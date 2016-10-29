Елизавета Туктамышева: На этапе «Гран-при» в Китае буду прыгать тройной аксель

Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании россиянка Елизавета Туктамышева заявила, что на пятом этапе «Гран-при» в Китае планирует исполнить свой коронный прыжок — аксель в три с половиной оборота.

Туктамышева с чистым прокатом короткой программы, но без тройного акселя, идет третьей на турнире «Скейт Канада», набрав 66,79 балла. Лидерство захватила чемпионка мира россиянка Евгения Медведева, второе место занимает канадка Кейтлин Осмонд.



«Я сегодня сделала на тренировке тройной аксель, это был первый тройной аксель сезона, рассказала Туктамышева на пресс-конференции, фрагменты которой передал официальный канал «Скейт Канада» в Youtube. - Думаю, в следующих соревнованиях, на этапе «Гран-при» в Китае, мы включим его в короткую программу. В произвольную вряд ли, нужно больше времени для того, чтобы исполнять тройной аксель и катать чисто остальную часть программы».

«Я довольна чистым прокатом в Канаде, - добавила Туктамышева. - Нервничала перед началом программы. Тренер (Алексей Мишин) тоже доволен. Я считаю, что это большой шаг вперед».