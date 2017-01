Джокович сыграет против России в матче 1/8 финала Кубка Дэвиса

Победитель 12 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде серб Новак Джокович примет участие в матче 1/8 финала Кубка Дэвиса-2017 со сборной России.

Об этом сообщает в своем твиттере сербский журналист Саша Озмо.

Novak Djokovic will play for Serbia in @DavisCup tie against Russia in Nis, February 5-7. #Novak