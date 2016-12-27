Боб Брэдли уволен с поста главного тренера «Суонси», спустя 11 матчей
Главный тренер «Суонси» Боб Брэдли отправлен в отставку, сообщает официальный сайт «лебедей».
58-летний американец возглавил «Суонси» 3 октября 2016 года. Под его руководством команда провела 11 матчей, в которых одержала две победы, дважды сыграла вничью и потерпела семь поражений.
Swansea City can confirm that the club has parted company with manager Bob Bradley. Full story to follow. pic.twitter.com/jMJ8wkUvgh— Swansea City AFC (@SwansOfficial) 27 декабря 2016 г.
«Суонси» после 18 матчей английской премьер-лиги занимает предпоследнее 19-е место в турнирной таблице, имея в активе 12 очков.
В последнем матче под руководством Брэдли валлийский клуб вчера, 26 декабря был разгромлен на домашней арене «Вест Хэмом» со счетом 1:4.
В следующем туре «Суонси» 31 декабря примет «Борнмут».
Матч
Голы
Айю 13 (0:1). Рид 50 (0:2). Антонио 78 (0:3). Льоренте 89 (1:3). Кэрролл 90 (1:4).
Состав
Суонси: Фабиански, Кингсли, Моусон, ван дер Хоорн, Ранхель, Бриттон, Корк, Фултон (Монтеро, 46, Дайер, 70), Роутледж, Сигурдссон, Борха (Льоренте, 46)
Вест Хэм: Рэндольф, Рид, Крессуэлл, Огбонна, Ноубл, Нордтвейт, Антонио (Фегули, 84), Куяте, Пайе, Айю (Фернандес, 75), Кэрролл (Флетчер, 90)
Судья:
Андре Марринер (Англия)
Место и дата
26 декабря 18:00, Либерти, Онлайн-трансляция