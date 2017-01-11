Тимощук не полетел с «Зенитом» на сбор в ОАЭ

Украинский экс-полузащитник «Зенита» и «Баварии» Анатолий Тимощук находится на очередном матче регулярного чемпионата КХЛ, в котором петербургский СКА на своем льду принимает омский «Авангард».

Вместе с украинским игроком на матче главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов.

Напомним, по информации СМИ Анатолий Тимощук вошел в тренерский штаб «Зенита» и должен был 11 января утром улететь на сбор сине-бело-голубых, который пройдет в Дубаи.

За текстовой трансляцией встречи можно следить здесь.