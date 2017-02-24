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Матч Кубка России между «Уралом» и «Краснодаром» перенесен в Краснодар

Источник:  Р-СпортКомментарии

Матч 1/4 финала Кубка России между «Уралом» и «Краснодаром» перенесен из Екатеринбурга в Краснодар. Об этом сообщил руководитель департамента профессионального футбола Российского футбольного союза (РФС) Сергей Куликов.

- Матч перенесен в Краснодар. Приняли такое решение из-за проблем с газоном. В Екатеринбурге побывала комиссия, которая сделала вывод, что поле не успеют подготовить к игре. Дату мы не меняли. Сейчас решаем вопрос с телевидением о времени начала игры: либо в 19:00, либо в 19:30, - передает слова Куликова «Р-Спорт».

Напомним, матч «Урал» - «Краснодар» должен был пройти 28 февраля.

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