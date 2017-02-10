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Савинова лишена золотой медали ОИ-2012

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Савинова лишена золотой медали ОИ-2012
Источник: Associated Press

Российская легкоатлетка Мария Савинова лишена золотой медали Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал бегунью на 800 метров на четыре года. Все результаты спортсменки в период с 26 июля 2010 по 19 августа 2013 года будут аннулированы. 

Кроме медали Олимпийских игр Савинова лишилась двух титулов чемпионки мира и золота чемпионата Европы.  

Международная ассоциация легкоатлетических федераций еще в ноябре 2015 года отстранила ее от соревнований, а Всемирное антидопинговое агентство требовало ее пожизненной дисквалификации.

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