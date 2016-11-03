Сергей Гимаев: В стране сейчас нет команды, которая может обыграть СКА

Заслуженный тренер России и телекомментатор Сергей Гимаев поделился своим мнением о фаворитах сезона в чемпионате КХЛ.

- СКА – явный фаворит. Но интересные матчи ещё будут: 9 ноября в Москве с «Динамо», 21 ноября в Петербурге с ЦСКА. Такие игры – реальная проверка. На Западе некоторые команды ещё могут оказать сопротивление, отобрать очки, но по уровню несопоставимы. Подбор игроков в СКА сумасшедший, 15 кандидатов в сборную. Сейчас у этой команды вообще нет никаких слабых мест. В «регулярке», по крайней мере. Многое будет понятно по встрече с ЦСКА: победят москвичи – борьба за лидерство в чемпионате ещё будет, победит СКА – он станет суперфаворитом регулярного чемпионата.

- А на Востоке есть команда, которая может бросить вызов СКА?

- Нет, в стране на данный момент нет команды, которая может обыграть СКА. У Магнитогорска всё держится на первом звене, сопоставить составы «Ак Барса» и СКА тоже нельзя, - передает слова Гимаеева официальный сайт КХЛ.

Напомним, что после 27 игр регулярного чемпионата СКА, набрав 67 очков. Является лидером КХЛ. Идущий вторым ЦСКА отстает на 4 очка после 28 матчей первенства.