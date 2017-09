Волков и Гранкин вошли в символическую сборную ЧЕ по волейболу

Волейболисты сборной России Дмитрий Волков и Сергей Гранкин вошли в символическую сборную чемпионата Европы, сообщает пресс-служба турнира.

Гранкин признан лучшим связующим ЧЕ, а Волков – лучшим доигровщиком.

Также в символическую сборную попали блокирующие Сречко Лисинац (Сербия) и Маркус Беме (Германия), диагональный Геор Грозер (Германия) и либеро Лоуи Стуэр (Бельгия).

Presenting our Dream Team from the 2017 #EuroVolleyM! pic.twitter.com/yrW3JXw4r1