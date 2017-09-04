Волков и Гранкин вошли в символическую сборную ЧЕ по волейболу
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Волейболисты сборной России Дмитрий Волков и Сергей Гранкин
вошли в символическую сборную чемпионата Европы, сообщает пресс-служба турнира.
Гранкин признан лучшим связующим ЧЕ, а Волков – лучшим доигровщиком.
Также в символическую сборную попали блокирующие Сречко Лисинац (Сербия) и Маркус Беме (Германия), диагональный Геор Грозер (Германия) и либеро Лоуи Стуэр (Бельгия).
Presenting our Dream Team from the 2017 #EuroVolleyM! pic.twitter.com/yrW3JXw4r1— EuroVolley (@CEVEuroVolley) 3 сентября 2017 г.
Напомним, в финале чемпионата Европы сборная России обыграла
Германию со счетом 3-2 (25:19, 20:25, 25:22, 17:25, 15:13).
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