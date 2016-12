Боб Брэдли уволен с поста главного тренера «Суонси», спустя 11 матчей

Главный тренер «Суонси» Боб Брэдли отправлен в отставку, сообщает официальный сайт «лебедей».

58-летний американец возглавил «Суонси» 3 октября 2016 года. Под его руководством команда провела 11 матчей, в которых одержала две победы, дважды сыграла вничью и потерпела семь поражений.

Swansea City can confirm that the club has parted company with manager Bob Bradley. Full story to follow. pic.twitter.com/jMJ8wkUvgh