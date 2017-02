Стадион «Краснодара» претендует на звание лучшего в мире

Стадион «Краснодара» попал в число десяти лучших арен мира и претендует на звание лучшего стадиона.

Кроме стадиона «Краснодара» на главный приз претендуют следующие арены: «Allianz Stadion» (Вена, Австрия), «Cape Cost Stadium» (Кейп-Кост, Гана), «Daci Arena» (Удине, Италия), «Hard Rock Stadium» (Майами, США), «London Stadium» (Лондон, Великобритания), «Stadion Miejski» (Бельско-Бяла, Польша), «Medical Park Arena» (Трабзон, Турция), «Sivas Arena» (Сивас, Турция), «Vodafone Arena» (Стамбул, Турция).

Напомним, что стадион «Краснодара» был открыт в октябре 2016 года. Первая игра на нем состоялась 9 октября. В этом матче сборная России принимала команду «Коста-Рики». Вместимость арены почти 35 тысяч.

Лучший стадион мира будет назван 7 марта.

Jury Vote finalists for this edition revealed! Surprised? One of them will win! #StadiumOfTheYear https://t.co/sOfdQlFGkm pic.twitter.com/TdRL5MoRHe