Тимощук не полетел с «Зенитом» на сбор в ОАЭ
Украинский экс-полузащитник «Зенита» и «Баварии» Анатолий Тимощук находится на очередном матче регулярного чемпионата КХЛ, в котором петербургский СКА на своем льду принимает омский «Авангард».
Вместе с украинским игроком на матче главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов.
Напомним, по информации СМИ Анатолий Тимощук вошел в тренерский штаб «Зенита» и должен был 11 января утром улететь на сбор сине-бело-голубых, который пройдет в Дубаи.
За текстовой трансляцией встречи можно следить здесь.
Матч
СКА - Авангард - 4:3 (2:1, 2:2, 0:0)Перерыв
Голы:
Плотников (Ковальчук, Дацюк), 3:03 (1:0 - бол.). Соботка (Пережогин, Лемтюгов), 4:03 (1:1). Шипачёв (Гусев, Ковальчук), 7:19 (2:1 - бол.). Ковальчук (Гусев, Шипачёв), 26:42 (3:1 - бол.). Тихонов (Прохоркин, Кетов), 28:36 (4:1). Лемтюгов (Пережогин, Соботка), 31:22 (4:2). Соботка (Густафсон, Меньшиков), 36:02 (4:3 - бол.).
Место и дата
11 января 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция