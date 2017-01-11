Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Эстафета. Мужчины
Хоккей  ЦСКА1 : 0Металлург Нк
Баскетбол  Зенит43 : 40Летувос Ритас
Хоккей  СКА4 : 3Авангард
Баскетбол  Локомотив29 : 29Мурсия
Баскетбол  Бавария- : -Химки
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Тимощук не полетел с «Зенитом» на сбор в ОАЭ

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Украинский экс-полузащитник «Зенита» и «Баварии» Анатолий Тимощук находится на очередном матче регулярного чемпионата КХЛ, в котором петербургский СКА на своем льду принимает омский «Авангард».

Вместе с украинским игроком на матче главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов.

Напомним, по информации СМИ Анатолий Тимощук вошел в тренерский штаб «Зенита» и должен был 11 января утром улететь на сбор сине-бело-голубых, который пройдет в Дубаи.  

За текстовой трансляцией встречи можно следить здесь.

Матч

СКА - Авангард - 4:3 (2:1, 2:2, 0:0)

Перерыв

Голы:

Плотников (Ковальчук, Дацюк), 3:03 (1:0 - бол.). Соботка (Пережогин, Лемтюгов), 4:03 (1:1). Шипачёв (Гусев, Ковальчук), 7:19 (2:1 - бол.). Ковальчук (Гусев, Шипачёв), 26:42 (3:1 - бол.). Тихонов (Прохоркин, Кетов), 28:36 (4:1). Лемтюгов (Пережогин, Соботка), 31:22 (4:2). Соботка (Густафсон, Меньшиков), 36:02 (4:3 - бол.).

Место и дата

11 января 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Аксель Витсель: Однажды мои дети смогут сказать, что они жили и Китае, и в РоссииПолузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель в интервью HLN еще раз объяснил, почему он перешел из «Зенита» не в «Ювентус», а в китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь».Роман Ротенберг: Дацюк будет включен в список ста лучших игроков в истории НХЛНападающий СКА и сборной России Павел Дацюк будет включен в список ста лучших игроков в истории НХЛ, церемония объявления которого пройдет в рамках Матча всех звезд в Лос-Анджелесе, сообщил вице-президент питерского клуба и ФХР Роман Ротенберг.СКА – «Авангард». ОнлайнСегодня, 11 января в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА сыграет с «Авангардом».«Эрнани, а не Адриано – номер один». Рейтинг трансферов Ловчева«Эрнани, а не Адриано – номер один». Рейтинг трансферов ЛовчеваОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев составляет рейтинг трансферов, которые уже состоялись в премьер-лиге.Агент Лысцова: Если «Бенфика» и «Зенит» договорятся, Виталий с удовольствием вернется в РоссиюАгент Игорь Тимофеев, представляющий интересы Виталия Лысцова, в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о возможном переходе своего клиента в «Зенит».«Зенит» отправил запрос в «Бенфику» по переходу защитника ЛысцоваИгорь Тимофеев, агент принадлежащего «Бенфике» российского защитника Виталия Лысцова, подтвердил информацию, что футболист может продолжить карьеру в «Зените».Дмитрий Шляхтин: Переходы Молло и Цаллагова в «Зенит» стали удачной сделкойЧлен совета директоров «Крыльев Советов» и министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин прокомментировал переходы полузащитника Йоана Молло и защитника Ибрагима Цаллагова в «Зенит».Отказал «Зениту» в 17, хочет в Европу. Что за игрока нашли в ФНЛ для ЛуческуОтказал «Зениту» в 17, хочет в Европу. Что за игрока нашли в ФНЛ для Луческу14 лет в «Локомотиве» и 4 года в «Волгаре» – путь Сергея Зуйкова в «Зенит». Все, что нужно знать о защитнике, которого Луческу взял на сбор.Эменике может перейти в «Рубин». Таблица трансферов РФПЛЭменике может перейти в «Рубин». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.«Галатасарай» отказался покупать Ломбертса из-за возраста футболиста«Галатасарай» отказался приобретать защитника «Зенита» Николаса Ломберса из-за возраста футболиста.«Зенит» интересуется защитником «Бенфики» ЛысцовымЦентральный защитник «Бенфики» Виталий Лысцов попал в сферу интересов «Зенита», сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).Сергей Широков: Когда СКА начал проигрывать, игроки собрались без тренеров. Каждый сказал, что думаетНападающий СКА Сергей Широков рассказал, как команде удалось прервать серию из четырех поражений подряд.Обамеянг поздравил Молло с переходом в «Зенит»Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг поздравил французского полузащитника Йоана Молло с переходом в «Зенит».Данни и еще 30 футболистов «Зенита» отправились на сбор в ДубайТренерский штаб «Зенита» назвал игроков, которые примут участие в первом тренировочном сборе в ОАЭ.Вслед за «Локомотивом» от сборов в Турции откажутся «Зенит» и «Краснодар»По информации «Советского спорта», «Зенит» и «Краснодар» откажутся от проведения сборов в Турции этой зимой.Дмитрий Шляхтин: Не скажу, что Молло был лидером «Крыльев Советов»Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин прокомментировал переход полузащитника команды Йоана Молло в «Зенит».Тимощук согласился войти в тренерский штаб «Зенита»Бывший полузащитник «Зенита» Анатолий Тимощук войдет в тренерский штаб команды. Он принял предложение клуба.Александр Панов: По Молло сразу можно определить, что он играл во ФранцииБывший нападающий «Зенита» Александр Панов поделился мнением о новичках команды из Санкт-Петербурга.«Капризов – очень хороший парень, понимаете?» В эфире – Вечерний Гимаев (видео)«Капризов – очень хороший парень, понимаете?» В эфире – Вечерний Гимаев (видео)Заслуженный тренер страны, популярный эксперт «Матч ТВ» Сергей Гимаев отвечает на вопросы обозревателя «Советского спорта».Филипп Будковский: Конечно, хотел бы попробовать свои силы в «Зените»Нападающий «Анжи» Филипп Будковский сказал, что начнет готовиться к сезону вместе с командой. Также он отметил, что не отказался бы от перехода в «Зенит».
Главные новости
Хоккей
СКА – «Авангард». Онлайн
Футбол
Аксель Витсель: Однажды мои дети смогут сказать, что они жили и Китае, и в России
Футбол
«Манчестер Сити» обвиняется в нарушении антидопинговых правил
MMA
Тренер Макгрегора: Пальцев обеих рук хватит, чтобы сосчитать пропущенные Конором удары за 10 лет
Футбол
Палата по разрешению споров ФИФА может рассмотреть дело Азмуна в феврале
Ралли
Климатолог объяснил проблемы с бездорожьем и климатом на «Дакаре»
Хоккей
Брок Леснар прошелся по логотипу «Виннипега» в раздевалке клуба (видео)
Футбол
Клод Макелеле стал тренером «Суонси» (фото)
Хоккей
«Магнитка» дома уступила ХК «Сочи»
Хоккей
Роман Ротенберг: Дацюк будет включен в список ста лучших игроков в истории НХЛ
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
СКА
СКАкалендарьстатистика
Анатолий Тимощук
Анатолий Тимощуквсе новости