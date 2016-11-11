Джастин Бибер забросил шайбу за клуб КХЛ (видео)

Джастин Бибер с командой "Медвешчак" Источник: ХК «Медвешчак»

Канадский популярный певец Джастин Бибер посетил тренировку хоккейного клуба КХЛ «Медвешчак», где вышел на лед и даже забросил шайбу.

22-летней поп-звезде подарили именной свитер хорватского клуба с шестым номером. В ходе тренировке канадец красиво забросил шайбу, реализовав буллит.

«Джастин Бибер приехал в Загреб в рамках концертного тура. Он является большим любителем хоккея и никогда не отправляется на гастроли без хоккейного снаряжения. Когда он узнал, что «Медвешчак» - один из символов Загреба, решил выйти на лед. Мы связались с руководством клуба и договорились о встрече певца с хоккеистами», – говорит организатор концерта Бибера в Загребе.

Напомним, «Медвешчак» расположился на 13-й строчке в Западной конференции, имея в активе 32 очка.