Матч «Спартак» – ЦСКА прерывался из-за поведения болельщиков и задымленности поля
Матч 12-го тура
чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА был прерван. Причина – поведение болельщиков
команд.
На данный момент
счет в матче 1:0. В результате использования болельщиками пиротехники поле
оказалось в дыму, из-за чего сильно затруднена видимость. Кроме того, зрители
начали бросать файеры и перебрасываться ими с сектора на сектор. Через три минуты
игра была возобновлена
«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча.
Это как понимать? Ну жгёте и жгите? А вот для чего их потом в людей бросать? Там же детей много сидит??? 😡😡😡 pic.twitter.com/TTRs18qCVN— Орещук Роман (@papanin02) 29 октября 2016 г.
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