Джастин Бибер забросил шайбу за клуб КХЛ (видео)
Канадский популярный
певец Джастин Бибер посетил тренировку хоккейного клуба КХЛ «Медвешчак», где
вышел на лед и даже забросил шайбу.
22-летней поп-звезде подарили именной свитер хорватского клуба с шестым номером. В ходе тренировке канадец красиво забросил шайбу, реализовав буллит.
Pop star vs hockey star! Justin BieBEAR SCOOOOREEEEES on @IRuzic35 in the #Den! #TogetherWeAre #stars #bieber pic.twitter.com/VwKMHO8HIQ— KHL Medvescak Zagreb (@KHL_MedvescakZG) 11 ноября 2016 г.
«Джастин Бибер приехал в Загреб в рамках концертного тура. Он является большим любителем хоккея и никогда не отправляется на гастроли без хоккейного снаряжения. Когда он узнал, что «Медвешчак» - один из символов Загреба, решил выйти на лед. Мы связались с руководством клуба и договорились о встрече певца с хоккеистами», – говорит организатор концерта Бибера в Загребе.
Justin #Bieber postao Justin BieBEAR i zaigrao u @khl #Medvescak dresu! pic.twitter.com/ywUgymBW3W— KHL Medvescak Zagreb (@KHL_MedvescakZG) 11 ноября 2016 г.
Напомним, «Медвешчак» расположился на 13-й строчке в Западной конференции, имея в активе 32 очка.