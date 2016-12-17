Допинг-проба Поветкина перед боем со Стиверном дала положительный результат

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман сообщил, что допинг-проба российского боксера Александра Поветкина, взятая у него перед боем с канадцем Бермейном Стиверном, дала положительный результат.

«WBC был уведомлен VADA (Ассоциация по добровольному тестированию на допинг) о наличии запрещенного вещества остарина у Александра Поветкина», - написал Сулейман в своем твиттере.

The @WBCBoxing has been notified by @Vada_Testing of adverse result of banned substance Ostarine from Alexander Povetkin.Ruling to come soon — Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) 17 декабря 2016 г.

Добавим, что Поветкин уже был однажды пойман на допинге. В мае текущего года он в Москве должен был сразиться за чемпионский пояс WBC с американцем Деонтеем Уайлдером. Однако поединок сорвался из-за положительной допинг-пробы российского боксера на мельдоний.

Бой за звание временного чемпиона мира WBC в тяжелом весе Поветкин - Стиверн должен пройти 17 декабря в Екатеринбурге.

Напомним, действующим чемпионом WBC является американец Деонтей Уайлдер, продолжающий восстанавливаться после травм, полученных в последнем поединке.