть Лигу Европы

Главный тренер «Утрехта» Эрик тен Хаг поделился мнением об ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы против «Зенита» (0:2).

- Мы хорошо сыграли: в первом тайме не хватило уверенности, но в целом действовали нормально. Во второй половине у обеих команд были шансы забить. Мы даже сделали это, но судья не засчитал наш мяч. Но я согласен с его решением. В дополнительное время «Зенит» тактически нас переиграл и забил чистый гол. Я поздравляю соперника, но мы покидаем турнир с высоко поднятой головой. Желаю удачи «Зениту» в групповом этапе.

- У вашего соперника было больше предупреждений.

- В первом тайме нам действительно не хватило агрессии и уверенности. Футболисты «Зенита» были агрессивнее. Возможно, нам тоже надо было так играть.

- Считаете ли вы «Зенит» фаворитом Лиги Европы?

- Нужно учитывать, что не все серьезные команды еще вступили в турнир. «Зенит» точно в состоянии выиграть Лигу Европы, - передает слова тен Хага корреспондент «Советского спорта» в Санкт-Петербурге.

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Напомним, в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы «Зенит» в дополнительное время победил «Утрехт» со счетом 2:0.

В составе петербургского клуба дубль оформил Александр Кокорин.

В первом матче 16 августа «Утрехт» обыграл сине-бело-голубых со счетом 1:0.

Следующий матч петербуржцы проведут 27 августа против «Ростова» в рамках чемпионата России.

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы состоится в Монако 25 августа в 14:00.