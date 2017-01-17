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Марко Девич: «Ростов»? Следует подождать

Сергей Иванов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий Марко Девич прокомментировал информацию о том, что он может продолжить карьеру в «Ростове».

- «Ростов»? Пока что не могу сказать ничего конкретного, я еще ни с кем не подписал контракт. Думаю, что следует подождать некоторое время, тогда все станет известно, - сказал Девич.

По информации «Советского спорта», Девич может подписать контракт с желто-синими в ближайшее время. Соглашение будет заключено до конца нынешнего сезона. С 2014 года Девич выступал за «Рубин». В декабре у футболиста закончился контракт с казанским клубом.
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