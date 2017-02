«Ростов» сыграет с «Манчестер Юнайтед», «Краснодар» – с «Сельтой». Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы

Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы-2016/17. Своих соперников узнали «Ростов» и «Краснодар».

Напомним, «Зенит» завершил борьбу в турнире на стадии 1/16 финала, уступив по сумме двух встреч брюссельскому «Андерлехту» (0:2, 3:1).

А московский «Спартак» сложил оружие еще минувшим летом, не сумев пройти АЕК (Ларнака, Кипр) в третьем квалификационном раунде (1:1, 0:1).

Сегодня по итогам жеребьевки, которую проводили функционер УЕФА Джорджио Маркетти и бывший защитник «Баварии» Патрик Андерссон, были сформированы следующие пары:

«Сельта» (Испания) - «Краснодар» (Россия)

АПОЭЛ (Кипр) - «Андерлехт» (Бельгия)

«Шальке 04» (Германия) - «Боруссия» (Менхенгладбах, Германия)

«Лион» (Франция) - «Рома» (Италия)

«Ростов» (Россия) - «Манчестер Юнайтед» (Англия)

«Олимпиакос» (Греция) - «Бешикташ» (Турция)

«Гент» (Бельгия) - «Генк» (Бельгия)

«Копенгаген» (Дания) - «Аякс» (Голландия)

The official result of the #UELdraw



Best tie? pic.twitter.com/xqxWnW3xCD