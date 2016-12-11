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Кокорин и Мамаев спели песню «В Питере - пить» с переделанным про них текстом

Источник:  InstagramКомментарии

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев выложили на своих страницах в инстаграме видео, где они исполняют альтернативный вариант песни «Ленинграда» «В Питере - пить». 

Оба футболиста подписали свои посты одинаково - «Life.ru». 

Life.ru💥💥💥

Видео опубликовано Kokorink9 (@kokorin9)

Игроки сейчас находятся в отпуске. Футболисты «Зенита» и «Краснодара» начнут подготовку ко второй части сезона 9 января.

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Напомним, летом 2016 года стало известно, что Кокорин и Мамаев потратили 250 тысяч евро на шампанское в одном из клубов Монте-Карло. После этого Кокорина перевели в «Зенит-2», а Мамаева - в молодежный состав «Краснодара». Затем футболисты принесли извинения перед болельщиками и вернулись в основной состав.

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