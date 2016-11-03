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Лига Европы. «Зенит» - «Дандолк», «Шальке» - «Краснодар» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

Лига Европы

Групповой этап

3 ноября

Группа А

Матч

Фенербахче - Манчестер Юнайтед

Место и дата

03 ноября 21:00, Шюкрю Сараджоглу, Текстовая трансляция

Матч

Заря - Фейеноорд

Место и дата

03 ноября 21:00, Черноморец, Онлайн-трансляция

Группа В

Матч

Астана - Олимпиакос

Место и дата

03 ноября 19:00, Астана-Арена, Онлайн-трансляция

Матч

АПОЭЛ - Янг Бойз

Место и дата

03 ноября 21:00, ГСП, Онлайн-трансляция

Группа С

Матч

Габала - Сент-Этьен

Место и дата

03 ноября 21:00, Городской стадион, Онлайн-трансляция

Матч

Андерлехт - Майнц

Место и дата

03 ноября 21:00, Констант Ванден Сток, Онлайн-трансляция

Группа D

Матч

Маккаби Т-А - Алкмар

Место и дата

03 ноября 21:00, Блумфилд, Онлайн-трансляция

Матч

Зенит - Дандолк

Место и дата

03 ноября 21:00, Петровский, Текстовая трансляция

Группа E

Матч

Астра - Виктория

Место и дата

03 ноября 21:00, Астра, Онлайн-трансляция

Матч

Аустрия - Рома

Место и дата

03 ноября 21:00, Франц Хорр, Онлайн-трансляция

Группа F

Матч

Атлетик - Генк

Место и дата

03 ноября 21:00, Сан Мамес, Онлайн-трансляция

Матч

Сассуоло - Рапид В

Место и дата

03 ноября 21:00, Стадио Читта дель Триколоре, Онлайн-трансляция

Группа G

Матч

Аякс - Сельта

Место и дата

03 ноября 23:05, Амстердам Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Панатинаикос - Стандард

Место и дата

03 ноября 23:05, Апостолос Николаидис, Онлайн-трансляция

Группа H

Матч

Брага - Коньяспор

Место и дата

03 ноября 23:05, Брага Мунисипал, Онлайн-трансляция

Матч

Гент - Шахтер

Место и дата

03 ноября 23:05, Жюль Оттене, Онлайн-трансляция

Группа I

Матч

Шальке 04 - Краснодар

Место и дата

03 ноября 23:05, Фелтинс Арена, Текстовая трансляция

Матч

Ницца - Зальцбург

Место и дата

03 ноября 23:05, Альянц Ривьера, Онлайн-трансляция

Группа J

Матч

Фиорентина - Слован Лб

Место и дата

03 ноября 23:05, Артемио Франки, Онлайн-трансляция

Матч

ПАОК - Карабах

Место и дата

03 ноября 23:05, Тоумба, Онлайн-трансляция

Группа K

Матч

Саутгемптон - Интер

Место и дата

03 ноября 23:05, Сент-Мэрис, Онлайн-трансляция

Матч

Спарта - Хапоэль Б-Ш

Место и дата

03 ноября 23:05, Дженерали Арена, Онлайн-трансляция

Группа L

Матч

Вильярреал - Османлыспор

Место и дата

03 ноября 23:05, Мадригал, Онлайн-трансляция

Матч

Цюрих - Стяуа

Место и дата

03 ноября 23:05, Летцигрунд, Онлайн-трансляция

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