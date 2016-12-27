Боб Брэдли уволен с поста главного тренера «Суонси», спустя 11 матчей

Главный тренер «Суонси» Боб Брэдли отправлен в отставку, сообщает официальный сайт «лебедей».

58-летний американец возглавил «Суонси» 3 октября 2016 года. Под его руководством команда провела 11 матчей, в которых одержала две победы, дважды сыграла вничью и потерпела семь поражений.

Swansea City can confirm that the club has parted company with manager Bob Bradley. Full story to follow. pic.twitter.com/jMJ8wkUvgh — Swansea City AFC (@SwansOfficial) 27 декабря 2016 г.

«Суонси» после 18 матчей английской премьер-лиги занимает предпоследнее 19-е место в турнирной таблице, имея в активе 12 очков.

В последнем матче под руководством Брэдли валлийский клуб вчера, 26 декабря был разгромлен на домашней арене «Вест Хэмом» со счетом 1:4.

В следующем туре «Суонси» 31 декабря примет «Борнмут».