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Джастин Бибер забросил шайбу за клуб КХЛ (видео)

Источник:  ХК «Медвешчак»Комментарии
Джастин Бибер с командой "Медвешчак"
Джастин Бибер с командой "Медвешчак"Источник: ХК «Медвешчак»

Канадский популярный певец Джастин Бибер посетил тренировку хоккейного клуба КХЛ «Медвешчак», где вышел на лед и даже забросил шайбу.

22-летней поп-звезде подарили именной свитер хорватского клуба с шестым номером. В ходе тренировке канадец красиво забросил шайбу, реализовав буллит.

«Джастин Бибер приехал в Загреб в рамках концертного тура. Он является большим любителем хоккея и никогда не отправляется на гастроли без хоккейного снаряжения. Когда он узнал, что «Медвешчак» - один из символов Загреба, решил выйти на лед. Мы связались с руководством клуба и договорились о встрече певца с хоккеистами», – говорит организатор концерта Бибера в Загребе.

Напомним, «Медвешчак» расположился на 13-й строчке в Западной конференции, имея в активе 32 очка.

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