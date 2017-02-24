«Ростов» сыграет с «Манчестер Юнайтед», «Краснодар» – с «Сельтой». Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы-2016/17. Своих соперников узнали «Ростов» и «Краснодар».
Напомним, «Зенит» завершил борьбу в турнире на стадии 1/16 финала, уступив по сумме двух встреч брюссельскому «Андерлехту» (0:2, 3:1).
А московский «Спартак» сложил оружие еще минувшим летом, не сумев пройти АЕК (Ларнака, Кипр) в третьем квалификационном раунде (1:1, 0:1).
Сегодня по итогам жеребьевки, которую проводили функционер УЕФА Джорджио Маркетти и бывший защитник «Баварии» Патрик Андерссон, были сформированы следующие пары:
«Сельта» (Испания) - «Краснодар» (Россия)
АПОЭЛ (Кипр) - «Андерлехт» (Бельгия)
«Шальке 04» (Германия) - «Боруссия» (Менхенгладбах, Германия)
«Лион» (Франция) - «Рома» (Италия)
«Ростов» (Россия) - «Манчестер Юнайтед» (Англия)
«Олимпиакос» (Греция) - «Бешикташ» (Турция)
«Гент» (Бельгия) - «Генк» (Бельгия)
«Копенгаген» (Дания) - «Аякс» (Голландия)
The official result of the #UELdraw— UEFA Europa League (@EuropaLeague) 24 февраля 2017 г.
Best tie? pic.twitter.com/xqxWnW3xCD
Матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 9 и 16 марта. Команды, указанные первыми, первые игры проведут дома.
Финальная встреча пройдет 24 мая в шведском городе Сольна на «Френдс Арене».