Джастин Бибер забросил шайбу за клуб КХЛ (видео)

Канадский популярный певец Джастин Бибер посетил тренировку хоккейного клуба КХЛ «Медвешчак», где вышел на лед и даже забросил шайбу.

22-летней поп-звезде подарили именной свитер хорватского клуба с шестым номером. В ходе тренировке канадец красиво забросил шайбу, реализовав буллит.

Pop star vs hockey star! Justin BieBEAR SCOOOOREEEEES on @IRuzic35 in the #Den! #TogetherWeAre #stars #bieber pic.twitter.com/VwKMHO8HIQ