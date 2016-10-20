Лига Европы. «Краснодар» - «Шальке», «Дандолк» - «Зенит» и другие матчи
Результаты матчей третьего тура группового этапа Лиги
Европы.
Лига Европы
Групповой этап
Третий тур
20 октября
Группа A
Матч
Манчестер Юнайтед - Фенербахче
Место и дата
20 октября 22:05, Олд Траффорд, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
20 октября 22:05, Де Куйп, Текстовая трансляция
Группа B
Матч
Место и дата
20 октября 22:05, Георгиос Караискакис, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
20 октября 22:05, Стад-де-Суисс, Онлайн-трансляция
Группа C
Матч
Место и дата
20 октября 22:05, Брухвег Штадион, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
20 октября 22:05, Жоффруа Гишар, Онлайн-трансляция
Группа D
Матч
Место и дата
20 октября 22:05, Ориэль Парк, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
20 октября 22:05, АФАС, Онлайн-трансляция
Группа E
Матч
Место и дата
20 октября 22:05, Дусан Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
20 октября 22:05, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция
Группа F
Матч
Место и дата
20 октября 22:05, Альянц, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
20 октября 22:05, Кристал Арена, Онлайн-трансляция
Группа G
Матч
Место и дата
20 октября 20:00, Эстадио де Балаидос, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
20 октября 20:00, Морис Дюфрен, Онлайн-трансляция
Группа H
Матч
Место и дата
20 октября 20:00, Металлист, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
20 октября 20:00, Торку Арена, Онлайн-трансляция
Группа I
Матч
Место и дата
20 октября 20:00, Зальцбург Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
20 октября 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция
Группа J
Матч
Место и дата
20 октября 18:00, Стадион Олимпийского комплекса, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
20 октября 20:00, Стадион У Нисы, Онлайн-трансляция
Группа K
Матч
Место и дата
20 октября 20:00, Сан-Сиро, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
20 октября 20:00, Тернер Стэдиум, Онлайн-трансляция
Группа L
Матч
Место и дата
20 октября 20:00, Стяуа, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
20 октября 20:00, Еникент Асаш, Онлайн-трансляция