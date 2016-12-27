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Боб Брэдли уволен с поста главного тренера «Суонси», спустя 11 матчей

Источник:  ФК «Суонси»Комментарии

Главный тренер «Суонси» Боб Брэдли отправлен в отставку, сообщает официальный сайт «лебедей».

58-летний американец возглавил «Суонси» 3 октября 2016 года. Под его руководством команда провела 11 матчей, в которых одержала две победы, дважды сыграла вничью и потерпела семь поражений.

«Суонси» после 18 матчей английской премьер-лиги занимает предпоследнее 19-е место в турнирной таблице, имея в активе 12 очков.

В последнем матче под руководством Брэдли валлийский клуб вчера, 26 декабря был разгромлен на домашней арене «Вест Хэмом» со счетом 1:4.

В следующем туре «Суонси» 31 декабря примет «Борнмут».

Матч

Суонси - Вест Хэм - 1:4 (0:1)

Голы

Айю 13 (0:1). Рид 50 (0:2). Антонио 78 (0:3). Льоренте 89 (1:3). Кэрролл 90 (1:4).

Состав

Суонси: Фабиански, Кингсли, Моусон, ван дер Хоорн, Ранхель, Бриттон, Корк, Фултон (Монтеро, 46, Дайер, 70), Роутледж, Сигурдссон, Борха (Льоренте, 46)

Вест Хэм: Рэндольф, Рид, Крессуэлл, Огбонна, Ноубл, Нордтвейт, Антонио (Фегули, 84), Куяте, Пайе, Айю (Фернандес, 75), Кэрролл (Флетчер, 90)

Судья:

Андре Марринер (Англия)

Место и дата

26 декабря 18:00, Либерти, Онлайн-трансляция

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