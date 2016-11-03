Лига Европы. «Зенит» - «Дандолк», «Шальке» - «Краснодар» и другие матчи
Результаты матчей четвертого тура группового этапа Лиги Европы.
Лига Европы
Групповой этап
3 ноября
Группа А
Матч
Фенербахче - Манчестер Юнайтед
Место и дата
03 ноября 21:00, Шюкрю Сараджоглу, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
03 ноября 21:00, Черноморец, Онлайн-трансляция
Группа В
Матч
Место и дата
03 ноября 19:00, Астана-Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
03 ноября 21:00, ГСП, Онлайн-трансляция
Группа С
Матч
Место и дата
03 ноября 21:00, Городской стадион, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
03 ноября 21:00, Констант Ванден Сток, Онлайн-трансляция
Группа D
Матч
Место и дата
03 ноября 21:00, Блумфилд, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
03 ноября 21:00, Петровский, Текстовая трансляция
Группа E
Матч
Место и дата
03 ноября 21:00, Астра, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
03 ноября 21:00, Франц Хорр, Онлайн-трансляция
Группа F
Матч
Место и дата
03 ноября 21:00, Сан Мамес, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
03 ноября 21:00, Стадио Читта дель Триколоре, Онлайн-трансляция
Группа G
Матч
Место и дата
03 ноября 23:05, Амстердам Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
03 ноября 23:05, Апостолос Николаидис, Онлайн-трансляция
Группа H
Матч
Место и дата
03 ноября 23:05, Брага Мунисипал, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
03 ноября 23:05, Жюль Оттене, Онлайн-трансляция
Группа I
Матч
Место и дата
03 ноября 23:05, Фелтинс Арена, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
03 ноября 23:05, Альянц Ривьера, Онлайн-трансляция
Группа J
Матч
Место и дата
03 ноября 23:05, Артемио Франки, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
03 ноября 23:05, Тоумба, Онлайн-трансляция
Группа K
Матч
Место и дата
03 ноября 23:05, Сент-Мэрис, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
03 ноября 23:05, Дженерали Арена, Онлайн-трансляция
Группа L
Матч
Место и дата
03 ноября 23:05, Мадригал, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
03 ноября 23:05, Летцигрунд, Онлайн-трансляция