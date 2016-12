Допинг-проба Поветкина перед боем со Стиверном дала положительный результат

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман сообщил, что допинг-проба российского боксера Александра Поветкина, взятая у него перед боем с канадцем Бермейном Стиверном, дала положительный результат.

«WBC был уведомлен VADA (Ассоциация по добровольному тестированию на допинг) о наличии запрещенного вещества остарина у Александра Поветкина», - написал Сулейман в своем твиттере.

The @WBCBoxing has been notified by @Vada_Testing of adverse result of banned substance Ostarine from Alexander Povetkin.Ruling to come soon