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Немецкий депутат: Россия не должна проводить чемпионат мира, там не соблюдаются элементарные гражданские права

Источник:  Deutsche WelleКомментарии

Зампредседателя фракции ХДС/ХСС в бундестаге Михаэль Фукс выступает против проведения в России чемпионата мира 2018 года.

«Страна, в которой не соблюдаются элементарные гражданские права, не должна проводить крупные международные турниры», - цитирует Фукса DW. По мнению политика, неблагоприятная ситуация с правами человека и безопасностью приведет к тому, что многие футбольные болельщики воздержатся от поездки в Россию на ЧМ-2018.

Также Фукс, отметил, что бойкот международных спортивных соревнований должен быть «редчайшим исключительным случаем», однако Россия уже не первый год движется в опасном направлении, нарушая международное право и права человека, и это «совершенно неприемлемо».

Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России - Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. 

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